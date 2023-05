Plan de mise en oeuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030 - Des sommes qui permettront de faire un pas substentiel dans la bonne direction, estime la FCCQ





MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) soutient la démarche présentée ce matin par le gouvernement du Québec qui apporte un soutien attendu pour la décarbonation du secteur des bâtiments et qui investi de façon considérable dans l'électrification de nos transports.

Le financement de 1 G$ pour décarboner le secteur des bâtiments est une somme très bien accueillie, certes, mais il faudra s'assurer que les entreprises ne se noient pas dans une nouvelle couche de paperasses administratives qui ralentirait le processus de décarbonation, d'une part, mais surtout la mise en chantier et la finalisation des projets de construction. Les démarches administratives qui suivront ces annonces se devront d'être simples, rapides et raisonnables, au bénéfice de tous.

Par ailleurs, l'augmentation du financement du programme Écocamionnage (82,5 M$) et le soutien à l'électrification des autobus interurbains et privés, augmenté de 13,5 M$, répond à une optique essentielle de l'objectif global de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, surtout lorsqu'on sait que 43 % nos GES proviennent du secteur des transports.

De plus, l'annonce imminente de la création de la Stratégie de la recharge, qui sera assortie d'un budget de 514 M$, permettra de poursuivre cet élan alors que la mise à niveau de nos infrastructures doit impérativement suivre la cadence imposée par les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

«Doter le Québec du parc automobile le plus électrifié en Amérique du Nord d'ici 2030 ne sera pas une tâche facile, mais des investissements comme ceux-ci démontrent une réelle coopération du gouvernement pour soutenir les entreprises québécoises partout en régions qui sont de plus en plus conscientisées et prêtes depuis plusieurs années à mettre les bouchées doubles», estime Charles Milliard, président-directeur de la Fédération des chambres de commerce du Québec

La FCCQ tient également à saluer l'investissement de 100 M$ supplémentaires afin d'aider les communautés des régions côtières à contrer l'érosion des berges et la submersion. On parle de plus en plus d'adaptation aux changements climatiques et les municipalités touchées pourront dorénavant mettre en place des solutions viables pour se préparer aux intempéries d'aujourd'hui et de demain.

C'est également dans le but de soutenir nos entreprises à faire leur part pour réduire leurs émissions GES que la FCCQ a présenté un Guide de décarbonation pour les entreprises afin des les aider à mettre en place des mesures concrètes pour accroître leur performance environnementale.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1?200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

