Une grande victoire pour les PME qui verront leurs frais de carte de crédit réduits





OTTAWA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), la réduction prochaine des frais de traitement des transactions par carte de crédit sera une grande victoire pour les PME.

Aujourd'hui, la vice-première ministre Chrystia Freeland était à Brampton, en Ontario, où elle a visité une librairie membre de la FCEI pour annoncer d'importants détails de l'entente que le gouvernement fédéral a conclue avec Visa et Mastercard pour réduire les frais de carte de crédit des commerçants. Le président de la FCEI, Dan Kelly, était présent lors de l'annonce en compagnie d'autres membres FCEI.

«?C'est une entente importante, car elle permettra à de nombreux propriétaires de PME du pays de bénéficier d'une réduction du taux d'interchange », affirme Christina Santini, analyste principale des politiques à la FCEI.

Les PME dont les transactions ne dépassent pas les 300?000 $ en ventes annuelles avec Visa et 175?000 $ en ventes annuelles avec Mastercard auront droit à un taux d'interchange moyen de 0,95 % pour les transactions en magasin et à une réduction de 0,1 % sur les frais des transactions électroniques. L'analyse initiale de la FCEI montre que près des trois quarts (73 %) de ses membres bénéficieront de cette mesure, qui représente une réduction de taux de jusqu'à 27 %.

« La FCEI tient à remercier la vice-première ministre Chrystia Freeland ainsi que la présidence de Visa et de Mastercard pour cette contribution importante qui aidera les PME du Canada. La réduction des frais des transactions en ligne par carte de crédit et l'aide supplémentaire en cas de fraude par Internet encourageront davantage de petits commerces à se lancer dans la vente en ligne », souligne François Vincent, vice-président, Québec à la FCEI.

Depuis plus de dix ans, la FCEI surveille de près les coûts et changements relatifs à l'industrie canadienne des paiements qui touchent les PME. Elle veillera à ce que les économies obtenues grâce à cette entente bénéficient aux PME et ne soient pas absorbées par le taux fixe que pourraient offrir certains services de traitement des paiements. De plus, la FCEI demandera au gouvernement de respecter son engagement en s'assurant que d'autres émetteurs, dont American Express, prennent des mesures semblables. Elle demandera également que les changements soient appliqués plus tôt que prévu, soit avant l'automne 2024, et que les seuils relatifs aux ventes annuelles soient revus régulièrement pour qu'un plus grand nombre de PME puissent profiter des taux réduits à l'avenir.

18 mai 2023 à 14:57

