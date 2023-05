Le rapport 2023 de KuppingerCole sur le leadership des plateformes d'intelligence a désigné Experian comme étant la meilleure agence mondiale en matière de réduction de la fraude





Experian a été désignée meilleure agence mondiale, notamment en matière d'innovation, de produit et de marché, et ce, selon le rapport de 2023 de KuppingerCole sur les plateformes d'intelligence en charge de la réduction des fraudes (Fraud Reduction Intelligence Platform - FRIP). CrossCore® : plateforme intégrée d'identification numérique et de lutte contre la fraude. Le rapport souligne le rôle essentiel des FRIP dans la réduction de la fraude sous toutes ses formes, et fournit des données comparatives précieuses aux entreprises désireuses de limiter les risques de fraude.

CrossCore assiste ses clients dans la protection de leurs organisations contre la fraude et le respect des réglementations, au moyen d'analyses de risques en temps réel et de mécanismes de prise de décision. Cette plateforme modulable basée sur le nuage, offre des fonctionnalités de premier ordre en augmentant les offres d'Experian en matière d'identification et de fraude par le biais d'un écosystème de partenaires triés sur le volet, qui réduisent les risques tout au long du parcours du consommateur et optimisent l'évaluation du risque de fraude par une vue à 360° de l'identité du consommateur.

« Nous sommes très heureux de recevoir cette distinction pour la deuxième fois consécutive, et cela atteste de l'innovation et du leadership en matière de prévention de la fraude que nous mettons chaque jour au service de nos clients partout dans le monde », a déclaré Alex Lintner, directeur général d'Experian Software Solutions. « Il est tout à fait encourageant d'avoir reçu les meilleures notes possibles concernant la sécurité renforcée de CrossCore, sa facilité de déploiement et d'utilisation, ainsi que sa convivialité. »

« Experian se positionne comme le leader mondial en matière de produits, d'innovation et de marché dans l'édition 2023 du Leadership Compass sur les plateformes d'intelligence en charge de la réduction des fraudes », a indiqué John Tolbert, directeur-recherche en cybersécurité et analyste en chef chez KuppingerCole. « Leurs solutions comprennent la vérification de l'identité, l'intelligence des appareils, l'analyse du comportement des utilisateurs, la biométrie comportementale et la détection des robots. Experian dispose d'un important support de contrôle AML, KYC, OFAC, PEP et des sanctions pour le respect de la conformité dans de nombreuses juridictions. Experian jouit également d'un vaste réseau de partenaires susceptibles de fournir des renseignements sur l'identité et des données transactionnelles supplémentaires à des fins d'évaluation. Ses solutions sont distribuées à l'échelle mondiale et fortement modulables. »

Le rapport Leadership Compass énumère plusieurs facteurs ayant permis à CrossCore de se classer parmi les leaders mondiaux parmi les FRIP, notamment ses capacités complètes de vérification de l'identité, par le biais du contrôle des documents à distance, sa position optimale pour détecter les fraudes à l'ouverture de compte, son mécanisme politique et de décision facile à configurer, ainsi que sa grande modularité, assurée par des centres de données répartis sur les six continents.

KuppingerCole est un cabinet d'analystes internationaux spécialisé dans la gestion des identités et des accès, la gouvernance, la fraude, le risque et la cybersécurité. Le rapport sur les plateformes d'intelligence en charge de la réduction des fraudes de Leadership Compass fournit une vue panoramique et une comparaison des fournisseurs importants dans des secteurs de fraude définis, y compris les produits, l'innovation et le marché.

À propos d'Experian

Experian est la première société mondiale de services d'information. À chaque grand moment de la vie, qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou d'une voiture, de l'inscription d'un enfant à l'université, ou de la croissance d'une entreprise grâce à la mise en relation avec de nouveaux clients, nous permettons aux consommateurs et à nos clients de gérer leurs données en toute confiance. Nous aidons les particuliers à prendre en main leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus judicieuses et à prospérer, les bailleurs à prêter de manière plus responsable, et les organisations à prévenir l'usurpation d'identité et la criminalité.

Forts de nos 21 700 collaborateurs portant nos activités dans 30 pays, nous investissons chaque jour dans de nouvelles technologies, des personnes de talent, et des projets d'innovation, le tout afin de permettre à tous nos clients de maximiser chaque opportunité. Notre siège social est situé à Dublin (Irlande); nous sommes cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange, EXPN) et faisons partie de l'indice FTSE 100.

Découvrez plus sur le site : www.experianplc.com ou consultez notre centre de contenu mondial sur notre blog consacré à l'actualité mondiale pour connaître les dernières actualités et les dernières analyses du groupe.

Experian et les marques Experian utilisées ici sont des marques commerciales ou déposées d'Experian et de ses filiales. Les autres noms de produit ou de société mentionnés aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

