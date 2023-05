L'ASTRO N7, le nouveau chef-d'oeuvre d'Astronergy, fait ses débuts mondiaux au SNEC





SHANGHAI, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Astronergy, pionnier des modules photovoltaïques (PV) TOPCon de type n, a lancé ses nouveaux produits améliorés TOPCon de type n de la série ASTRO N, l'ASTRO N7, lors d'une grande cérémonie à l'occasion de la SNEC PV Power Expo 2023 à Shanghai, en Chine, le 24 mai, recevant le certificat IEC de TÜV Rheinland.

Depuis le lancement et la production massive du premier produit TOPCon de type n par Astronergy en avril 2022, les réactions positives et l'évolution du marché PV ont favorisé la naissance d'un nouveau chef-d'oeuvre, l'ASTRO N7 ; celui-ci combine diverses technologies de cellules PV TOPCon 3.0, une capacité de fabrication de modules sophistiquée et la connaissance approfondie du marché que possède Astronergy.

À la base de ses produits récemment sortis, Astronergy utilise sa technologie TOPCon 3.0, développée indépendamment, qui a introduit la technologie cellulaire Boron-LDSE et d'autres technologies sophistiquées et permis d'atteindre un rendement moyen de 25,6 % pour la production de masse des cellules et une efficacité moyenne des cellules dans les lignes pilotes de 26,0 %.

Pour améliorer encore la performance et la fiabilité des produits PV, les nouveaux produits sont composés de plaquettes de silicium rectangulaires avec une plus grande surface que les plaquettes M10 182 mm précédemment utilisées par les produits ASTRO N5. Grâce à une augmentation de surface de 5,12 % et à la technologie TOPCon 3.0, la puissance d'une seule cellule a augmenté de 15 % par rapport aux produits PV PREC classiques sur le marché.

De plus, dans le processus de fabrication de l'ASTRO N7, Astronergy a introduit la technologie de traitement des cellules SMBB et utilisé des films vitrés à haut coefficient de transmission et à redirection de la lumière (pour la version à double vitrage), afin de permettre à ces nouveaux produits de faire preuve de meilleures performances dans presque tous les scénarios.

Comme pour les produits précédents de la série ASTRO N, l'ASTRO N7 aura une garantie produit d'au moins 12 ans et une garantie d'alimentation de 30 ans. Le taux de dégradation au cours de la première année de ces deux produits est bien inférieur à 1 %, et le taux de dégradation annuel à partir de la deuxième année jusqu'à la 30ème est inférieur à 0,4 %.

Dans l'ensemble, les produits nouvellement améliorés présentent une puissance et un rendement supérieurs, avec des coûts BOS et LCOE plus faibles. Le coefficient de température de l'ASTRO N7 a été davantage optimisé à -0.29%/?. En termes de température de fonctionnement, de bifacialité, d'effets LID et LETID, et de faibles performances d'irradiation, les produits nouvellement améliorés affichent constamment des performances fabuleuses par rapport à l'ASTRO N5.

En tant que lauréat du prix 'Top Performer' de PVEL à sept reprises, et ayant bénéficié de retours très positifs sur les produits de la série ASTRO N, on attend des nouveaux produits d'Astronergy qu'ils présentent d'excellentes performances et s'adaptent au marché, mettant ainsi en pratique le slogan de l'entreprise : « Pour un monde plus vert ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2081491/Astronergy.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2082317/WechatIMG405.jpg

24 mai 2023 à 04:45

