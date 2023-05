Le gouvernement du Québec investit près de 380 000 $ dans la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation





QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Dans l'objectif d'agir concrètement pour contrer l'intimidation et la cyberintimidation, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annonce un investissement de près de 380 000 dollars pour mieux outiller les jeunes qui font face à la cyberintimidation et mettre en place une structure qui favorisera les échanges entre les différents intervenants et intervenantes sur le terrain.

La ministre a fait cette annonce aujourd'hui en compagnie de M. Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec, de M. Daniel Cournoyer, maire suppléant de Trois-Rivières, du directeur adjoint de la police de Trois-Rivières, M. Martin Desruisseaux, ainsi que de l'agent Samuel Milot, élaborateur du projet, et du directeur général de l'organisme L'Anonyme U.I.M., M. Julien Montreuil.

Trousse et Petite Trousse Anti-Troll contre la cyberintimidation

Une aide financière d'un peu plus de 190 000 dollars est accordée à la Ville de Trois-Rivières pour lui permettre de bonifier sa Trousse Anti-Troll contre la cyberintimidation, un outil lancé à l'hiver 2022 et destiné aux élèves du secondaire. Le Service de police de la Ville de Trois-Rivières élaborera aussi la Petite Trousse Anti-Troll contre la cyberintimidation à l'intention des élèves du primaire (4e à 6e année) et visant l'éducation et la prévention en matière de cyberintimidation. De plus, un site Web sera créé dans le but de faciliter l'accès à ces outils et la participation des divers corps de police à leur déploiement partout au Québec.

Rappelons que l'objectif de cette trousse consiste à offrir un éventail de solutions à une victime de cyberintimidation afin qu'elle choisisse celle qui lui convient le mieux (justice réparatrice, plainte criminelle, recours civil, etc.).

Favoriser la discussion

Grâce à un soutien du gouvernement, l'organisme L'Anonyme U.I.M. de Montréal travaille depuis le printemps 2022 à développer diverses stratégies qui visent à faciliter les échanges entre les intervenantes et intervenants qui s'investissent dans la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation. Après consultation des différentes parties prenantes et dans le but de répondre aux besoins de la communauté de praticiens et d'animer des groupes d'échange, le gouvernement alloue à l'organisme un montant de près de 189 000 $ pour développer un site Web externe qui sera en adéquation avec ces besoins.

Appel de projets 2023-2024 - Ensemble contre l'intimidation

La ministre de la Famille a profité de l'occasion pour rappeler que l'appel de projets lié au Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation est en cours jusqu'au 30 juin 2023. Les projets qui verront le jour pourront être réalisés sur une période de 12 à 18 mois et bénéficier d'une aide financière pouvant atteindre 75 000 $ (pour un projet de 18 mois). Au total, c'est une somme de 1, 5 million de dollars en 2023-2024 qui est réservée pour soutenir financièrement les projets du programme Ensemble contre l'intimidation.

Citations

« Notre gouvernement pose aujourd'hui un geste fort pour lutter contre l'intimidation et la cyberintimidation. Je crois fermement que nous nous devons d'offrir à nos jeunes des outils pour y faire face. Qu'il s'agisse du déploiement de la Trousse Anti-Troll contre la cyberintimidation ou encore des précieux échanges entre les différents intervenants du milieu qui pourront se tenir sur la nouvelle plateforme, tous ces gestes comptent. J'en profite pour saluer le travail essentiel de nos différents partenaires sur le terrain. Ils sont de précieux alliés dans la lutte que nous menons contre l'intimidation et la cyberintimidation. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« C'est une belle journée pour notre région, particulièrement pour les jeunes d'ici et ultimement, pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Que nous soyons à l'école ou dans notre milieu de travail, élèves, étudiants, employés ou employeurs, nous devons nous sentir en confiance dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Savoir que notre gouvernement investit dans la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation, non seulement pour joindre les jeunes de notre région, mais aussi pour mieux soutenir toutes celles et tous ceux qui pourraient être touchés par cette triste réalité, partout au Québec, voilà qui me rassure énormément et me réjouis à la fois. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec

« Avec l'arrivée des nouvelles technologies et leurs accès simplifiés, il est plus que jamais important de conscientiser et d'éduquer nos enfants et nos adolescents à la cyberintimidation. La Ville de Trois-Rivières est très fière de la Trousse Anti-Troll qu'a développée la Direction de la police, et ce montant remis par le Ministère servira non seulement à soutenir nos équipes dans l'amélioration des outils existants, mais aussi à créer de nouveaux outils. La cyberintimidation fait très mal. C'est ensemble que nous pouvons appliquer des solutions pour y mettre fin. »

Daniel Cournoyer, maire suppléant de Trois-Rivières

« Avec l'attribution de cette subvention, la Direction de la police de Trois-Rivières entend poursuivre le rayonnement provincial de ce programme de prévention axé sur la cyberintimidation afin de soutenir les victimes. Les sommes serviront ainsi à créer un site Web distinct pour la Trousse Anti-Troll ainsi qu'à étendre son utilisation aux écoles primaires, avec la création de la mini-trousse. »

Maxime Gagnon, directeur de la police de Trois-Rivières

« Le développement d'une plateforme consacrée à la communauté de praticiens de la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation contribuera fortement à son succès et à son rayonnement. En regroupant des professionnels de partout au Québec dans un environnement stimulant et adapté à leurs besoins, nous souhaitons maximiser leur participation et leurs discussions. En favorisant l'échange des meilleures pratiques en matière de prévention et d'intervention entre professionnels, nous faisons en sorte que tous les Québécois en sortent gagnants. »

Julien Montreuil, directeur général, L'Anonyme U.I.M.

Faits saillants :

Au total, une aide financière de 378 882 $ est accordée par le Ministère : une subvention maximale de 188 747 $ est destinée à l'organisme L'Anonyme U.I.M. d'ici 2025, alors que la Ville de Trois-Rivières obtient une somme de 190 135 $ jusqu'en 2025.

destinée à l'organisme L'Anonyme U.I.M. d'ici 2025, alors que la Ville de Trois-Rivières obtient une somme de 190 135 $ jusqu'en 2025. Ces deux subventions sont financées à même les sommes disponibles pour la réalisation de la mesure 1 du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 « S'engager collectivement pour une société sans intimidation ».

L'Anonyme U.I.M. a notamment pour mission de promouvoir les comportements sécuritaires et les relations égalitaires.

