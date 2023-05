L'éducation doit être une priorité dans l'ordre du jour du G7





Déclaration de Yasmine Sherif, directrice exécutive de l'organisation ECW, en prévision du Sommet du G7 à Hiroshima

NEW YORK, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Sommet du G7 de cette année à Hiroshima , au Japon, les dirigeants mondiaux auront l'occasion de « préserver l'ordre international fondé sur l'état de droit et d'étendre son rayonnement aux pays du Sud ». L'éducation, en tant que force contraignante qui nous unit tous dans nos efforts mondiaux pour protéger les droits de l'Homme et favoriser le développement durable, devrait être une priorité dans l'ordre du jour du G7.

Sous le leadership du Japon, le Sommet du G7 promet d'aborder un certain nombre de crises mondiales interconnectées, notamment le désarmement nucléaire, la résilience économique, le climat, l'énergie, l'alimentation, la santé et le développement. En investissant dans l'éducation par l'intermédiaire d'organisations multilatérales telles qu' Education Cannot Wait (ECW) (le fonds mondial de l'ONU pour l'éducation dans les situations d'urgence), le G7 peut réaliser des investissements ciblés et réactifs pour faire face à ces crises interconnectées.

Lors de la récente mission de haut vol à laquelle j'ai participé au Japon, j'ai été impressionné et inspiré par l'intérêt croissant du gouvernement japonais à soutenir ECW et nos partenaires dans la réalisation de notre plan stratégique quadriennal . À l'approche du Sommet du G7, nous demandons au Japon et à tous les dirigeants du G7 de veiller à ce que le financement de l'éducation dans les situations d'urgence soit prioritaire. Il n'y a pas de plus grand investissement pour notre avenir commun.

L'éducation est un des principaux moteurs de la résilience économique, de la cohésion sociale et de la sécurité humaine. L'éducation des jeunes filles est particulièrement importante. Chaque dollar dépensé pour les droits et l'éducation des jeunes filles génère 2,80 dollars américains en retour. Cela équivaut à des milliards de dollars de PIB supplémentaire.

D'ici 2050, pas moins de 140 millions de personnes en Asie du Sud, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine pourraient être déplacées à cause du changement climatique. En associant l'action climatique à l'action éducative, nous avons la possibilité de réduire les risques, de renforcer la résilience et de protéger notre planète contre les conséquences mortelles des inondations massives, des hausses de température, de la montée des eaux et d'autres catastrophes climatiques.

La guerre en Ukraine a rendu la crise alimentaire encore plus dangereuse et douloureuse, en particulier dans des régions comme l'Afrique où les sécheresses récurrentes et d'autres crises liées au climat provoquent une recrudescence de la famine et des déplacements de population.

En investissant dans l'éducation, en particulier celle des 222 millions de jeunes filles et de jeunes garçons laissés pour compte en raison des conflits armés, des déplacements de population forcés et des catastrophes climatiques, les dirigeants du G7 ont l'occasion de marquer l'histoire et de construire un nouvel ordre mondial fondé sur les valeurs universelles et celles des droits de l'Homme.

