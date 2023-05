La nouvelle installation de réception de Fidelis New Energy fera d'Aalborg l'un des leaders européens en matière de gestion du CO2





COPENHAGUE, Danemark, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- En 2026, le Danemark disposera de sa première installation à grande échelle pour le traitement du CO2 capturé. Le port d'Aalborg et Fidelis New Energy viennent de dévoiler les plans des nouvelles installations de réception, dont la phase initiale recevra jusqu'à quatre millions de tonnes de CO2 par an. En 2027, Fidelis New Energy complétera la grande installation d'Aalborg par des installations supplémentaires à Kalundborg. Les récepteurs de l'installation permettront le stockage commercial ou l'utilisation du CO2 (CCUS).

Le CCUS est appelé à jouer un rôle décisif dans la réalisation de l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Danemark à l'horizon 2030. Une entreprise de CCUS à l'échelle industrielle vient de s'installer à Aalborg.

Le port d'Aalborg et Fidelis New Energy viennent de conclure un accord relatif à la création de la première installation danoise de traitement du CO2 capturé. L'usine sera située à Østhavnen, à Aalborg. À partir de 2026, elle devrait recevoir jusqu'à quatre millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, avec la possibilité de doubler sa capacité à l'avenir. Cela correspond à près de 10 % des émissions annuelles de CO2 du Danemark, toutes sources confondues, et à la moitié du CO2 captable au Danemark.

Ce projet est le premier du genre au Danemark et le premier de Fidelis New Energy en Europe, ce qui en fait un élément crucial pour le traitement du CO2 capturé en Europe.

- Nous nous félicitons de ce que le projet d'Aalborg soit aujourd'hui en cours de réalisation. Les nouvelles installations de réception constitueront un volet important de notre travail de soutien aux stratégies climatiques commercialement éprouvées des entreprises européennes à l'avenir. Le stockage et l'utilisation du CO2 est un élément central de la plupart des ambitions nationales et internationales en matière de climat ces dernières années, mais l'infrastructure énergétique doit être en place avant que nous puissions réellement stimuler le développement. À cet égard, les installations d'Aalborg et de Kalundborg seront extrêmement importantes pour la réalisation de nos futurs projets à travers l'Europe, et nous tablons donc sur des investissements pouvant atteindre 15 milliards de couronnes danoises lorsque les installations seront entièrement construites », a déclaré Ulrik Dan Weuder, directeur général de Fidelis Europe.

Des investissements massifs en vue de l'importation de CO2

Dans le cadre de la mise en place des nouvelles installations, qui comprennent notamment 12 grands cylindres de stockage et une station de pompage, le port d'Aalborg investit dans la préparation d'une nouvelle section de 270 000 mètres carrés ainsi que dans la création d'un nouveau quai.

- En outre, nous sommes extrêmement fiers de participer à ce projet révolutionnaire avec Fidelis, qui fait d'Aalborg et du Danemark tout entier un centre décisif pour le traitement futur du CO2 capturé sur le sol européen. La nouvelle installation de réception favorisera la transition énergétique et, surtout, créera de nouveaux emplois durables, tant directs qu'indirects, grâce aux investissements et à la croissance qui en découleront», a déclaré Kristian Thulesen Dahl.

Lorsque l'installation sera achevée à Østhavnen en 2026, le CO2 importé pourra être utilisé, par exemple, dans la conversion en carburants verts grâce à la technologie P2X ou pour améliorer les taux de croissance dans les serres grâce aux technologies CO2PowerGrowtm de Fidelis, dont le brevet est en cours d'homologation.

À propos du port d'Aalborg A/S

Le port d'Aalborg est un port intérieur moderne qui offre une zone de chalandise à 360 degrés, des solutions logistiques intermodales et se concentre sur la réalisation de la stratégie commerciale et de durabilité de la municipalité d'Aalborg. Conformément à notre stratégie de développement, notre action privilégie de plus en plus la partie terrestre au détriment de la partie maritime, ainsi que le développement du parc d'activités environnant, désigné comme la future zone de croissance d'Aalborg. Le groupe Port of Aalborg A/S comprend 7 filiales et 90 employés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.portofaalborg.dk .

À propos de Fidelis New Energy

Fidelis New Energy crée, possède et exploite des infrastructures à impact climatique tout au long du cycle de vie des projets, y compris la création d'infrastructures, l'ingénierie/la conception, l'investissement, la livraison et la gestion opérationnelle des actifs. Fidelis se concentre principalement sur le captage, l'utilisation et la séquestration du carbone, les carburants renouvelables, les produits à intensité carbonique faible ou négative, ainsi que sur l'innovation et la technologie en matière de décarbonisation.

L'approche Fidelis est soutenue par notre cadre RACERtm exclusif axé sur l'ESG, dans lequel nous collaborons avec un ensemble diversifié d'experts du secteur pour sélectionner des marchés et des projets attrayants, puis travaillons de façon collaborative et itérative dans le but d'améliorer la performance environnementale et financière en utilisant les technologies éprouvées des principaux fournisseurs mondiaux.

Fidelis dispose d'un portefeuille de technologies en instance de brevet qui permettent d'obtenir des avantages climatiques grâce à l'intégration innovante de technologies éprouvées. Ces technologies comprennent FidelisH2tm, qui permet la production d'hydrogène neutre en carbone sur l'ensemble du cycle de vie à partir de gaz naturel et d'énergie renouvelable, CO2PowerGrowtm, qui utilise la chaleur résiduelle et le CO2 des installations de chargement, de compression et de réception du CO2 pour améliorer les taux de croissance dans les serres, H2PowerGrowtm, qui utilise la chaleur résiduelle et le CO2 des installations de production d'hydrogène FidelisH2 pour améliorer la production en serre, et H2PowerCooltm, pour fournir aux centres de données une énergie neutre en carbone sur l'ensemble du cycle de vie et un refroidissement hautement efficace à l'aide de refroidisseurs à vapeur à entraînement direct utilisant l'hydrogène produit à l'aide des technologies FidelisH2, permettant ainsi le développement des centres de données neutres en carbone.

Fidelis New Energy a son siège social à Houston, au Texas, et possède des bureaux à Baton Rouge, en Louisiane, et à Copenhague, au Danemark. Pour plus d'informations, consultez www.fidelisnewenergy.com

