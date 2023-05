Anycubic lance la Photon Mono M5s, la première imprimante à résine 12k sans nivellement de qualité grand public





SHENZHEN, Chine, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, société leader dans le domaine des technologies d'impression 3D, est fière de lancer la Photon Mono M5s, sa première imprimante grand public à résine 12K proposant une solution sans nivellement et un schéma d'impression rapide. Cette imprimante 3D révolutionnaire offre un niveau de détail et de commodité sans précédent pour les créateurs, améliorant ainsi l'expérience globale d'impression.

Écran LCD 12K monochrome de 10,1 pouces pour des détails stupéfiants

La Photon Mono M5s est équipée d'un écran LCD monochrome de 10,1 pouces d'une résolution stupéfiante de 11520 x 5120, ce qui en fait la première imprimante 3D 12K grand public du secteur. Cet écran ultra-haute résolution permet aux utilisateurs d'imprimer des modèles avec une précision microscopique jusqu'à 19 ?m. Avec un rapport de contraste de 480:1, la Photon Mono M5s donne vie aux modèles imprimés, en capturant les moindres détails.

Solution innovante sans nivellement pour une impression fluide

Première imprimante grand public en résine de ce type, la Photon Mono M5s utilise des capteurs mécaniques pour détecter et ajuster automatiquement le positionnement entre la plateforme d'impression et le module de nivellement flottant. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à un nivellement manuel, qui peut entraîner des échecs d'impression si il n'est pas effectué correctement. Cette solution sans nivellement simplifie non seulement le processus d'impression pour les créateurs, mais augmente également le taux de réussite de l'impression.

James Ouyang, vice-président d'Anycubic, a déclaré : « Le nivellement est une étape courante et parfois délicate pour les débutants lorsqu'ils utilisent une imprimante à résine. Pour rendre l'expérience d'impression encore plus conviviale et sans tracas, nous avons intégré la solution sans nivellement à notre imprimante à résine grand public. »

Une vitesse trois fois supérieure grâce à un système d'impression amélioré

Anycubic a mis au point un système d'impression qui triple l'efficacité de l'impression, atteignant une vitesse d'impression moyenne de 105 mm/h. L'augmentation de la vitesse d'impression de la Photon Mono M5s est due à l'incorporation d'une résine haute vitesse et d'un film de démoulage personnalisé de troisième génération, ainsi qu'à la mise à jour du logiciel Photon Workshop 3.1 d'Anycubic. Cette combinaison permet de réduire le temps d'impression de 74 %.

Le film de démoulage de troisième génération, avec sa force de démoulage réduite, garantit un taux élevé de réussite de l'impression tout en minimisant la hauteur de démoulage et en augmentant la vitesse de levage. La résine haute vitesse spécialement développée par Anycubic présente une faible viscosité, ce qui contribue à réduire les temps d'exposition et de durcissement. Le contrôle optimisé des mouvements de la Photon Mono M5s assure des mouvements de levage et d'abaissement plus fluides, ce qui améliore encore la vitesse d'impression.

Système de surveillance intelligent pour une impression fiable

La Photon Mono M5s est équipée d'un nouveau système de contrôle intelligent conçu pour garantir un taux de réussite élevé de l'impression. Le système comprend trois modules pratiques : examen du matériel, détection de la résine et détection de l'impression. Avant l'impression, la Photon Mono M5s vérifie que l'écran, le module de détection mécanique et le moteur sont correctement connectés et fonctionnent. Elle vérifie également qu'il y a suffisamment de résine dans la cuve pour le modèle sélectionné afin d'éviter les interruptions dues à l'épuisement de la résine. Tout au long du processus d'impression, la Photon Mono M5s surveille la progression en temps réel, notifiant les utilisateurs de tout incident via l'application Anycubic.

Prix et disponibilité

L'imprimante 3D Photon Mono M5s sera disponible à partir de 10 h 00 EDT le 22 mai 2023. Le prix d'achat anticipé pour les États-Unis commence à 399 $, et à 399 ? pour l'Europe. L'offre d'achat anticipé ne dure que trois jours, alors n'oubliez pas de consulter la Boutique officielle d'Anycubic pour vous inscrire et recevoir les dernières notifications lorsque le produit sera disponible à l'achat. Les clients ayant souscrit cette offre ont également la possibilité de remporter des fichiers STL en cadeau.

À propos d'Anycubic

Depuis sa création en 2015, Anycubic s'est engagée à propulser la technologie d'impression 3D pour assurer que l'impression 3D est accessible et abordable pour les personnes de tous horizons. Nous sommes heureux de voir les gens libérer leur imagination et leur créativité et de les transformer en réalité. Anycubic est présente dans plus de 200 pays et régions depuis 2015. L'entreprise a lancé plus de 20 produits très bien accueillis, avec 3 millions d'unités vendues au cours des 7 dernières années. Ayant pour devise « Pour la liberté de faire », Anycubic continuera à apporter les meilleurs produits et technologies à tous les fabricants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2076868/Photon_Mono_M5s_The_First_Consumer_Grade_Leveling_free_12k_Resin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1834106/4035542/983dfccce373fc0ea429fda2723d269_Logo.jpg

16 mai 2023 à 09:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :