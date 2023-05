/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre MacAulay annoncera les récipiendaires du Fonds pour les vétérans et leur famille de 2022-2023/





MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, annoncera les récipiendaires du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille pour 2022-2023. Cette annonce importante aura une incidence positive sur le bien-être des vétérans et de leur famille au Canada.

Le ministre MacAulay ainsi que d'autres participants à l'événement seront disponibles pour répondre aux questions des médias et pour une séance de photos après l'annonce.

Lieu : Mission Old Brewery

915, rue Clark

Montréal (Qué.)

Date : Le mercredi 24 mai 2023

Heure : 10 h HAE

Si vous prévoyez des obstacles à l'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

