L'Institut des administrateurs de sociétés nomme Gigi Dawe au poste de vice-présidente, politique et recherche





TORONTO, le 24 mai 2023 /CNW/ - L'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) a annoncé la nomination de Gigi Dawe, LL.M, au poste de vice-présidente, politique et recherche, à compter du 5 juin 2023.

« Leader dans le domaine de la gouvernance de sociétés au Canada, elle possède une connaissance approfondie de la structure de la gouvernance de sociétés et fait autorité en matière de performance des conseils, de stratégie et de surveillance des risques, déclare Rahul Bhardwaj, président et chef de la direction. Dans ce rôle, Dawe mettra à profit sa riche expérience en matière de gouvernance de sociétés et de développement durable afin de contribuer au leadership éclairé de l'organisation dans le domaine de la gouvernance de sociétés. »

« L'IAS occupe une position enviable avec plus de 17 000 chefs de file en matière de gouvernance de sociétés dans tout le pays, explique Dawe. Je me réjouis d'avoir la chance de pouvoir soutenir l'objectif de l'IAS, qui consiste à améliorer la confiance dans les organisations canadiennes en formant et en stimulant les administrateurs. »

Au cours de ses 20 ans de carrière au sein de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Canada (CPA), Dawe a lancé le processus de discipline de gouvernance pour permettre une meilleure réponse du conseil d'administration et de la direction aux demandes des marchés émergents. Elle enseigne la responsabilité et l'éthique des entreprises dans le cadre du programme de maîtrise en responsabilité financière de l'Université York. Elle est actuellement membre du conseil d'administration et du comité de gouvernance des centres de traitement Youthdale. Elle siège également aux conseils consultatifs de l'Embedding Project, de l'Initiative canadienne de droit climatique et du comité du capital humain de l'International Corporate Governance Network (ICGN). De plus, elle a été membre du conseil d'administration d'Active Healthy Kids Canada et de Family Daycare Services Toronto et a coprésidé le comité de gouvernance du conseil d'administration de l'ICGN. Dawe a obtenu une maîtrise en droit à la Osgoode Hall Law School.

À propos de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS)

Établi en 1981, l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) est une organisation à but non lucratif composée de membres qui représente les administrateurs et les conseils d'administration canadiens des secteurs à but lucratif, à but non lucratif et de la Couronne.

En tant que plus grande communauté d'administrateurs au Canada, l'IAS organise des forums, organise des événements de réseautage et donne accès à des ressources de niveau international à plus de 17 000 membres dans un réseau de onze sections régionales. Les membres qui réussissent le Programme de perfectionnement des administrateurs IAS-Rotman (PPA) et le processus d'examen dirigé par l'IAS méritent le très reconnu titre IAS.A.

Les membres de l'IAS supervisent les conseils d'administration dans tous les secteurs de l'économie, ainsi que des sociétés qui ont une incidence sur la vie de presque tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site Web ias.ca.

24 mai 2023 à 07:00

