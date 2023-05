Le Canada investit dans la modernisation de l'aréna Rankin dans la Première Nation de Batchewana





SAULT STE. MARIE, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, et Dean Sayers, chef de la Première Nation de Batchewana, ont annoncé un investissement fédéral de 2 994 244 $ pour rénover l'aréna Rankin, dans la Première Nation de Batchewana.

L'aréna Rankin est le plus grand bâtiment communautaire de la Première Nation de Batchewana. Elle est utilisée pour les rassemblements, les sports et les loisirs, ainsi que pour la programmation. Grâce à cet investissement, la communauté pourra rénover l'enveloppe, le toit et les portes de l'aréna. Ces travaux la rendront plus écoénergétique, accessible, et fonctionnelle, et plus sécuritaire pour les utilisateurs et le personnel. Les coûts d'exploitation de l'aréna seront moins élevés, ce qui lui permettra d'étendre ses heures d'ouverture au bénéfice de tous les résidents.

Une fois terminés, ces travaux d'amélioration devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'aréna d'environ 14,5 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 39,9 tonnes par année.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les installations de loisirs sont au coeur des collectivités saines et prospères. Le financement fourni dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs permettra de faire de l'aréna Rankin un lieu communautaire plus écoénergétique et plus inclusif. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires autochtones, provinciaux, territoriaux et municipaux pour investir dans les infrastructures communautaires locales, favoriser l'action climatique et bâtir des collectivités plus résilientes et plus inclusives partout au Canada. »

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre Première Nation est ravie de recevoir une partie des fonds du gouvernement fédéral pour contribuer à la rénovation de notre aréna. Depuis plus de cinq décennies, l'aréna de Rankin dessert non seulement les membres de notre Première Nation, mais aussi l'ensemble de la communauté du hockey de la rive nord. L'aréna a l'habitude d'accueillir des matchs, des tournois et des réunions qui rassemblent les gens d'une manière saine et efficace, et nous sommes reconnaissants de cet investissement qui permettra à cette tradition de se poursuivre. »

Dean Sayers, chef de la Première Nation de Batchewana

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 994 244 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 2 994 244 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

24 mai 2023 à 15:00

