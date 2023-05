G-P nommé leader de l'industrie d'employeur officiel dans l'étude mondiale 2023 sur les employeurs officiels de The IEC Group





G-P est reconnu pour sa technologie innovante, son expérience client exceptionnelle et son expertise bien établie dans le premier rapport de la société de recherche mondiale

SOCIÉTÉ PIONNIÈRE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT À DISTANCE, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- G-P (Globalization Partners) , pionnière et leader reconnue de l'industrie mondiale de l'emploi, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée leader de l'industrie d'employeur officiel par la société de recherche The IEC Group dans son étude mondiale 2023 sur les employeurs officiels. Cette reconnaissance renforce la position de leader de G-P sur le marché, marquant la quatrième fois que la société a été reconnue comme un fournisseur de premier plan d'employeurs officiels par les analystes de l'industrie.

Parmi les 25 fournisseurs évalués par la société de recherche, G-P a été placé au premier rang, ce qui témoigne de son leadership et de son expertise dans l'industrie. Le rapport vantait G-P pour sa technologie novatrice, et plus récemment l'annonce du produit G-P Meridiantm Suite . Il vante aussi l'attention constante de l'entreprise à améliorer l'expérience client, son envergure mondiale, ses intégrations certifiées et le fait qu'elle possède l'un des plus importants réseaux de partenaires de l'industrie.

« G-P mène l'industrie dans la maturité et l'innovation », a déclaré Kenn D Walters, The IEC Group Limited, Partner & Practitioner. « G-P est une puissance mondiale avec une portée dans 187 pays, une intégration facile dans les systèmes HCM existants des clients, et sa solution technologique hautement automatisée, prédictive et efficace, la G-P Meridian Suite. »

The IEC Group est une société mondiale de recherche et de conseil en affaires et IEC Dynamic Maptm est une méthodologie de comparaison de fournisseurs alimentée par l'expérience, la recherche et les commentaires des praticiens IEC. Le premier rapport mondial sur les employeurs officiels souligne le rôle essentiel que les services d'employeurs officiels doivent jouer pour faciliter les plans d'expansion et la réalisation des feuilles de route de croissance des entreprises en quête de mondialisation, et comprend une analyse de marché indiquant que le marché des employeurs officiels devrait atteindre 9,8 milliards de dollars d'ici 2028. La recherche d'IEC évalue les fournisseurs sur l'étendue, la profondeur et la maturité de leurs plateformes d'employeurs officiels, l'investissement dans la technologie et l'innovation, les réseaux de partenaires et les capacités de prestation internationale.

« La reconnaissance par IEC du fait que G-P se démarque dans l'industrie des employeurs officiels réaffirme le leadership de l'entreprise sur le marché », a déclaré Nat (Rajesh) Natarajan, directeur des produits et de la stratégie. « G-P demeure le seul fournisseur d'employeurs officiels à être classé au premier rang par les trois cabinets d'analystes indépendants qui couvrent notre industrie. G-P s'engage à changer le fonctionnement du monde. L'annonce récente de la G-P Meridian Suite , la première et la seule suite complète et personnalisable de produits pour mieux trouver, embaucher et gérer des équipes mondiales, est une autre preuve de la façon dont G-P continuera d'innover, d'améliorer sa technologie et de faire progresser l'industrie. »

G-P a déjà été nommée leader de l'industrie dans les rapports de recherche mondiaux sur les employeurs officiels 2021 et 2022 de Nelson Hall et dans le rapport PEAK Matrix® du groupe Everest.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le rapport et voir ce qui distingue G-P.

À propos de G-P

G-P est reconnue comme pionnière et leader de l'industrie mondiale de l'emploi. La suite de produits d'emploi mondial SaaS de G-P, G-P Meridian, aide des milliers de clients à créer et à gérer des équipes rapidement et de manière conforme dans plus de 180 pays sans avoir à composer avec les problèmes juridiques, fiscaux ou de ressources humaines.

G-P : Global Made Possibletm (la mondialisation rendue possible)

