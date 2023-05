LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS FINANCÉS PAR SES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À L'EXPORTATION





MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection des projets de son programme d'aide soutenant la production cinématographique et d'un modèle d'affaires de son programme d'aide à l'exportation.

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 24 janvier 2023, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 25e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 655 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des trois projets choisis : 14431651 Canada inc. (Attraction Images inc. et La Fête Content & Concept inc.),micro_scope, Parallaxes, Immina Films, Maison 4:3 inc. et TVA Films.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique, lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 17,8 millions $ pour 107 projets, soit plus de 16,8 millions $ pour 93 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de plus de 11,3 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 48 modèles d'affaires d'exportation avec 30 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), celui-ci a investi, en plus, une somme totalisant 3,3 millions $ depuis 2017. Pour cette 22e ronde, le FMC investit une part de 150 000 $ et le Fonds Québecor, une part de 150 000 $, pour un investissement global totalisant 300 000 $ dans le modèle d'affaires de l'entreprise suivante : KO Distribution inc.

PROJETS FINANCÉS :

Mlle Bottine

Producteurs : 14431651 Canada inc. (Attraction Images inc. et La Fête Content & Concept inc.)

Distributeur : Immina Films

À la mort de sa grand-mère, Ava doit partir vivre chez son oncle: compositeur d'opéra, reconnu pour son unique chef-d'oeuvre et ses troubles d'anxiété sociale, Philippe doit composer son prochain opéra, mais cette nièce aux comportements bizarres vient chambouler sa vie.

D'où viens-tu berger?

Producteur : micro_scope

Distributeur : Maison 4:3 inc.

En perte de sens, Mathyas troque sa vie montre?alaise de jeune publicitaire pour celle de berger en Provence. Le chemin vers la quiétude pastorale tant désirée est toutefois jonche? de durs labeurs. Mais c'est la visite d'Émilie, une fonctionnaire ayant cavalièrement quitte? son boulot, qui donne une nouvelle direction a? la quête de Mathyas. Ensemble, ils s'engagent dans une transhumance. Traversés par les épreuves de la montagne, avec un troupeau a? leur charge, ils vont se façonner une vie nouvelle.

La Petite et le vieux

Producteur : Parallaxes

Distributeur : TVA Films

Adaptation cinématographique du roman à succès, La Petite et le vieux, réalisé par Patrice Sauvé et scénarisé par Sébastien Girard. Le film nous transporte dans le quartier Limoilou des années 80, à la rencontre de la petite Joe, sa famille et leur nouveau voisin Roger, un vieil homme bourru qui cache un coeur tendre.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 5,5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 130 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu le mardi 23 mai 2023 et celle pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le lundi 2 octobre 2023, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

SOURCE FONDS QUEBECOR

16 mai 2023 à 08:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :