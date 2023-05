150 personnes de divers horizons mettent l'épaule à la roue pour solutionner d'importants défis liés à l'adoption





MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption) a réuni mardi à Lévis, pour une deuxième année, plus de 150 chercheurs, cliniciens, juristes, intervenants et chefs de services sociaux, organismes communautaires et représentants gouvernementaux du milieu de l'adoption au Québec.

Au sortir du Forum animé par le comédien Vincent Graton, la coordonnatrice du COCON adoption Québec, Marie Simard, a salué la qualité des interventions et des débats. « Le Forum Adoption Québec 2023, un événement intersectoriel, interdisciplinaire et interrégional, répond à un besoin évident de décloisonnement et de partage entre le réseau et le milieu communautaire, et entre les régions. »

Les données et l'expertise en adoption : le nerf de la guerre

Les différentes parties prenantes ont souligné l'importance de l'expertise des intervenants et le défi d'acquérir et de conserver celle-ci au sein des équipes de travail. « L'isolement de certains intervenants et le désir de soutien et de partage d'expertise et de connaissances ont été relevés à plusieurs reprises au cours de la journée, autant en matière d'évaluation des familles et des besoins des enfants que de l'accompagnement à la recherche des origines et aux retrouvailles », explique Marie Simard.

De plus, le Forum tend à confirmer que les travaux réalisés jusqu'ici par le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, avec la tenue de la Commission Laurent et la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse, sont des pas importants dans la bonne direction. « Le travail n'est cependant pas terminé. Il faut maintenant donner au personnel sur le terrain les moyens nécessaires pour que les changements préconisés s'actualisent. Le nerf de la guerre demeure également l'accès aux données pour les chercheurs », ajoute Marie Simard.

Le Forum : une tribune essentielle

« L'ensemble des partenaires du milieu a travaillé fort ces dernières années. La Commission Laurent et la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse ont été deux occasions privilégiées de porter leurs enjeux. La réforme du droit de la famille en matière de filiation a également fait reconnaître le droit aux origines à la Charte des droits et libertés québécoise, un défi relevé par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Certains ont trouvé écho. D'autres demeurent d'actualité. C'est par la tenue d'un tel forum que nous nous assurons qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. C'est donc un rendez-vous l'année prochaine ! », a lancé en conclusion Marie Simard, tout en promettant de continuer de jouer son rôle de chien de garde tout au long de l'année.

À propos du COCON adoption Québec

Sous la coordination de la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ), le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption) réunit chercheurs et organismes, dont la mission commune est le mieux-être de la triade adoptive. Le COCON adoption Québec encourage l'échange, la concertation et la défense des intérêts des parents d'origine et adoptifs, ainsi que ceux des personnes adoptées.

Lien connexe : https://coconadoption.ca/

SOURCE Comité de Concertation Adoption Québec

18 mai 2023 à 09:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :