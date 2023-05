ACE Money Transfer et la banque Al Habib unissent leurs forces pour stimuler les envois de fonds au Pakistan





MANCHESTER, Angleterre, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les envois de fonds constituent une source importante de réserves de change pour le Pakistan, et toute baisse de leur volume peut avoir de graves répercussions sur la stabilité économique du pays. Pour soutenir la baisse des envois de fonds vers le Pakistan qui est devenue une source majeure de préoccupation pour l'économie du pays, ACE Money Transfer, un service de transfert de fonds en pleine croissance basé au Royaume-Uni, et la banque Al Habib, l'une des principales banques commerciales du Pakistan, ont annoncé une nouvelle campagne conjointe.



Le Pakistan dépend fortement des envois de fonds, car plus de 9 millions de Pakistanais vivent et travaillent à l'étranger, contribuant ainsi à l'économie du pays par ce biais. Le Pakistan a reçu environ 31,9 milliards de dollars en 2021 et 31,2 milliards de dollars en 2022 en envois de fonds, ce qui représente près de 9 % du PIB du pays.

En janvier 2023, les envois de fonds ont connu une baisse mensuelle de 9,9 %, avec un rapport de 1,9 milliard de dollars, contre 2,1 milliards de dollars en décembre 2022. Malgré une augmentation notable des entrées, qui ont atteint 2,5 milliards de dollars en mars 2023, la trajectoire générale à la baisse a suscité des craintes considérables concernant l'économie pakistanaise.

La baisse sur 12 mois des envois de fonds devrait avoir un impact significatif sur la balance des paiements du Pakistan, ainsi que sur ses réserves de change. Cela pourrait entraîner à son tour une dépréciation de la roupie pakistanaise et une inflation plus élevée, ce qui affectera négativement la croissance économique et le développement du pays.

Pour résoudre ce problème, conformément à la vision du PRI, ACE Money Transfer et la banque Al Habib ont pris des mesures pour aider à stabiliser la baisse des envois de fonds en simplifiant le processus d'envoi d'argent au Pakistan, sans frais de transaction, et en offrant des taux de change attractifs, suivis de récompenses exceptionnelles.

Les deux partenaires offrent des récompenses colossales en argent combinant deux prix exceptionnels de 1 000 000 PKR et 91 prix d'une valeur de 100 000 PKR chacun. Les Pakistanais résidant au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie et en Suisse peuvent gagner ces récompenses simplement en envoyant de l'argent au Pakistan via l'application mobile ou le site Web d'ACE Money Transfer vers n'importe quel compte de la banque Al Habib ou en recevant des espèces de l'une des 1 080 succursales de la banque Al Habib du Pakistan, jusqu'au 30 juin 2023.

M. Rashid Ashraf, PDG d'ACE Money Transfer, a déclaré : « Nous apprécions au plus haut point la communauté pakistanaise à l'étranger qui déploie constamment ses efforts et joue un rôle vital dans la croissance économique du pays. Notre collaboration avec la banque Al Habib, qui offre les services les plus recherchés et d'excellents prix en espèces, vise à encourager les Pakistanais d'outre-mer à transférer davantage de fonds par le biais de canaux réglementés. »

M. Aun Ali, Group Head Business de la banque Al Habib a déclaré : « En tant que l'une des principales banques du Pakistan, la banque Al Habib est consciente de sa responsabilité et joue son rôle en stimulant l'afflux de fonds des travailleurs au Pakistan par le biais de canaux réglementés. »

« Notre collaboration avec ACE Money Transfer est une étape supplémentaire vers la réalisation de cet objectif. La banque Al Habib lance régulièrement des campagnes d'envois de fonds à domicile afin de sensibiliser la population à la facilité avec laquelle les clients peuvent envoyer et recevoir ces fonds. »

Pour de plus amples renseignements sur l'offre, veuillez consulter le site : https://acemoneytransfer.com/promotion/ace-bahl

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1807198/4041074/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2079340/Ace_Money_Transfer_Bank_Al_Habib.jpg

