Mise en oeuvre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois et début de la saison des fruits et légumes du Québec - Le gouvernement du Québec accorde 415 000 $ à l'Association des producteurs maraîchers du Québec





QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de 415 000 $ sur trois ans à l'Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ).

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui, en marge d'une visite de la Ferme Équinoxe, en Montérégie, pour souligner le lancement de la saison des récoltes avec l'arrivée de l'asperge du Québec.

L'investissement servira à évaluer les besoins du marché institutionnel et à étudier les occasions d'affaires en lien avec les produits maraîchers conditionnés, c'est-à-dire lavés, pelés et coupés. Il permettra aussi de déployer un projet pilote sur l'approvisionnement du milieu institutionnel en pommes de terre, carottes et oignons frais toute l'année. À terme, ce projet favorisera un meilleur maillage entre les producteurs et les institutions publiques.

Citations :

« Je suis heureux d'appuyer le secteur maraîcher dans ses efforts pour accroître la présence des fruits et légumes du Québec dans les institutions publiques. L'investissement annoncé permettra une meilleure adéquation entre les besoins des institutions et l'offre des producteurs pour, ultimement, établir des liens d'affaires durables. Bientôt, les rayons de nos détaillants se garniront de fruits et légumes frais du Québec. J'invite les citoyens à encourager nos producteurs locaux qui contribuent jour après jour à l'autonomie alimentaire du Québec! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les producteurs maraîchers de la Montérégie et de toutes les régions du Québec. En développant le réflexe de mieux coordonner l'offre et la demande au sein d'un même territoire, on favorise une économie prospère et durable. L'achat local est une priorité pour notre gouvernement et l'investissement annoncé aujourd'hui le démontre une fois de plus. Bonne saison à tous les producteurs! »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« La chaîne d'approvisionnement alimentaire évolue rapidement. Ce soutien financier permettra à l'APMQ de travailler avec ses membres ainsi que ses partenaires sur les modèles d'affaires du futur. Par le fait même, il sera possible d'explorer de nouvelles avenues afin d'assurer la sécurité alimentaire du Québec. »

Patrice Léger Bourgoin, directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec

Faits saillants :

La SNAAQ a pour objectif d'encourager une alimentation locale dans les institutions publiques québécoises et vise également à augmenter la part des aliments du Québec achetés par celles-ci.

L'aide financière accordée à l'APMQ permettra de poursuivre les objectifs stratégiques suivants issus de la SNAAQ :

Appuyer la commercialisation des produits des entreprises bioalimentaires auprès des institutions publiques.



Augmenter l'offre de produits québécois qui répondent aux besoins et aux attentes des institutions publiques.

Lien connexe :

Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

19 mai 2023 à 10:00

