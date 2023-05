Le Gala bénéfice de la relève entrepreneuriale du Québec 2023 sous la présidence de Patrice Jean, président de PMA Assurances





MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le Gala bénéfice de la relève entrepreneuriale du Québec 2023 se tiendra le 24 mai au marché Bonsecours sous la présidence d'honneur de Patrice Jean, président de PMA Assurances. La présidence d'honneur de l'événement sera partagée conjointement entre PMA Assurances et Intact Assurance, tandis que la présentation de l'événement sera assurée par Desjardins et la financière Fairstone.

Patrice Jean est un chef de file de l'industrie de l'assurance. Il a occupé divers postes de haute direction notamment chez RSA Canada et Lussier Dale Parizeau. M. Jean est un leader stratégique, accompli et polyvalent avec une expertise en assurance de dommages, en gestion des risques, en services actuariels et en services financiers. Il a été titulaire des titres professionnels de Fellow de l'Institut canadien des actuaires et de la Casualty Actuarial Society. Il est également gestionnaire de risque certifié (CRM) de l'Université McGill et a obtenu un baccalauréat en sciences actuarielles de l'Université Laval. M. Jean est actif dans la communauté d'affaires et a participé à diverses associations professionnelles telles que le Regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec. JA Québec est fier de compter sur sa participation pour cette édition exceptionnelle du Gala bénéfice de la relève entrepreneuriale 2023. « Je suis honoré de présider le Gala bénéfice de la relève entrepreneuriale du Québec 2023. Cet événement est une occasion unique de célébrer le talent, l'innovation et la détermination des jeunes entrepreneurs. Je suis fier de soutenir JA Québec dans leur mission d'éduquer et d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs. » affirme Patrice Jean.

Au cours de l'année scolaire, plus de 600 jeunes ont participé au programme Entreprise Étudiante. Le Gala bénéfice de la relève entrepreneuriale est l'occasion de célébrer leur travail acharné et de leur donner la reconnaissance qu'ils méritent. Lors du Gala, les étudiants les plus méritants seront en compétition pour remporter de grands honneurs, dont le titre très convoité d'Entreprise de l'année. Nouveauté cette année : rencontrez et réseautez avec les jeunes entrepreneurs. Venez découvrir leur projet innovant, rencontrez-les et échangez avec eux pour en apprendre plus sur leurs parcours et leurs aspirations.

Les programmes éducatifs JA Québec (anciennement Jeunes Entreprises du Québec) s'emploient à offrir gratuitement des formations aux jeunes de 10 à 18 ans dans les écoles primaires et secondaires du Québec en entrepreneuriat, en finance et en préparation au marché du travail. JA Québec forme les jeunes à devenir des entrepreneurs, des leaders et des citoyens responsables. Les programmes JA les encouragent à prendre des décisions financières réfléchies, à démarrer une entreprise, à mettre au point un plan de carrière et à exprimer leur esprit d'innovation.

À propos de PMA Assurances

Le cabinet en assurance de dommages et de services financiers PMA Assurances traite avec les plus importantes sociétés au Canada afin de conseiller les particuliers, les entreprises ainsi que les groupes et associations vers la gamme de services qui répond le mieux à leurs besoins en matière de cautionnement, d'assurance collective, d'assurance professionnelle et cyberrisques, de planification financière ainsi que dans toutes les sphères de l'assurance de dommages. Nos courtiers offrent un service-conseil afin de surpasser les attentes de sa clientèle. Pour en savoir plus sur PMA Assurances, veuillez visiter le pmaassurances.ca.

À propos d'Intact Assurance

Intact Assurance est la plus importante société d'assurance automobile, habitation et entreprises au pays ainsi que le choix de plus de quatre millions de consommateurs. Notre présence partout au pays et nos relations étroites avec les courtiers d'assurance nous permettent d'offrir à nos assurés le service exceptionnel, la sécurité et la constance auxquels ils s'attendent. Intact Assurance est une société membre d'Intact Corporation financière (TSX : IFC), le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et un chef de file de l'assurance spécialisée en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur Intact, veuillez visiter le www.intactfc.com.

