Le gouvernement du Canada annonce un financement de plus de 12 millions de dollars pour aider Akwesasne à lutter contre le crime organisé





AKWESASNE, QC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Les collectivités autochtones, comme toutes les collectivités du Canada, devraient être des lieux où les individus et les familles se sentent en sécurité. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a réalisé des investissements sans précédent pour assurer la sécurité des collectivités, notamment dans les services de police et dans les initiatives visant à prévenir les crimes graves et le crime organisé.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé un financement de plus de 12 millions de dollars en vue d'accroître la sécurité communautaire à Akwesasne.

Pour aider à lutter contre les crimes graves et le crime organisé, Sécurité publique Canada accorde au Service de police mohawk d'Akwesasne un renouvellement de financement de 10,4 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative de lutte contre le crime organisé avec Akwesasne afin de soutenir une équipe chargée de lutter contre les crimes graves et le crime organisé dans le territoire mohawk d'Akwesasne et ses environs.

Au cours des cinq prochaines années, l'aide fédérale continuera à renforcer la capacité du Service de police mohawk d'Akwesasne à lutter contre la criminalité transfrontalière, à enquêter sur le crime organisé et à le perturber, à renforcer la coordination des efforts d'application de la loi entre les différentes juridictions, à offrir aux agents davantage d'outils et de formation et à sensibiliser les jeunes de la collectivité aux risques liés à la criminalité.

Sécurité publique Canada fournit également au Conseil des Mohawks d'Akwesasne un financement unique de plus de 849?000 dollars dans le cadre du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit (PSPPNI) afin d'acheter de l'équipement supplémentaire pour la prestation de services de police, y compris un hydroglisseur, des véhicules, des armes à feu et des pistolets paralysants, ainsi que du matériel médico-légal. Grâce à cet investissement, le Service de police mohawk d'Akwesasne sera mieux équipé pour assurer la sécurité des collectivités qu'il dessert.

Enfin, Akwesasne recevra jusqu'à 1,13 million de dollars dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS) pour aider la nation mohawk d'Akwesasne à traiter les conditions sous-jacentes qui sont à l'origine de la criminalité. Ce financement soutiendra des projets communautaires visant à prévenir la violence chez les jeunes qui sont impliqués dans des gangs ou qui risquent de les rejoindre, ce qui les aidera à réussir dans la vie.

Le financement annoncé aujourd'hui sera essentiel à la lutte contre la criminalité et s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement du Canada visant à rendre les collectivités autochtones plus sûres.

Citations

«?En tant que ministre de la Sécurité publique, ma priorité absolue est d'assurer la sécurité de toutes les collectivités autochtones, des Premières Nations et des Métis de l'île de la Tortue. Les investissements dans les efforts communautaires et dans les services de police à Akwesasne permettent de renforcer les efforts en matière de prévention de la criminalité et de maintien de l'ordre. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'allouer des ressources supplémentaires aux forces de l'ordre, d'aider les jeunes à faire les bons choix et d'aider nos collectivités à prospérer.?»

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

«?Ces initiatives sont très importantes pour notre collectivité et pour la sécurité générale des habitants d'Akwesasne. Avec l'aide du fonds, de l'initiative et de l'accord, le Service de police mohawk d'Akwesasne pourra lutter contre les problèmes persistants au sein de la collectivité d'Akwesasne. Nous tenons à remercier le cabinet du ministre pour son soutien continu et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre nos collaborations.?»

- Abram Benedict, grand chef du Conseil des Mohawks d'Akwesasne

«?Le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires nous aidera à construire, à développer et à renforcer nos relations avec la jeune génération de notre collectivité.

À la lumière des récents événements survenus au sein de notre collectivité, nous nous réjouissons du renouvellement de l'Initiative de lutte contre le crime organisé avec Akwesasne, laquelle nous aide à perturber les activités du crime organisé.

Le PSPPNI (accord unique) nous permettra de combler les lacunes de nos besoins opérationnels en utilisant des technologies qui nous aideront à détecter la criminalité et à la prévenir.?»

- Shawn Dulude, chef de police du Service de police mohawk d'Akwesasne

Faits en bref

Le financement destiné à soutenir le maintien de l'Initiative de lutte contre le crime organisé avec Akwesasne provient du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé (PCCCGCO).

provient du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé (PCCCGCO). Signé pour la première fois en 2001, l'accord entre Sécurité publique Canada et le Conseil des Mohawks d' Akwesasne soutient une équipe chargée de lutter contre les crimes graves et le crime organisé sur le territoire mohawk d' Akwesasne et ses environs.

et le Conseil des Mohawks d' soutient une équipe chargée de lutter contre les crimes graves et le crime organisé sur le territoire mohawk d' et ses environs. L'initiative aide à lutter contre la criminalité transfrontalière grâce à une collaboration inter-organisme avec des partenaires des deux côtés de la frontière, notamment la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Police provinciale de l' Ontario (PPO), la Sûreté du Québec, la Police tribale des Mohawks de Saint-Regis , le département de la Sécurité intérieure, la patrouille frontalière des États-Unis et la police de l'État de New York .

(GRC), l'Agence des services frontaliers du (ASFC), la Police provinciale de l' (PPO), la Sûreté du Québec, la Police tribale des Mohawks de , le département de la Sécurité intérieure, la patrouille frontalière des États-Unis et la police de l'État de . Le Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit (PSPPNI) est un programme de contribution créé en 1991 qui fournit des fonds destinés à soutenir des services de police professionnels, dévoués et attentifs aux besoins des populations.

Le budget fédéral de 2021 prévoyait 540,3 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et 126,8 millions de dollars par la suite, pour soutenir les collectivités autochtones actuellement desservies dans le cadre du PSPPNI et pour étendre le programme à de nouvelles collectivités autochtones.

126,8 millions de dollars par la suite, pour soutenir les collectivités autochtones actuellement desservies dans le cadre du PSPPNI et pour étendre le programme à de nouvelles collectivités autochtones. Le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS), doté de 250 millions de dollars, a été annoncé en mars 2022. Il s'appuie sur le succès d'autres mesures fédérales, comme l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement quinquennal de 356,1 millions de dollars annoncé en 2018. Parmi ces mesures figure le Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, qui rassemble les aides fédérales, provinciales et territoriales pour lutter contre l'augmentation de la violence liée aux armes à feu et des activités des gangs au Canada , avec un financement de plus de 214 millions de dollars accordé aux provinces et aux territoires sur cinq ans.

, avec un financement de plus de 214 millions de dollars accordé aux provinces et aux territoires sur cinq ans. En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 390 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans aux provinces et territoires par le biais du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, pour diverses initiatives, y compris celles visant à soutenir les programmes d'application de la loi et de prévention.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

25 mai 2023 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :