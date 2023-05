Un maroquinier vise l'Or





Pangea s'engage à devenir le fournisseur de cuir automobile le plus fiable et le plus durable au monde, en atteignant d'importants objectifs tels que la certification LWG Gold et la publication d'un premier rapport sur le développement durable. L'entreprise annonce que tous les sites de production sont désormais certifiés durables et conformes à la norme LWG Gold. Plus récemment, les équipes ont obtenu la norme la plus élevée disponible en Afrique du Sud et en Allemagne.

Les rapports et les audits sur le développement durable ont aidé Pangea à mieux comprendre son organisation de manière encore plus approfondie que ne l'avaient fait des audits automobiles tels que les normes ISO et IATF.

« Ce processus nous a aidés à mieux comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Il renvoie à la notion des thèmes de l'unité et de la normalisation qui sont synonymes de notre marque. Une bonne exécution et une amélioration d'année en année nous ont aidés à renforcer notre leadership sur le marché, en guidant l'industrie vers une image encore plus forte et une part de marché cruciale », Roger Pinto, directeur du développement durable et de l'innovation

La préparation de l'audit pour le LWG était quelque chose de nouveau pour de nombreuses unités commerciales de Pangea. Les dirigeants et les directeurs d'usine ont encouragé les équipes à se concentrer sur les initiatives de reporting durable en 2023, et sur LWB en particulier. Les efforts déployés ont montré la détermination, l'unité et l'engagement de l'entreprise en faveur de la fabrication durable, et ont généré une expérience d'apprentissage de masse.

Le monde entier se focalise sur le développement durable ainsi que toutes les industries, c'est donc une question devenue naturellement importante pour un fabricant mondial de matériaux automobiles tel que Pangea. LWG a été fondé par des clients du secteur du cuir qui comprennent comment les activités basées sur la biotechnologie peuvent réellement améliorer la planète, en soulignant le rendement organisationnel. L'engagement en faveur du développement durable est une priorité pour les clients et une initiative que Pangea a choisi d'adopter. Le fait que tous les sites aient reçu la certification de niveau OR signifie que le fournisseur s'engage à réaliser un audit durable complet et promet une amélioration continue.

« La nécessité de rendre compte de nos objectifs et de nos progrès en matière de développement durable a été motivée par notre engagement à ne pas nous contenter de rester compétitifs, mais à diriger l'industrie en matière de confiance, de service client et de passion pour le cuir naturel », Randy Johnson, président-directeur général

La gestion de l'énergie sera le principal objectif de l'entreprise pour les deux prochaines années. Il s'agit de l'un des segments les plus importants pour LWG, qui est également lié à la réduction des émissions de portée 1+2, à la certification ISO 50001 et aux résultats de l'analyse du cycle de vie (ACV). Les projets solaires sur site sont une priorité, plusieurs sites sont d'ailleurs déjà opérationnels et des projets pour d'autres énergies renouvelables déjà mis en oeuvre. Pangea espère obtenir une efficacité énergétique globale annualisée de 2 à 3 % d'ici 2025, ainsi qu'une réduction de 16 % de la consommation d'eau douce.

