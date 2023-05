Le gouvernement du Canada accueille les tout nouveaux agents des pêches du Canada





SUMMERSIDE, PE, le 18 mai 2023 /CNW/ - Pêches et Océans Canada est fier d'accueillir la dernière troupe de diplômés dans les rangs du contingent canadien de plus de 600 agents des pêches. Les agents des pêches du Canada sont des agents de la paix ayant suivi une formation professionnelle, qui travaillent dans les collectivités de tout le pays, pour conserver et protéger nos ressources liées aux pêches et les habitats en eau douce et en milieu marin.

À l'occasion d'une cérémonie spéciale tenue à l'Académie de police de l'Atlantique, à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, 14 diplômés de la troupe 23-1 ont achevé leur formation intensive de 19 semaines, composée de cours en classe et pratiques. Il s'agit de la première troupe francophone diplômée de l'Académie de police de l'Atlantique, ce qui souligne l'engagement du Ministère à offrir des services bilingues aux Canadiens.

Tout en terminant la formation, cette troupe d'agents des pêches a acquis une base solide en matière de conformité réglementaire et d'application des règlements et des lois sur les pêches au Canada, et elle a également participé à des activités de collecte de fonds pour soutenir les Jeux olympiques spéciaux à l'Î.-P.-É. Les troupes ont participé à la deuxième course annuelle au flambeau des responsables de l'application de la loi, ainsi qu'à la Plongée en eaux glacées, pour marquer les dix ans de l'événement "Freezin' for a Reason".

Après avoir terminé avec succès leur formation initiale, ces nouveaux agents suivront une formation pratique de 30 mois dans divers bureaux locaux de Pêches et Océans Canada, répartis dans l'ensemble du pays. En plus de mener des activités d'application de la loi, ils joueront un rôle essentiel visant à promouvoir la conformité en plus de sensibiliser le public aux lois et aux règlements canadiens, sur les pêches, contribuant ainsi aux cibles de conservation du Canada.

Les agents des pêches du Canada ont l'importante responsabilité d'appliquer les lois clés, y compris la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la protection des pêches côtières. Ils sont également responsables de faire respecter de nombreuses autres lois et règlements relatifs aux pêches sur les trois côtes, les eaux intérieures, et les eaux internationales du Canada, en collaboration avec les organisations régionales de gestion des pêches.

Pour de plus amples renseignements sur les prérequis pour devenir agent des pêches, veuillez consulter :

Formation et recrutement des agents des pêches

Citations

« Félicitations aux nouveaux agents des pêches du Canada, en reconnaissant tout spécialement la toute première troupe francophone diplômée de l'Académie de police de l'Atlantique. Au nom de tous les Canadiens, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour le travail que vous entreprenez, jour après jour, pour conserver et protéger nos pêches. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Félicitations à la troupe 23-1. Votre motivation et votre dévouement vous ont conduit à ce moment précis, et vous animeront tout au long de votre carrière. L'Académie de police de l'Atlantique apprécie son partenariat avec Pêches et Océans Canada, visant à offrir cette formation importante sur la sécurité et la réussite de tout futur agent des pêches. »

Jeffrey Minten, directeur général de l'Académie de police de l'Atlantique

« Aujourd'hui, quatorze agents de protection ont obtenu leur diplôme du programme de formation de Conservation et Protection de l'Académie de police de l'Atlantique. Ces nouveaux agents de Conservation et Protection s'appuient sur l'engagement de notre gouvernement à accroître la Direction générale de la protection et de l'application de la loi du MPO, en veillant à ce que les mesures d'application de la loi nécessaires pour protéger notre précieuse industrie de la pêche sont respectées. »

Robert J. Morrissey, député de Egmont, Île-du-Prince-Édouard

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Océans Canada

18 mai 2023 à 15:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :