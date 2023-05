Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le jeudi 18 mai 2023

13 h 30

La vice-première ministre fera une annonce visant à aider les petites entreprises à économiser de l'argent et à étendre leurs activités. Elle sera accompagnée de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mary Ng, et de la députée de Brampton-Sud, Sonia Sidhu. Un point de presse suivra.