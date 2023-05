Stratégie québécoise de la lutte contre la violence armée (CENTAURE) - Québec investit 7,5 M$ pour créer une escouade intégrée en renseignement





QUÉBEC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit une somme de 7,5 M$ pour mettre en place une Escouade intégrée en renseignement sur la violence armée (EIRVA) dans le cadre de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée : CENTAURE. Cette nouvelle unité, coordonnée par la Sûreté du Québec (SQ), permettra de combiner l'expertise d'agents et agentes de renseignements et de spécialistes en cybercriminalité pour centraliser le renseignement et optimiser les occasions d'enquête.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce.

Une première au Québec, cette escouade renforcera la capacité de la SQ et de ses partenaires, dont les services de police de la Ville de Montréal, de Laval et de l'agglomération de Longueuil, à s'acquitter de leur mission de protection du public et de répression du crime, notamment pour contrer la violence armée. Cette escouade intégrée aura pour mandat de collecter des renseignements, notamment sur les plateformes Web et les réseaux sociaux, et de le centraliser pour en faciliter l'utilisation par les corps de police.

Citation :

« Contrer la violence armée et assurer la sécurité des citoyens et citoyennes est une priorité pour notre gouvernement. La collecte et l'utilisation efficiente des renseignements donneront des outils additionnels à nos corps policiers pour leur permettre d'adapter leurs stratégies d'intervention et de répression de la criminalité. Cette nouvelle équipe intégrée en renseignement, une première au Québec, va assurément accroître la force de frappe de chaque unité qui participe à la Stratégie CENTAURE. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

La création de l'Escouade intégrée en renseignement sur la violence armée (EIRVA) est l'une des initiatives financées par l'entremise de la mesure « Poursuivre la lutte contre la violence armée » pour laquelle le budget 2023-2024 prévoit une somme de 50 M$.

L'EIRVA permettra de développer une expertise en renseignements sur les groupes impliqués dans la violence armée et sur leurs modes opératoires. Pour ce faire, elle veillera à :

assurer un suivi en temps réel de tous les événements de violence armée survenant dans la grande région métropolitaine et à l'échelle provinciale;



agir comme carrefour du renseignement en la matière, lequel sera alimenté par l'ensemble des corps de police du Québec ainsi que par les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique;



assurer une vigie des médias sociaux;



entretenir des liens avec les partenaires fédéraux, provinciaux et autochtones pour assurer le partage de renseignements à l'échelle pancanadienne .

pancanadienne La Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée : CENTAURE est une approche coordonnée qui agit à la fois en matière de prévention, de répression et de développement des connaissances et des compétences. La concertation, la communication et l'établissement de partenariats sont au coeur de chaque intervention.

