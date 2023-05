La réserve de parc national des Îles-Gulf ouvre le terrain de camping SMONE?TEN pour la saison touristique estivale le 15 mai





RÉSERVE DE PARC NATIONAL DES ÎLES-GULF, BC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre.

Vous cherchez à passer du temps en plein air à proximité de Victoria cet été? À partir du 15 mai 2023, la réserve de parc national des Îles-Gulf ouvre officiellement sa saison estivale 2023 de camping, avec des emplacements réservables disponibles jusqu'au 30 septembre. Participez à des programmes d'interprétation hebdomadaires en juillet et août, y compris un nouveau WhaleBlitz de Ocean Wise.

Les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont des passerelles vers la découverte, l'apprentissage et la connexion avec la nature. Il existe d'innombrables occasions de profiter des avantages mentaux et physiques d'être à l'extérieur dans ces lieux précieux.

La réserve de parc national des Îles-Gulf offre de nombreuses activités de plein air sur terre et sur l'eau. Des activités autoguidées comme la géocachette aux excursions guidées en kayak avec des opérateurs agréés, nous avons quelque chose pour tout le monde. De plus, les visiteurs peuvent prolonger leur séjour en campant dans l'un de nos trois terrains de camping de l'avant-pays ou dans neuf terrains de camping de l'arrière-pays dispersés dans la mer des Salish.

Si vous cherchez toujours à faire des projets cet été, pensez à passer la nuit pour vous reposer et vous ressourcer ! Le service de réservation de Parcs Canada permet aux visiteurs de planifier leurs voyages dans une grande variété de parcs nationaux et de lieux historiques nationaux au Canada avec confiance, facilité et en sachant qu'ils ont une place garantie qui les attend. Si votre endroit préféré est réservé pendant vos jours préférés, revenez vérifier régulièrement pour les annulations ou planifiez votre visite pendant des périodes moins occupées comme pendant la semaine ou les saisons intermédiaires. Pour réserver un séjour, veuillez visiter le site Web de Parcs Canada à reservation.pc.gc.ca ou appeler le 1-877-RESERVE (1-877-737-3783).

Voici les temps forts pour cet été :

Balade botanique à SMONE?TEN - une nouvelle expérience pour 2023! Cette balade autoguidée s'étend sur environ 1 km à travers la forêt de sapins de Douglas du camping SMONE?TEN, près de Sidney. La promenade comprend des panneaux mettant en valeur les plantes importantes pour le peuple W?SÁNE?, accompagnés de représentations artistiques des plantes par l'artiste W?SÁNE? Sarah Jim . Les informations sur les espèces sont présentées en SEN?O?EN (la langue du peuple W?SÁNE?), en anglais et en français.





. Les informations sur les espèces sont présentées en SEN?O?EN (la langue du peuple W?SÁNE?), en anglais et en français. WhaleBlitz de Ocean Wise - Le dimanche 16 juillet 2023, acquérez des compétences d'identification des espèces et contribuez à la science citoyenne lors de ce nouvel événement spécial à l'aire de fréquentation diurne de la flèche Sidney. Observez la mer des Salish à la recherche de baleines et d'autres cétacés (mammifères marins) avec des interprètes de Parcs Canada. L'observation des baleines depuis la côte est un moyen non invasif de recueillir des informations importantes sur les baleines.





Camping - Explorez le Grand Victoria, endormez-vous au son des vagues et écoutez les histoires d'un détenteur du savoir salish de la côte ; ce sont quelques-unes des choses que vous pourriez découvrir en campant dans l'un des nombreux terrains de camping de la réserve de parc national des Îles-Gulf.





Programmes d'interprétation dirigés par les Premières Nations - Les terrains de camping de la flèche Sidney et SMONE?TEN offrent des occasions d'en apprendre davantage sur l'histoire et les cultures des Salish de la côte. Le personnel de Parcs Canada dirigera des programmes d'interprétation hebdomadaires en juillet et en août sur la péninsule de Saanich et les îles Gulf du sud.

Pour profiter au maximum de leur expérience dans des sites administrés par Parcs Canada, les visiteurs sont encouragés à planifier leur séjour en consultant le site Web de Parcs Canada et en s'inscrivant à notre bulletin électronique pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés de Parcs Canada, les événements, les activités, les offres spéciales, les conseils pour la planification de voyage et plus encore. Le tout directement dans leur boîte de réception! Les visiteurs peuvent aussi télécharger l'application mobile de Parcs Canada, écouter le nouveau balado de Parcs Canada Retrouver, et nous suivre sur les médias sociaux pour s'inspirer quant aux sites à visiter et obtenir de l'aide pour planifier une visite de rêve.

Le personnel de Parcs Canada à la réserve de parc national des Îles-Gulf est heureux d'accueillir de nouveaux visiteurs et des habitués pour faire l'expérience de tout ce que la réserve de parc national des Îles-Gulf a à offrir.

Citations

« À l'approche de l'été, j'encourage tout le monde à renouer avec la nature et la culture et à créer des souvenirs impérissables à la réserve de parc national des Îles-Gulf. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir, là où les Canadiens, Canadiennes et les visiteurs au Canada peuvent explorer la nature et en apprendre davantage sur l'histoire du Canada. Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada a de quoi plaire à tous. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La saison touristique qui arrive à grand pas dans les endroits gérés par Parcs Canada est toujours une période emballante de l'année. L'équipe de Parcs Canada travaille très fort pour offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité et enrichissantes partout au pays. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent à la réserve de parc national des Îles-Gulf pour créer des souvenirs inoubliables! »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Faits en bref

La réserve de parc national des Îles-Gulf fait partie de l'emblématique Sentier transcanadien, le plus long réseau de sentiers récréatifs polyvalents au monde. De nombreux kayakistes profitent de la commodité de nos terrains de camping dans l'arrière-pays pour parcourir la section du sentier marin de la mer des Salish du Sentier transcanadien.

La réserve de parc national des Îles-Gulf est idéalement située entre Vancouver et Victoria et offre une myriade d'activités terrestres et marines de plein air aux visiteurs.

et et offre une myriade d'activités terrestres et marines de plein air aux visiteurs. La réserve de parc national des Îles-Gulf compte trois terrains de camping saisonniers dans l'avant-pays (ouverts du 15 mai au 30 septembre) et neuf terrains de camping dans l'arrière-pays (ouverts toute l'année).

Parcs Canada a lancé un nouveau balado intitulé ReTrouver. Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du Canada tout en découvrant ces trésors précieux.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

16 mai 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :