Un conseiller principal de l'ONU sur le climat mondial s'ajoute à la liste des participants au sommet sur le climat des Bermudes





Suzanne Johnson, conseillère principale de la coalition Ocean Stewardship du Pacte mondial des Nations unies, vient de s'ajouter à la liste impressionnante des intervenants du deuxième sommet annuel des Bermudes sur le climat, présenté par l'Agence de développement des affaires des Bermudes (BDA), en partenariat avec KBRA.

Le vice-premier ministre des Bermudes, l'honorable Walter Roban, JP, MP, ouvrira le sommet le 26 juin en s'entretenant avec Jim Nadler, président-directeur général de la KBRA. Le 27 juin, Joshua Rosenberg, Chief Risk Officer, Federal Reserve Bank of New York, prononcera une autre allocution lors d'un déjeuner.

Suzanne Johnson a déclaré : « Ce sera un plaisir de discuter du travail du Pacte mondial des Nations unies pour promouvoir une économie océanique plus durable lors du sommet sur le climat des Bermudes. J'ai hâte de discuter de la manière dont l'industrie et la finance océaniques peuvent contribuer à résoudre la crise du climat et de la nature avec les cadres des services financiers, les universitaires et les régulateurs internationaux présents au sommet ».

David Hart, PDG de la BDA, a déclaré : « Nous sommes honorés qu'une experte de premier plan comme Suzanne Johnson donne une conférence lors de notre sommet sur le climat aux Bermudes, qui vient s'ajouter à une liste déjà impressionnante. Ce sera certainement deux jours incroyables de discussions informatives et collaboratives, non seulement sur les défis liés au climat, mais aussi sur la façon dont les Bermudes sont l'endroit idéal pour créer et fournir des solutions innovantes sur le marché mondial ».

Nous encourageons vivement les délégués étrangers potentiels à réserver leur chambre et à bénéficier de tarifs spéciaux à l'hôtel où se déroulera l'événement, le Hamilton Princess & Beach Club, en réservant en ligne avant le 25 mai. Cliquez ici pour vous inscrire - le thème de cette année est : « Bermudes - Climate Central ».

Restez à l'écoute du site web de la BDA pour les mises à jour de l'ordre du jour - les sessions confirmées à ce jour comprennent : Impact d'un changement climatique sur la fréquence et la gravité des ouragans dans l'Atlantique, modérée par Marla Pourrabbani, Data Scientist, Senior Manager, ESG and Sustainability, Deloitte, avec des panélistes : Dr Pete Dailey, responsable de la recherche, Aeolus, Liz Henderson, Co-Head Catastrophe Analytics, Executive Managing Director, Reinsurance Solutions, Aon, Dr Peter Sousounis, vice-président/directeur de la recherche sur le changement climatique, Verisk, et Craig Tillman, président, RenaissanceRe Risk Sciences.

La session Comment mesurez-vous l'impact environnemental ? sera animée par Barclay Palmer, rédacteur en chef et responsable de la stratégie, Climate and Capital Media, et comprendra les intervenants suivants : Kevin Cei, responsable des solutions climatiques et météorologiques, Jupiter Intelligence, Michele DeMers, PDG, Boundless Impact Research & Analytics, et Keith Pitts, SVP, Sustainability and Regulatory Strategy, Bioceres Crop Solutions.

La session Que nous réserve l'avenir aux États-Unis ? sera animée par John Huff, président-directeur général de l'Association des assureurs et réassureurs des Bermudes (ABIR) et comprendra les intervenants suivants : Ricardo Lara, commissaire aux assurances, département des assurances de Californie, coprésident du groupe de travail de la NAIC sur le climat et la résilience, et Lori Wing-Heier, directrice de la division des assurances de l'Alaska, coprésidente du groupe de travail de la NAIC sur le climat et la résilience.

La session ESG : Quelle est la prochaine étape ? sera animée par Victoria Harman, fondatrice et directrice, VL Harmon Advisors, et comprendra les intervenants suivants : Prabh Banga, vice-président chargé du développement durable, Aecon, Harry Masters, directeur, Advancing Green, Caroline McGill, directrice, stratégie d'investissement en matière de développement durable et d'impact, Hillbreak, et Patrick Welch, responsable de la politique ESG et des notations, KBRA.

La session Les opportunités vertes, une perspective d'investisseur sera animée par Bill Cox, Directeur mondial des notations d'entreprises, financières et gouvernementales, KBRA, avec les intervenants Alexandra Cooley, Directrice des investissements, Nuveen, Andrea Griffin, Directrice mondiale des spécialistes de l'investissement responsable, HSBC Asset Management et Steve Hatfield, Directeur américain de l'ESG, Carlyle Group.

La session Le débat sur le risque climatique mondial sera animé epar Jeane Nikolai, directrice de l'énergie au gouvernement des Bermudes, et réunira Mark Guishard, météorologue agréé, scientifique adjoint et administrateur, BIOS, Raveem Ismail, responsable de la souscription paramétrique, Africa Specialty Risks (ASR Re), et Simon Young, directeur principal, Willis Towers Watson.

La session La biodiversité : Notre défense naturelle la plus forte contre le changement climatique sera animée par Slav Gatchev, directeur général, dette durable, The Nature Conservancy, avec les panélistes, Osho Jha, PDG et cofondateur chez dClimate, cofondateur et scientifique en chef des données chez Arbol Inc, James Kench, responsable de l'assurance, KITA, et Natalia Moudrak, responsable de la résilience climatique, AON.

La session Le climat et l'évolution du paysage réglementaire et de reporting sera animée par Suzanne Williams-Charles, directrice des politiques et de la réglementation, secrétaire générale et responsable de la confidentialité des données, ABIR, et comptera parmi ses fonctionnalités Ralf Kuerzdoerfer, directeur adjoint, supervision (assurance), autorité monétaire des Bermudes, Sohini Chowdhury, directrice principale, Moody's Analytics, Ricardo Lara, commissaire aux assurances, département des assurances de Californie, et Arnaud van Dijk, associé, ESG, KPMG.

La session Le programme fédéral américain de lutte contre les inondations et le secteur de la (ré)assurance sera animée par Peter Giacone, responsable mondial de l'assurance, KBRA, et réunira Chris Brown, partenaire, Mindset, Chlora Lindley-Myers, présidente de la NAIC et directrice du département du commerce et de l'assurance du Missouri, et Andy Neal, directeur général des partenariats public-privé, Aon.

La session Consommation nette zéro ? sera animée par Miqdaad Versi, responsable de l'ESG, Oxbow Partners, Royaume-Uni, et comprendra les fonctionnalités suivantes : Rachael Dalheise. Responsable du développement durable, Convex, Andrew MacFarlane, Responsable du climat, AXA XL, une division d'AXA, Andrew Smith, Directeur des risques et du développement durable, Conduit Re et Dr. Steve Smith - Responsable de la recherche et du développement, Vantage.

La session Le pouvoir des partenariats, qui sera animée par Jeff Manson, SVP Underwriting and Head of Global Public Sector Partnership, Renaissance Re Ltd, et comprendra les intervenants suivants : Ekhosuehi Iyahen, secrétaire général, Insurance Development Forum, Sid Miller, directeur, Climate Wise, Rebekah Clement, responsable du développement durable, Lloyds, et président du SMI Climate Action Committee, et Tim Nielander, fondateur et président, GP3 Institute.

La session Solutions pour l'océan profond sera animée par William Curry, président-directeur général de BIOS, et comprendra les fonctionnalités suivantes : Neil Eckert, président exécutif de Conduit Re, Irene Polnyi- Additional Ventures Affiliate, et Mallory Ringham, docteur en océanographie chimique, Ebb Carbon.

Le BDA est reconnaissant du soutien continu de son sponsor principal KBRA, ainsi que du sponsor diamant Conduit Re, du sponsor platine Aon, des sponsors or Deloitte, Fidelis et Hub Culture, et des sponsors argent Aeolus, Aspen, AXA XL, Belco, et KPMG. Nos sponsors de soutien sont Butterfield et HSBC. Nos partenaires médias sont The Insurer, Insurance Insider et Bermuda:Re+ILS. Notre partenaire pour les spiritueux est Goslings. D'autres possibilités de parrainage sont encore disponibles ; veuillez envoyer un courriel à [email protected] si vous souhaitez participer.

