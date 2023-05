Waters Corporation acquiert le leader de la diffusion de la lumière Wyatt Technology





MILFORD, Massachusetts, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Waterstm Corporation (NYSE : WAT) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Wyatt Technology, un pionnier et un leader reconnu dans le domaine des instruments, des logiciels, des accessoires et des services innovants de diffusion de la lumière et de fractionnement à écoulement de champ.

Plus de 80 % de son chiffre d'affaires en croissance rapide étant généré par les applications conçues pour les grandes molécules, Wyatt accélère la capacité de Waters à développer une activité à forte croissance dans le domaine de la caractérisation bioanalytique pour de nouvelles modalités. Cette activité comprend les thérapies cellulaires et géniques, qui représentent une formidable opportunité avec un marché total de 1,8 milliard de dollars et une croissance annuelle prévue de 10 à 12 %i. Les technologies d'analyse très complémentaires de Wyatt, associées à la présence mondiale de Waters et à son expertise en matière de simplification des techniques sophistiquées pour les applications à haut volume, permettent à Waters de mieux répondre aux besoins à croissance rapide de ses clients dans le monde entier.

« Nous sommes heureux de finaliser l'acquisition de Wyatt, qui constitue une étape importante pour Waters dans le cadre de notre stratégie visant à accélérer la création de valeur et à générer une croissance plus rapide », a déclaré le Dr Udit Batra, PDG de Waters Corporation. « Avec Wyatt, nous sommes encore mieux placés pour relever les défis majeurs auxquels sont confrontés nos clients grâce à des techniques de caractérisation bioanalytique différenciées. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de Wyatt au sein de Waters et nous avons hâte de faciliter un processus d'intégration en douceur et de travailler ensemble pour offrir un ensemble inégalé de solutions de caractérisation bioanalytique à nos clients internationaux. »

Comme annoncé précédemment , la transaction devrait être immédiatement bénéfique pour la croissance du chiffre d'affaires et le profil de marge de Waters. En outre, Waters s'attend à générer plus de 70 millions de dollars de synergies de revenus annuels d'ici la cinquième année suivant la clôture de la transaction. La transaction devrait également avoir un effet relutif sur le bénéfice ajusté par action de Waters à partir du premier trimestre 2024 et produire un rendement ajusté sur le capital investi élevé à plus d'un chiffre au cours de la cinquième année, net d'impôt.

À propos de ?Waters Corporation?

Waters Corporation (NYSE:WAT), un leader mondial des instruments et logiciels d'analyse, est un pionnier dans le domaine des innovations en chromatographie, spectrométrie de masse et analyse thermique, au service des secteurs des sciences de la vie, des matériaux et de l'agroalimentaire depuis plus de 60 ans. Waters, qui emploie plus de 8 200 personnes dans le monde et opère directement dans plus de 35 pays, compte 14 usines de fabrication. Ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

À propos de Wyatt Technology

Wyatt Technology est le leader reconnu de l'instrumentation et des logiciels de diffusion de la lumière pour la détermination de la masse molaire absolue, de la taille, de la charge et des interactions des macromolécules et des nanoparticules en solution. Il y a plus de 40 ans, les scientifiques de Wyatt Technology ont inventé les tout premiers détecteurs commerciaux de diffusion de la lumière qui utilisent des lasers comme source lumineuse. Nos clients sont issus de tous les secteurs de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, des laboratoires gouvernementaux, des fabricants de dispositifs médicaux, des institutions académiques et des entreprises qui développent des produits chimiques, cosmétiques, alimentaires et des boissons. Grâce à une équipe composée à environ 25 % de scientifiques titulaires d'un doctorat et à un personnel d'assistance dévoué et expérimenté, l'objectif de Wyatt est de satisfaire ses clients en leur proposant les meilleurs produits, la meilleure formation, le meilleur service client et le meilleur service disponibles dans le secteur.

Déclarations prospectives

Outre les faits historiques ou les déclarations sur la situation actuelle, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives présentent les attentes actuelles ou les prévisions d'événements futurs de Waters et de Wyatt. Il peut s'agir de déclarations concernant le moment et le succès des efforts d'intégration après la clôture, les attentes ou la capacité à réaliser un succès commercial, l'impact de cette transaction, en cas de succès, sur les activités de Waters, les progrès anticipés des programmes de recherche de Waters, le développement de nouveaux instruments d'analyse et des logiciels ou consommables associés, le développement et les capacités de fabrication, les perspectives de marché pour ses produits, les prévisions de ventes et de bénéfices, et d'autres déclarations concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Vous pouvez identifier certaines de ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », ou d'autres mots et termes de signification similaire. Les performances et les résultats financiers de Waters pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison des conditions financières, économiques, réglementaires et politiques générales affectant l'industrie de la technologie analytique, ainsi que des risques et incertitudes plus spécifiques auxquels Waters est confrontée, tels que ceux indiqués dans les rapports sur les formulaires 8-K, 10-Q et 10-K déposés par l'entreprise auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Compte tenu de ces risques et incertitudes, tout ou partie de ces déclarations prospectives peuvent s'avérer incorrects. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier à ces facteurs ou à ces déclarations prospectives. En outre, Waters n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige. La Private Securities Litigation Reform Act de 1995 autorise cette discussion.

Waters est une marque déposée Waters Corporation.

I Estimations internes de Waters sur la base des données consultées, de rapports sectoriels et d'études de marché.

17 mai 2023 à 14:14

