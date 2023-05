XNRGY double la capacité de son usine de Montréal





XNRGY, chef de file dans le domaine des technologies climatiques, obtient un financement pour la construction d'un agrandissement de 100 000 pieds carrés afin d'augmenter la capacité manufacturière et répondre à la demande croissante de ses clients.

Ce financement s'ajoute au capital de croissance obtenu plus tôt cette année, codirigé par MacKinnon, Bennett & Co. (MKB) et Idéaliste Capital.

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - XNRGY Climate Systems ("XNRGY"), un chef de file de la conception et de la fabrication de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (« CVC ») commerciaux écoénergétiques, annonce aujourd'hui l'obtention d'un financement de Divco, un constructeur immobilier commercial basé à Montréal, pour ajouter une capacité manufacturière supplémentaire de 100 000 pieds carrés à son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie située à Montréal. Cette expansion portera la capacité manufacturière totale à Montréal à 200 000 pieds carrés en 2024.

Dirigée par des pionniers de l'industrie avec des décennies d'expérience combinées, XNRGY a pour mission de réduire l'empreinte carbone des bâtiments commerciaux grâce à ses systèmes de CVC haute performance conçus pour augmenter l'efficacité énergétique, réduire les coûts énergétiques et fournir une qualité d'air supérieure aux clients offrant des services critiques tel que les hôpitaux, salles blanches, établissements d'enseignement et centres de données.

L'agrandissement des installations de fabrication de pointe de Montréal sera axé sur la production d'unités de traitement d'air et de systèmes d'expansion directe (DX) personnalisés destinés aux propriétaires de bâtiments à travers l'Amérique du Nord. La surface et les équipements additionnels permettront à l'équipe de XNRGY d'augmenter significativement sa capacité manufacturière afin de répondre à la demande croissante de ses clients observée d'un océan à l'autre.

« Nous augmentons notre capacité afin de répondre à la demande importante pour les produits XNRGY. Cette capacité accrue, combinée à des investissements dans les systèmes de gestion pour soutenir une croissance rapide, nous permettra d'accélérer la production et la livraison ainsi que d'augmenter notre part de marché », a déclaré Wais Jalali, fondateur, président du conseil et PDG de XNRGY. « Nous remercions sincèrement nos précieux clients, notre partenaire immobilier Divco, la communauté d'affaire du Grand Montréal et notre équipe dévouée de XNRGY pour leur soutien sans faille durant cette période de forte croissance. »

« Nous sommes ravis d'avoir eu le plaisir de travailler ensemble sur la première phase de la construction de l'usine de XNRGY à Montréal, et notre équipe est enthousiaste de poursuivre notre partenariat avec XNRGY pour la deuxième phase », a déclaré Adam Turner, président de Divco. « La synergie et l'engagement commun à l'excellence entre nos organisations ont jeté les bases d'un succès continu. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous attendons la réalisation de cette nouvelle phase. »

À propos de XNRGY Climate Systems

XNRGY est une société privée de technologies climatiques qui conçoit et fabrique des solutions novatrices raffinées et durables axées sur la réduction de l'empreinte carbone et de la consommation d'eau et d'énergie. Ses produits phares sont ses grandes unités personnalisées de réfrigération et de traitement de l'air à l'eau réfrigérée, ses unités CRAC et CRAH verticales et horizontales pouvant aller jusqu'à 600 kW, ses systèmes de salle blanche, ses systèmes de récupération d'énergie, ses unités de fabrication de véhicules électriques à faible point de rosée et ses plateformes de commande clés en main installées en usine. XNRGY mise sur la modélisation des données d'un bâtiment et la dynamique computationnelle des fluides (BIM/CFD) pour prévenir les défaillances de performances des installations critiques pendant la transition. De plus, XNRGY examine les vecteurs iso et la distribution de pression pour concevoir les systèmes les plus efficaces pour ses clients. Ce faisant, elle réduit le kilowattage nécessaire, tout en fournissant le maximum d'air aux bâtiments et en contribuant aux initiatives LEED et NET ZERO (Accord de Paris sur le climat). Visitez www.xnrgy.com

À propos de Divco

Fondée il y a plus de 55 ans, Divco continue de prospérer en tant que l'une des principales entreprises de construction du Québec. Nous concevons, construisons, développons et finançons des projets de construction pour certaines des marques les plus reconnues au Canada.

À ce jour, nos réalisations totalisent plus de 50 millions de pieds carrés de nouveaux projets de construction et de rénovation à grande échelle. Au fil des ans, nous avons réussi à livrer des projets de construction industrielle, commerciale, de bureaux, institutionnelle, hôtelière, commerciale et résidentielle à plusieurs unités. Notre équipe s'appuie sur ses connaissances techniques et son expérience en construction pour développer des solutions personnalisées pour chaque projet, quelle que soit son envergure. Nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure qui dépasseront les attentes de nos clients. www.divco.com

SOURCE Systèmes Climatiques XNRGY

24 mai 2023 à 16:31

