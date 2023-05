Bourses d'études TD pour le leadership communautaire 2023 : 1,4 million de dollars répartis entre 20 élèves canadiens





Ce programme récompense les élèves du pays qui contribuent à faire avancer les choses en faisant preuve d'un leadership exceptionnel

TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD) a le plaisir d'annoncer le nom des 20 élèves qui recevront une Bourse d'études TD pour le leadership communautaire. Ceux-ci sont récompensés pour leurs réalisations et leurs contributions remarquables, dont voici quelques exemples : création d'ateliers auprès des élèves pour attirer plus de filles en science, technologie, ingénierie et mathématiques, promotion de la gratuité du transport en commun dans les collectivités locales, et collecte de fonds pour des programmes de bourses destinés à des élèves réfugiés de l'Ouganda.

« Les années qui viennent de s'écouler ont été difficiles pour tout le monde, notamment pour la prochaine génération de leaders, explique Alicia Rose, VPA, Impact social. C'est pourquoi nous sommes fiers de récompenser ainsi ces élèves exceptionnels qui, dans cette étape transitoire de leur vie, manifestent leur volonté d'apporter des changements positifs et inclusifs dans leurs collectivités. »

Voici le nom des boursiers :

Eshal Ali , Seaway District High School, Morrisburg ( Ontario )

, Seaway District High School, ( ) Clare Coleman , Corner Brook Regional High School, Corner Brook (Terre-Neuve-et- Labrador )

, Corner Brook Regional High School, (Terre-Neuve-et- ) Irène Diep , Collège Lionel-Groulx, Montréal (Québec)

, Collège Lionel-Groulx, Montréal (Québec) Ahmad Elbayoumi , St. Francis Xavier Secondary School, Mississauga ( Ontario )

, St. Francis Xavier Secondary School, ( ) Da'von Ekering , Skeetchestn Community School, Cache Creek (Colombie-Britannique)

, Skeetchestn Community School, (Colombie-Britannique) Jay Hung , Holy Trinity School, Maple ( Ontario )

, Holy Trinity School, Maple ( ) Besan Jadalowen , Lester B. Pearson High School , Calgary ( Alberta )

, , ( ) Sophia Lezhanska , Bishop Allen Academy , Mississauga ( Ontario )

, Bishop , ( ) Hayat Makwik , Chinook High School, Lethbridge ( Alberta )

, Chinook High School, ( ) Siobhan Marie , St. Thomas Aquinas Catholic Secondary School, Kawartha Lakes ( Ontario )

, St. Thomas Aquinas Catholic Secondary School, Kawartha Lakes ( ) Kyla Momanyi , Bishop Ryan Catholic Secondary School, Stoney Creek ( Ontario )

, Bishop Ryan Catholic Secondary School, ( ) Naomi Musa , Central Toronto Academy, Toronto ( Ontario )

, Central Toronto Academy, ( ) Mackenzie Nolan , Cardinal Leger Catholic Secondary School, Brampton ( Ontario )

, Cardinal Leger Catholic Secondary School, ( ) Sammie Orr , Stratford District Secondary School, Stratford ( Ontario )

, Stratford District Secondary School, ( ) Mahé Rabesa , Collège Champlain Saint-Lambert, Québec (Québec)

, Collège Champlain Saint-Lambert, Québec (Québec) Alya Rasoul , Anderson Collegiate Vocational Institute, Oshawa ( Ontario )

, Anderson Collegiate Vocational Institute, ( ) Hemanya Sharma , Enver Creek Secondary School, Surrey (Colombie-Britannique)

, Enver Creek Secondary School, (Colombie-Britannique) Sophia Vaillant , Highland Secondary School, Comox (Colombie-Britannique)

, Highland Secondary School, (Colombie-Britannique) Jérôme Verret , Cégep Limoilou, Québec (Québec)

, Cégep Limoilou, Québec (Québec) Sophia Young , Miller Comprehensive Catholic High School, Regina ( Saskatchewan )

« La Bourse d'études TD pour le leadership communautaire que j'ai reçue en 2020 a changé ma vie, raconte Samantha Scott. Grâce à elle, j'ai pu étudier l'anthropologie à l'Université de Guelph tout en redonnant à ma collectivité et en m'impliquant dans mes études comme jamais je n'aurais imaginé. Elle m'a ouvert tellement de portes et m'a permis de grandir dans mon rôle de leader dans la collectivité, en tant que membre du comité exécutif de l'Indigenous Students Society de mon campus. Sans cette bourse et les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées chemin faisant, je n'en serais pas là aujourd'hui. »

Depuis 1995, 540 élèves canadiens ont reçu une Bourse d'études TD pour le leadership communautaire pour leurs études postsecondaires, ce qui représente une somme totale de 28 millions de dollars versée par la TD. Chaque année, 20 bourses d'une valeur pouvant atteindre 70 000 $ - jusqu'à 10 000 $ pour les frais de scolarité et jusqu'à 7 500 $ pour les frais de subsistance par année, pour une période maximale de quatre ans - sont ainsi accordées à des élèves dans leur dernière année de secondaire ou de cégep (au Québec). Les boursiers ont aussi l'occasion de tisser des liens pour la vie grâce à des emplois d'été à la TD ou dans un organisme communautaire financé par celle-ci (par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir), ainsi qu'à des possibilités de mentorat et de réseautage.

Pour en savoir plus sur les boursiers de cette année ou sur le programme de bourses (critères d'admissibilité, processus de sélection), visitez le site www.td.com/bourse. La période de candidature pour 2024 débutera en septembre 2023 (en ligne).

En plus des Bourses d'études TD pour le leadership communautaire, la TD a aussi créé en 2022 la bourse d'études TD pour les peuples autochtones. Dans le cadre de ce programme géré par AFOA Canada - un organisme à but non lucratif dirigé par des personnes autochtones -, la TD accorde chaque année 25 bourses d'une valeur allant jusqu'à 60 000 $, répartis sur quatre ans. Pour ce programme aussi, la période de candidature pour l'année scolaire 2024-2025 débutera en septembre 2023 (en ligne).

