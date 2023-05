ANITTA VA APPORTER UNE TOUCHE BRESILIENNE AU SHOW D'OUVERTURE DE LA FINALE DE L'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023 PRESENTÉ PAR PEPSI®





- PEPSI ANNONCE QUE LA CHANTEUSE PRIMÉE SERA À L'AFFICHE DE SON INCONTOURNABLE « KICK OFF SHOW » ANNUEL AUX CÔTÉS DE LA STAR DE L'AFROBEAT BURNA BOY -

NEW YORK, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Pepsi® et l'UEFA ont l'immense plaisir d'annoncer qu'Anitta, la superstar brésilienne, va se produire au Kick Off Show by Pepsi de la finale de l'UEFA Champions League 2023 le 10 juin prochain, aux côtés de Burna Boy, lauréat d'un GRAMMY Award, nous promettant un spectacle inoubliable en ouverture du plus grand événement sportif annuel de la planète.

Après une année record durant laquelle elle a sorti son cinquième album, Versions Of Me, et été nominée aux GRAMMY Awards dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste », l'interprète d'« Envolver » va présenter ses titres débordants d'énergie à des millions de fans à travers le monde sur la scène du stade olympique Atatürk d'Istanbul, quelques minutes avant le coup d'envoi de la finale de la plus grande compétition de football interclubs de la planète.

Pour faire monter encore davantage la température avant le show, Pepsi a sorti un court-métrage sur-vitaminé intitulé "The Prep" mettant en vedette Anitta et Burna Boy dans le style inimitable de Pepsi. C'est sur les titres « It's Plenty » de Burna Boy et d'« Envolver » d'Anitta, qu'on découvrira les deux artistes en train de se préparer pour une performance épique au Kick Off Show dans leurs loges de football respectives, avant d'émerger dans l'emblématique tunnel de l'UEFA Champions League et d'entrer côte-à-côte dans un stade chauffé à blanc.

Anitta a déclaré : « Je suis si heureuse que la nouvelle soit enfin annoncée ! Je suis ravie de me produire au Kick Off Show by Pepsi de la finale de l'UEFA Champions League et j'ai hâte de partager l'affiche avec Burna Boy. Nous allons offrir un spectacle incontournable aux fans, dans le stade et à travers le monde, alors n'oubliez pas de regarder le 10 juin. Vous ne voulez pas rater ça ! »

Pour la première fois, Pepsi donne aussi aux fans une occasion unique de faire partie du spectacle en relevant le défi #PepsiKickOffShow, lancé en Mars pour encourager les fans à présenter leurs meilleurs mouvements de danse ou leur maîtrise du ballon . Regardez la vidéo ici.

Gustavo Reyna, Directeur marketing mondial de Pepsi, a ajouté : « Chaque année, nous sommes fiers de travailler avec les plus grands noms de la musique pour offrir des moments de divertissement incomparables aux fans du monde entier. Cette année, le Kick Off Show by Pepsi de la finale de l'UEFA Champions League 2023 va accueillir Anitta et Burna Boy, deux superstars internationales incarnant parfaitement notre philosophie « Soif de Plus », qui célèbre la soif de vivre. Et nous sommes enchantés de voir les fans prendre activement part à ce show immanquable via le défi #PepsiKickOffShow. Cela promet d'être un spectacle fantastique ! »

Guy-Laurent Epstein, Directeur marketing de l'UEFA, a pour sa part commenté : « Le spectacle de cette année promet d'être inoubliable, avec des artistes fantastiques à l'affiche en ouverture de la finale de l'UEFA Champions League à Istanbul. Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec Pepsi, qui nous permet de présenter la crème des divertissements aux fans, et nous sommes impatients de partager l'UEFA Champions League Kick Off Show de cette saison avec le monde entier. »

Depuis maintenant sept ans, Pepsi et l'UEFA marquent la finale de la Champions League avec un concert spectaculaire qui présente les artistes les plus en vue de la planète et unit les amateurs de football et de musique dans un spectacle incontournable. Le Kick Off Show by Pepsi, qui sera diffusé dans plus de 200 pays et territoires du monde entier quelques minutes avant le coup d'envoi du match vedette de la saison de football interclubs, est la démonstration parfaite de la plateforme mondiale « Thirsty For More » de Pepsi.

Les fans pourront regarder le Kick Off Show à la télévision, sur les chaînes YouTube et TikTok officielles de l'UEFA. Un « special guest » supplémentaire sera annoncé avant la finale, et les fans sont invités à en découvrir plus en suivant Pepsi sur Instagram , Twitter et Facebook .

#PEPSIKICKOFFSHOW

À propos du UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi

Depuis son inauguration en 2016, Pepsi invite des artistes de musique de renommée mondiale à se produire avant le plus grand événement sportif annuel de la planète, transformant la finale de l'UEFA Champions League en une plateforme de divertissement mondial. Cette année, le spectacle sera assuré par l'auteur-compositeur-interprète et producteur multiplatine Burna Boy, qui a vécu une année exceptionnelle après la sortie de son sixième album, Love, Damini. Pepsi a une longue histoire en matière de divertissement footballistique et se fait depuis longtemps le champion des meilleurs talents internationaux, sur et hors du terrain. Alors, qui de mieux que Burna Boy, vainqueur d'un Grammy Awards, pour partager la tête d'affiche de l'UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi ? Le plus grand artiste nigérian de notre génération.

À propos de PepsiCo

Dans plus de 200 pays, chaque jour, les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois. En 2022, le groupe a enregistré 86 millions de dollars en revenus annuels, grâce à un large portefeuille de produits alimentaires et de boissons qui comprend de nombreuses marques emblématiques telles que Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade , Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker ou encore SodaStream. Chacune de ces marques génère un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'1 milliard de dollars.

Winning with PepsiCo Positive (PEP+) traduit la vision du groupe PepsiCo en tant que leader mondial des produits alimentaires et des boissons. PEP+ est notre projet de transformation stratégique qui place le développement durable et le capital humain au centre de notre stratégie de création de valeur et de croissance en opérant dans les limites de la planète et en inspirant un changement positif pour l'homme et la planète. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

À propos d'Anitta

Depuis sa percée au Brésil il y a six ans, Anitta, la superstar internationale nominée aux Grammy Awards, est devenue le fer de lance d'une nouvelle génération de musique latino-américaine. Plus grande popstar féminine jamais issue du Brésil, elle a amassé plus de 64 millions de followers sur Instagram et presque 17 millions d'abonnés sur YouTube, avec plus de 6 milliards de vues à son actif. Anitta a récemment reçu sa première nomination aux Grammy Awards dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste » et est aussi été entrée dans le Top 15 des musiciens les plus influents sur les réseaux sociaux publié par Billboard.

Son premier single de 2022, « Boys Don't Cry » est devenu le titre en solo par un artiste brésilien le plus populaire de l'histoire du classement mondial Spotify et a battu son propre record en devenant No.1 sur iTunes dans 19 pays. Elle a aussi sorti son dernier album, Versions of Me, en avril 2022. Cet album de 15 titres en espagnol, anglais et portugais détient le record de streams hebdomadaire pour un artiste brésilien sur Spotify. Il a maintenant été écouté plus d'un milliard de fois sur Spotify. En Août, elle a sorti « Lobby », son single très attendu en collaboration avec Missy Elliott, dont la vidéo a été visionnée plus de 11 millions de fois sur YouTube. En été 2022, elle a remporté un MTV Music Video Award® dans la catégorie « Meilleur latino » pour « Envolver » et est entrée une nouvelle fois dans l'histoire en remportant son deuxième Guinness World Record en tant que « première artiste solo brésilienne à remporter un MTV Music Video Award® dans la catégorie Meilleure artiste féminine latino ». Sa victoire a été suivie d'une représentation explosive d'« Envolver » aux Music Video Awards®, où elle se produisait pour la première fois.

En avril 2021, Anitta a sorti « Girl From Rio », son premier single à entrer dans le Top 40 radio aux États-Unis. Elle avait précédemment sorti « Fuego » avec DJ Snake et Sean Paul, « Loco » et « Me Gusta » avec Cardi B et Myke Towers, l'un de ses plus gros hits à l'époque, avec plus de 350 millions de streams. Ensemble, ces titres ont été écoutés plus d'un milliard de fois avant même la sortie de l'album. Fin 2021, Anitta a sorti « Envolver », qui a atteint le sommet du classement mondial Spotify 200 et fait remporter à Anitta son premier Guinness World Record en tant que « premier artiste solo latino à atteindre la première place du classement mondial Spotify. »

C'est en juillet 2013 qu'Anitta a sorti son premier album éponyme, composé de 14 titres inédits principalement écrits par elle. Ritmo Perfeito, son deuxième album, est sorti en juillet 2014, suivi de son troisième album, intitulé Bang, en 2016. Kisses, son quatrième album sorti en avril 2019, était son premier album trilingue, avec des chansons en espagnol, portugais et anglais. Kisses a été nominé dans la catégorie « Meilleur album urbain » aux Latin GRAMMY® Awards 2019. En 2019, elle a également remporté la catégorie « Meilleure artiste féminine » aux Latin American Music Awards. À partir de 2014, Anitta a remporté l'award du « Meilleur artiste brésilien » aux MTV Europe Music Awards pendant cinq années consécutives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2083499/Pepsi_Kick_Off_Show_Anitta.jpg

24 mai 2023 à 05:00

