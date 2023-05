Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie





OTTAWA, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie :

« Chacun devrait pouvoir être qui il est et aimer qui il aime, sans subir de discrimination ou de haine. Cette année, le thème de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, "Toujours ensemble : uni.e.s dans la diversité", met l'accent sur le fait que lorsque nous unissons nos efforts, quelle que soit notre identité de genre, orientation sexuelle, race, ethnie ou origine, nous pouvons améliorer le sort des personnes 2ELGBTQI+ au Canada et dans le monde entier.

« Au cours des dernières années, nous avons pris des mesures importantes pour faire du Canada un endroit plus sûr pour les membres de la communauté 2ELGBTQI+. Nous avons mis à jour des lois pour protéger l'identité de genre et l'expression de genre, j'ai présenté des excuses au nom du gouvernement du Canada à la Chambre des communes pour l'oppression systémique, le rejet et la criminalisation des personnes 2ELGBTQI+, et nous avons criminalisé la thérapie de conversion, pour ne nommer que ces mesures. Toutefois, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, en particulier les personnes transgenres, sont toujours confrontés à une crise de violence ciblée au Canada et dans le monde entier. Conscient du travail qu'il reste à faire pour corriger les erreurs du passé et bâtir un avenir meilleur, le gouvernement a récemment lancé le tout premier Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ - une approche pangouvernementale visant à renforcer les droits et à promouvoir l'égalité.

« Le Canada continue de promouvoir activement les droits des personnes 2ELGBTQI+ sur la scène internationale et de s'attaquer à la criminalisation, à la discrimination et à la violence persistantes et généralisées auxquelles elles sont confrontées. Dans le cadre d'aide internationale, le Canada effectue des investissements pour faire progresser les droits de la personne et améliorer les résultats socioéconomiques des communautés 2ELGBTQI+ dans les pays en développement.

« Aujourd'hui, je remercie les nombreuses organisations qui, au Canada et dans le monde entier, soutiennent les personnes 2ELGBTQI+ et luttent pour leurs droits, notamment la Fondation Émergence, qui a créé la première journée de lutte contre l'homophobie au Canada en 2003. J'encourage tous les Canadiens à se joindre à moi pour dénoncer l'homophobie, la transphobie, la biphobie, la discrimination et la violence sous toutes leurs formes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, avec fierté. »

17 mai 2023 à 09:00

