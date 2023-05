La société d'images sportives à collectionner Panini critiquée pour son absence de dirigeants noirs, Until Freedom demande un boycott de la NBA, la NFL, la FIFA & d'autres fédérations





Tamika D. Mallory & le révérend Michael McBride ont également partagé leurs exigences en matière de diversité avec les procureurs généraux du Texas, de New York et de Californie

NEW YORK, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la cofondatrice d'Until Freedom, Tamika D. Mallory, et le cofondateur du Black Church Political Action Committee, le révérend Michael McBride, ont annoncé avoir écrit une lettre à la société d'images sportives et de divertissement à collectionner Panini, critiquant le manque de dirigeants noirs au sein de l'entreprise et exigeant une réforme immédiate de ses pratiques de recrutement.

Mallory et McBride ont envoyé la lettre au directeur général de Panini America, Mark Warsop, lundi, soulignant que bien que 75 % des activités de la société dépendent des athlètes noirs et métis, l'équipe de direction de l'entreprise ne reflète pas du tout la diversité des athlètes.

Le fait qu'il n'y ait aucun dirigeant noir est d'autant plus révoltant si l'on considère que Panini a généré des milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le dos des athlètes noirs et métis. De plus, sur les 800 employés inscrits sur LinkedIn, seuls 3 sont des employés noirs. Cette disparité réaffirme que Panini n'a pas ou peu d'employés noirs au sein de l'entreprise.

En conséquence, Mallory et McBride ont posé un ultimatum à la société afin qu'elle prenne des mesures correctives et qu'elle recrute des dirigeants noirs à des postes clés immédiatement. Si tel n'est pas le cas, ils envisagent d'exhorter collectivement les partenaires de Panini et ses athlètes, notamment la FIFA, la NBA, la NFL, l'Association des joueurs de la NBA, l'Association des joueurs de la NFL et la Premier League anglaise, à boycotter l'entreprise.

Ils ont également fait part de leurs exigences en matière de diversité au procureur général du Texas, Ken Paxton, au procureur général de New York, Letitia James, et au procureur général de Californie, Rob Bonta.

Dans la lettre, Mallory et McBride soulignent l'hypocrisie du modèle commercial de Panini, écrivant que : « Panini profite simultanément de ses collaborations avec les athlètes noirs et métis, d'une part, et de l'exclusion des Noirs de ses équipes dirigeantes, d'autre part, ce qui est inacceptable. »

Tamika D. Mallory est une militante des droits civiques reconnue à l'échelle nationale et a cofondé Until Freedom, une organisation intersectionnelle de justice sociale fondée sur le leadership de diverses personnes racisées pour lutter contre l'injustice systémique et raciale. Elle a été la plus jeune directrice exécutive du National Action Network et a coprésidé la Marche des femmes sur Washington ? la plus grande manifestation d'une journée de l'histoire des États-Unis. À la suite du meurtre de George Floyd, Mallory a prononcé un discours puissant dont beaucoup ont dit qu'il s'agissait du « discours d'une génération ».

Michael McBride a cofondé le Black Church PAC, une initiative stratégique qui répond à l'appel à élire des dirigeants déterminés à mettre fin à l'incarcération massive, à défendre le droit de vote, à freiner la violence armée et à représenter le traitement équitable des communautés noires et métisses.

