/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien aux lignes d'aide téléphonique en cas de crise dans les Territoires du Nord-Ouest/





YELLOWKNIFE, NT, le 23 mai 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, à l'honorable Caroline Wawzonek, ministre responsable de la condition de la femme des Territoires du Nord-Ouest et à l'honorable Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux pour les Territoires du Nord-Ouest, et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, pour une annonce de soutien aux lignes d'aide téléphonique en cas de crise dans les Territoires du Nord-Ouest.

Date : Le 24 mai 2023



Heure : 16 h (HR)



Lieu : Édifice Greenstone (Atrium)

5101 50e Avenue

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

X1A 2N8



Remarque aux médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement doivent s'inscrire avant 14 h 30 (HR), le 24 mai 2023 en envoyant un courriel à [email protected].

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

24 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :