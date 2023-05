Hyundai Mobis développe des phares révolutionnaires qui préviennent les accidents nocturnes





Affiche des informations de conduite en temps réel sur la route pour les conducteurs et guide les piétons pour traverser les routes en toute sécurité avec un passage pour piétons virtuel.

Le système s'intègre au capteur de caméra et à la navigation GPS pour afficher diverses informations et aider les conducteurs à conduire en toute sécurité la nuit.

Le système d'éclairage HD est développé en tenant compte même de la communication entre le conducteur et les piétons... Hyundai Mobis a acquis un avantage concurrentiel avec la technologie spécialisée dans les voitures du futur.

SÉOUL, Corée du Sud, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX:012330) a réussi à développer des phares de nouvelle génération qui affichent les panneaux routiers sur la route en temps réel. La technologie devrait devenir la dernière innovation qui réduit considérablement les accidents de voiture nocturnes pour les conducteurs et les piétons.

Le système d'éclairage HD développé par Hyundai Mobis est une technologie qui visualise les panneaux de signalisation sous forme de texte ou de formes et de projets sur la surface de la route. Par exemple, la lampe indique qu'il y a des travaux de construction à venir en utilisant des symboles pertinents pour les conducteurs, tout en projetant le panneau de passage pour piétons sur la surface de la route avec des lampes pour aider les piétons à traverser la route en toute sécurité.

Bien qu'il existe des technologies de sécurité pratiques qui informent les utilisateurs sur les informations de conduite telles que la navigation GPS et l'affichage tête haute (HUD), le système d'éclairage HD est considéré comme une technologie qui prend en compte non seulement les conducteurs, mais également les fonctionnalités de communication avec les piétons.

Le système d'éclairage HD est composé de micro-LED HD qui sont des sources lumineuses et d'un dispositif numérique à micro-miroirs (DMD), une collection de minuscules miroirs qui agissent ensemble comme un réflecteur. Les technologies clés en jeu sont la technologie qui contrôle méticuleusement le MDM et la logique logicielle qui fait que cela fonctionne. Les informations obtenues à partir du capteur avant (caméra) et de la navigation GPS peuvent également être intégrées pour fournir au conducteur les informations nécessaires.

Le système d'éclairage HD comprend environ 25 000 LED miro d'une largeur de 0,04 mm, encore plus fines que les cheveux humains. C'est 250 fois plus de LED que celles installées dans les projecteurs à LED (80-120 LED) actuellement produits en série. Cela permet à la lampe de contrôler la lumière avec plus de sensibilité car elle possède un nombre beaucoup plus élevé de LED. Il aide la lampe à localiser les objets et les piétons avec beaucoup plus de précision.

DMD est un contrôleur ultra-précis qui réfléchit la lumière à l'aide de miroirs microscopiques mesurant seulement 0,01 mm. Les lumières émises par des LED denses sont réfléchies à l'aide de 1,3 million de miroirs numériques pour projeter les formes et symboles souhaités sur la surface de la route. Les LED multipliées par 10 000 par rapport au DMD précédent peuvent être contrôlées individuellement pour projeter des informations claires et précises sur la route, quelles que soient les conditions de la route.

Une caractéristique importante du système d'éclairage HD de Hyundai Mobis est qu'il reflète les données fournies par le capteur de la caméra et la navigation GPS en temps réel. Par exemple, lorsqu'un véhicule s'approche d'une zone de construction, le système d'éclairage HD affiche le symbole « En construction » qui mesure 1,5 m de large à 15 m devant le conducteur et peut également informer le conducteur de la limite de vitesse. La technologie est spécialisée pour augmenter la visibilité et prévenir les accidents la nuit. Par conséquent, le conducteur peut facilement reconnaître quand la voiture s'approchera d'un dos d'âne et où se trouvent les entrées et sorties d'autoroute tout en regardant devant lui.

Le système d'éclairage HD peut également prévenir de manière proactive les accidents de piétons. Le capteur de la caméra reconnaît les piétons lorsqu'ils conduisent le long d'une ruelle éloignée et affiche un passage pour piétons virtuel sur la route lorsque la voiture s'arrête. Cela matérialise la technologie dite « d'éclairage de communication » qui communique non seulement avec les piétons avec des feux de détresse ou un klaxon, mais aussi avec des lampes frontales.

Un représentant de Hyundai Mobis a déclaré, « À l'ère de la conduite autonome, la technologie logicielle capable d'intégrer de nombreux composants automobiles dans un seul appareil sera plus importante que jamais.e capable d'intégrer de nombreux composants automobiles dans un seul appareil sera plus importante que jamais. Hyundai Mobis prend les devants dans le développement de lampes de pointe et de technologies de sécurisation capables de les contrôler. »

