Les capacités de durabilité de Clarity AI soutiennent désormais HANetf pour les articles 8 et 9 de la SFDR concernant les OPCVM ETF et les PAI.

Clarity AI, la principale plateforme technologique de développement durable, a le plaisir d'annoncer que ses capacités de développement durable soutiennent désormais HANetf, la principale plateforme européenne indépendante d'ETF en marque blanche.

Plus précisément, les capacités de développement durable de Clarity AI sont employées pour le cas d'utilisation de HANetf des fonds des articles 8 et 9 de la SFDR, et des indicateurs des principales incidences négatives (PAI). Cette collaboration souligne le statut continu de Clarity AI en tant que fournisseur privilégié pour les fonctionnalités de reporting réglementaire et la création, la gestion et l'optimisation de portefeuilles d'investissement durable.

« Nous sommes ravis de nous associer à HANetf, un véritable innovateur dans le domaine des ETF, pour les aider à soutenir leurs efforts en matière d'investissement durable et de reporting réglementaire », a déclaré Lorenzo Saa, directeur du développement durable de Clarity AI. « Les solides capacités de données et d'analyse de Clarity AI peuvent aider HANetf à répondre à la demande croissante des investisseurs pour des solutions d'investissement durable qui intègrent des considérations ESG. »

Manooj Mistry, directeur des opérations de HANetf, s'est également réjoui de ce partenariat : « Nous nous engageons à fournir des solutions ETF innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution de nos partenaires et de nos investisseurs. Notre collaboration avec Clarity AI nous permet d'offrir des solutions d'investissement durables qui s'alignent sur les valeurs de nos partenaires tout en offrant de la transparence à nos investisseurs. »

Clarity AI et HANetf se sont toutes deux engagées à promouvoir des pratiques d'investissement durables et à avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Grâce à ce partenariat, elles sont bien placées pour continuer à stimuler l'innovation et à avoir un impact sociétal sur les marchés.

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique de développement durable qui utilise une technologie avancée pour fournir des informations environnementales et sociales aux investisseurs, aux organisations et aux consommateurs. Les capacités de Clarity AI constituent un outil essentiel pour l'analyse de bout en bout du développement durable dans les domaines de l'investissement, de la recherche d'entreprise, de l'analyse comparative, du commerce électronique grand public et du reporting réglementaire. La plateforme de Clarity AI analyse plus de 70 000 sociétés, 390 000 fonds, 198 pays et 199 gouvernements locaux, ce qui représente une couverture plus large que tout autre acteur du marché.

À propos de HANetf

HANetf est un fournisseur indépendant d'ETF OPCVM, et d'ETC crypto et matières premières, qui travaille avec des sociétés de gestion d'actifs pour apporter des expositions différenciées, modernes et innovantes aux investisseurs européens d'ETP. Grâce à notre plateforme d'ETF en marque blanche, HANetf fournit une solution opérationnelle, réglementaire, de distribution et de marketing complète aux gestionnaires d'actifs pour lancer et gérer des ETF OPCVM.

