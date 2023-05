/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans la Première Nation de Batchewana/





SAULT STE. MARIE, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, et de Dean Sayers, chef de la Première Nation de Batchewana.

Date : Le mercredi 24 mai 2023



Heure : 15 h (HAE)



Lieu : Aréna Rankin 17, rue Batchewana

Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 5K9





