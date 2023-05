LA NOUVELLE SUCCURSALE MONTRÉALAISE DE LA BRASSERIE T! OUVRE CE MERCREDI, LE 17 MAI





MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - C'est ce mercredi le 17 mai dès qu'aura lieu l'ouverture attendue de la nouvelle succursale montréalaise de la Brasserie T!, dans le quartier Mile-End/Parc-Extension. Le réputé chef Normand Laprise et son associée Christine Lamarche vous attendent dans leur établissement situé au 950 Beaumont.

Vous y découvrirez les plats et produits frais qui valent à la Brasserie T sa renommée enviable depuis 2010. Parmi les succulentes découvertes et les incontournables du menu : côtes levées, tartares, hamburgers, bavette, plateaux de charcuterie, ainsi que des plats du jour qui varient selon les arrivages. Tout est fait maison et tout s'inscrit dans le principe de traçabilité alimentaire que la marque chérit depuis fort longtemps. Vous pourrez aussi vous procurer de délicieux plats préparés et des coupes de viandes sur mesure pour emporter grâce au Comptoir-Épicerie faisant partie du concept.

Pour l'instant, la Brasserie T Mile-End/Parc-Extension sera ouverte du mardi au samedi de 17h30 h à 21h30. Une autre succursale ouvrira en juin prochain à Sainte-Thérèse, au 2 Curé-Labelle (au nord de l'autoroute 640). Ces établissements font partie de la grande famille gastronomique Signé Toqué!, qui comprend les bannières Toqué!, Brasserie T! et Burger T!.

