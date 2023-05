Plan de mise en oeuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030 - Plus de 9 G$ pour accélérer notre transition climatique et énergétique et faire prospérer notre économie





MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, accompagnés des adjoints parlementaires du ministre Charette, Mme Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, et M. Mathieu Lemay, député de Masson, ont présenté aujourd'hui la mise à jour du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030). Des sommes historiques sont une fois de plus consacrées à la décarbonation de l'économie québécoise et à la lutte contre les changements climatiques.

Tel qu'il avait été annoncé dans le dernier budget, ces investissements totaliseront plus de 9 milliards de dollars sur cinq ans, soit une augmentation record de 1,4 milliard de dollars (18 %) par rapport au plan précédent, et une augmentation substantielle de 35 % en deux ans. On consacre ainsi des sommes inégalées aux trois secteurs les plus émetteurs au Québec, soit les transports, l'industrie et les bâtiments, ainsi qu'à l'adaptation aux effets des changements climatiques.

Les investissements prévus dans le plan de mise en oeuvre 2023-2028 (PMO 2023-2028) permettront de financer des initiatives répondant à trois priorités :

Réduction des émissions de GES : 7,6 milliards de dollars;

Renforcement de la capacité d'adaptation de la société québécoise face aux impacts des changements climatiques : 860,6 millions de dollars;

Soutien à la transition climatique et autres mesures : 534,2 millions de dollars.

En progression constante vers la cible de 2030

En bonifiant son plan, le Québec détermine et finance 60 % des gestes nécessaires pour atteindre sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % sous leur niveau de 1990 à l'horizon 2030. Il s'agit d'une nette progression, alors que les réductions identifiées dans le précédent plan de mise en oeuvre (2022-2027) étaient de l'ordre de 51 %, et celles du tout premier plan (2021-2026), de 42 %.

Par ailleurs, le gouvernement identifie dans le PMO plusieurs mesures potentielles à court et moyen termes qui permettraient d'augmenter encore le pourcentage estimé d'atteinte de la cible de 2030, soit un pourcentage de 69 à 73 %.

7,6 milliards de dollars pour accélérer la transition énergétique du Québec

La transition énergétique est essentielle pour lutter contre les changements climatiques. L'ensemble des mesures du PMO 2023-2028 visant la réduction des GES recueilleront ainsi une part considérable de 7,7 milliards de dollars des investissements. Le Québec étant l'endroit en Amérique du Nord où le niveau d'émission de GES est le plus bas par habitant, le gouvernement entend maintenir cette performance (voir l'illustration). Il prévoit ainsi accentuer ses actions pour encourager l'électrification, l'utilisation d'autres sources d'énergie renouvelable ainsi que la sobriété et l'efficacité énergétiques.

Alors que les besoins énergétiques du Québec seront importants d'ici 2030 et 2050, et que près de 70 % des émissions de GES proviennent de sources énergétiques, le gouvernement mise sur la transition énergétique pour réduire efficacement ses émissions de GES. Le PMO 2023-2028 a donc été élaboré de manière à optimiser l'utilisation de l'électricité propre et à diversifier les sources d'énergie renouvelable.

Accompagner l'industrie vers la carboneutralité

Le secteur des bâtiments est responsable de 9,6 % des émissions de GES du Québec. Plus de 1 milliard de dollars sera donc investi afin d'appuyer la décarbonation dans ce secteur. Le PMO 2023-2028 prévoit notamment un investissement total de 215 millions de dollars $ (+53 M$) dans la valorisation des rejets thermiques, et de 74 millions de dollars pour soutenir l'utilisation de la biénergie.

Par ailleurs, le gouvernement dévoilera au cours de l'année un système de déclaration et de cotation permettant d'évaluer la performance énergétique des grands bâtiments. Les normes entreront en vigueur progressivement pour permettre aux propriétaires de planifier les travaux nécessaires, et des programmes d'aide financière seront mis en place afin de les soutenir dans leurs investissements. Le gouvernement prévoit également renforcer les exigences en matière d'efficacité énergétique pour les constructions neuves.

Des investissements de 280,3 millions de dollars supplémentaires permettront d'accompagner les communautés hors réseau dans la planification et la réalisation de projets d'énergie renouvelable. Ces projets permettront de réduire les émissions de GES liées à la production d'électricité, sans augmenter la demande sur le réseau central d'Hydro-Québec. Ils contribueront également à atteindre la cible de 80 % d'énergie renouvelable dans les réseaux autonomes.

Enfin, le PMO 2023-2028 bonifie l'aide aux industries afin qu'elles augmentent leur efficacité énergétique et qu'elles adoptent des bioénergies. Ainsi, 76,7 millions de dollars additionnels serviront à financer des projets favorisant la réduction des combustibles fossiles et l'efficacité énergétique, tandis que 22,3 millions de dollars supplémentaires viseront à développer l'utilisation directe de bioénergies, comme la biomasse forestière résiduelle et le gaz naturel renouvelable. À cette fin, le PMO 2023-2028 prévoit également une enveloppe de 175 millions de dollars destinés aux grands émetteurs industriels.

« Le Québec est l'endroit en Amérique du Nord qui émet le moins de GES par habitant, et nous avons l'un des meilleurs plans sur le continent pour réduire nos GES encore davantage. Le Plan pour une économie verte 2030 a permis de faire de grandes avancées pour décarboner notre économie et nous adapter aux changements climatiques, et nous continuons dans cette voie en augmentant son financement à 9 milliards de dollars pour les cinq prochaines années. Ce sont des investissements sans précédent dans l'histoire du Québec, pour réussir la transition énergétique en créant plus de richesse. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Notre gouvernement présente une fois de plus un plan rigoureux qui nous rapproche encore davantage de notre cible de 2030, et qui tient compte des besoins d'adaptation du Québec. Jamais un gouvernement n'aura autant investi dans la lutte contre les changements climatiques avec des mesures aussi concrètes. Que ce soit par la transition énergétique ou par l'électrification des transports, notre gouvernement redouble d'efforts pour agir sur tous les fronts afin de doter le Québec d'une économie innovante et décarbonée. Nous nous sommes aussi engagés à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, tout en tenant compte de la demande en électricité. La sobriété et l'efficacité énergétiques sont des conditions essentielles au succès de l'électrification de nos transports. Avec la mise à jour de notre Plan pour une économie verte 2030, nous sommes résolus à faire du Québec un chef de file dans la lutte contre les changements climatiques et à bâtir un avenir énergétique durable pour tous les Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Selon les simulations, l'ensemble des actions prévues au Québec pour lutter contre les changements climatiques devraient entraîner des réductions d'émissions de GES de 18,3 mégatonnes d'équivalent CO 2 (Mt éq. CO 2 ) en 2030. Ces dernières découleraient avant tout :

(Mt éq. CO ) en 2030. Ces dernières découleraient avant tout : de l'effet du marché du carbone sur les prix et sur les changements de comportement des ménages et des entreprises au Québec qui en découlent (6 Mt éq . CO 2 );

Mt éq

des actions, des réglementations et des différentes initiatives prévues, notamment dans le cadre du PMO 2023-2028 du PEV 2030 (12,3 Mt éq . CO 2 ).

PMO PEV Mt éq Le marché du carbone et l'ensemble des mesures en matière de lutte contre les changements climatiques du gouvernement du Québec, prévues d'ici 2030, devraient avoir pour effet d'accroître, à terme, le produit intérieur brut réel du Québec de 2 milliards de dollars.

