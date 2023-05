Abcourt dépose le rapport technique d'estimation des ressources minérales du projet Discovery





ROUYN-NORANDA, Québec, 19 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé le rapport technique d'estimation des ressources minérales (ERM) conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, sur son projet Discovery détenu à 100 % par Abcourt. Le rapport technique intitulé «NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Discovery Project, Quebec, Canada» et daté du 18 mai 2023 (avec une date d'entrée en vigueur du 28 mars 2023) a été préparé pour Abcourt par la firme InnovExplo de Val-d'Or. Le rapport technique est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur d'Abcourt.



Le communiqué de presse d'Abcourt daté du 6 avril 2023 (intitulé « Abcourt annonce sa première estimation des ressources minérales au projet Discovery ») résume certains résultats, hypothèses et estimations clés contenues dans le rapport technique déposé sur SEDAR.

Personne qualifiée

M. Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or émergeant et une société canadienne d'exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l'usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d'informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d'Abcourt sur www.sedar.com .

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : [email protected] Courriel : [email protected]

19 mai 2023 à 08:30

