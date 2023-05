Walmart Canada annonce des changements au sein de sa haute direction afin de soutenir ses initiatives stratégiques





MISSISSAUGA, ON, le 19 mai 2023 /CNW/ - Alors que l'entreprise continue de se transformer pour aider les Canadiens à économiser et à mieux vivre, Walmart Canada a le plaisir d'annoncer de récents changements au niveau de la haute direction. Ces changements aideront l'entreprise à mettre en oeuvre des initiatives prioritaires visant à accélérer la croissance et, surtout, à soutenir l'expérience client.

Mohammed Abdool-Samad s'est joint l'entreprise en tant que chef des services financiers

s'est joint l'entreprise en tant que chef des services financiers John Bayliss a été nommé chef des services administratifs

a été nommé chef des services administratifs Michon Williams a été nommé chef de la technologie

a été nommé chef de la technologie Joe Schrauder a accepté le rôle de vice-président de l'exploitation et chef du cabinet du chef de la direction

« Nous sommes une entreprise dirigée par les personnes et propulsée par la technologie, et ces changements au sein de notre équipe de direction nous aident à améliorer la façon dont les clients peuvent faire leurs achats chez nous, » a déclaré Gonzalo Gebara, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Notre équipe de la haute direction canadienne, la meilleure de sa catégorie, fait progresser notre entreprise sur la voie de la modernisation du commerce de détail. »

Mohammed Abdool-Samad s'est joint à Walmart Canada en tant que chef des services financiers. Mohammed dirige les fonctions de finance, d'approvisionnement stratégique, d'audit, de finance commerciale et de gestion du rendement de l'entreprise chez Walmart Canada.

Avant d'occuper ce poste, Mohammed était directeur financier du groupe Massmart de Walmart en Afrique du Sud en 2019. Il a joué un rôle déterminant dans la conduite du plan de redressement de Massmart, y compris le programme de transformation des coûts, le programme de transformation des finances et la privatisation de Massmart. Avant de rejoindre Massmart, Mohammed était directeur financier du groupe chez un producteur de sucre et a passé une dizaine d'années à divers postes de direction financière dans une grande société minière.

John Bayliss assumera un nouveau rôle de leadership en tant que chef des services administratifs. Sa connaissance approfondie des activités canadiennes, sa capacité à traduire la stratégie commerciale en plans opérationnels d'entreprise et sa passion pour l'amélioration continue et la simplification seront des atouts considérables pour le lancement de cette nouvelle fonction au sein de Walmart Canada. Ce changement réunira la technologie, le développement des formats, l'immobilier, les services de transformation, la stratégie d'entreprise et une nouvelle fonction relative aux « données ».

Avant d'occuper ce poste, John a été vice-président directeur, chef de la transformation, et vice-président principal de la chaîne d'approvisionnement de Walmart Canada. John a été un champion passionné de la modernisation de notre entreprise avec des projets innovants autour de l'automatisation, de la chaîne de blocs, de l'électrification de la flotte et de l'intelligence artificielle. Avant de rejoindre Walmart Canada, John a travaillé comme consultant pendant plus de 16 ans, agissant en tant que membre de l'équipe de direction internationale du secteur de détail et servant des clients du commerce de détail au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie.

Michon Williams a été promu au poste de chef de la technologie. Michon dirigera les équipes de gestion des produits internes et d'infrastructure technologique. En tant qu'entreprise dirigée par les personnes et propulsée la technologie, la vaste expérience de Michon en matière de gestion de produits et de portefeuilles nous permettra de réussir à faire progresser notre entreprise grâce à la technologie.

Michon a précédemment occupé le poste de vice-présidente de la technologie (produit et livraison) chez Walmart Canada. Avant de rejoindre Walmart Canada, Michon a mené une longue carrière dans le domaine du leadership technologique et du développement des services bancaires en ligne dans le secteur des services financiers. Au cours de sa carrière, elle s'est imposée comme une leader technologique compétente, passionnée par son personnel et les produits qu'elle soutient, qui crée autour d'elle une culture d'apprentissage et d'intégration.

Joe Schrauder a accepté le rôle de vice-président de l'exploitation et chef du cabinet du chef de la direction. Il dirigera le bureau de gestion des projets et assumera la responsabilité des équipes chargées de la gestion centralisée et du modèle d'exploitation de l'avenir. Ce portefeuille permettra d'établir un lien plus étroit entre les priorités de la Compagnie et la mise en oeuvre transparente des stratégies en succursale.

Joe quitte Bentonville (Arkansas), où il occupait le poste de vice-président des opérations internationales et de l'immobilier de Walmart International pour s'installer au Canada. Il a passé sa carrière chez Walmart, où il a commencé en magasin et a consacré plus de 20 ans d'expérience aux opérations américaines et internationales de Walmart. Joe est connu pour son engagement envers nos clients, nos associés et l'innovation, et il apportera à ce nouveau rôle ses vastes connaissances institutionnelles et son expertise pour relever des défis opérationnels importants.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca , est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2022 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 650 millions de dollars pour soutenir les collectivités partout au Canada. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des réseaux sociaux de Walmart Canada sur Facebook , Twitter , Instagram et LinkedIn .

SOURCE Walmart Canada Corp.

19 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :