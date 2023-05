AVIS AUX MÉDIAS - Plénière de la Société de transport de Montréal - Réaction des employé-es d'entretien et des constables spéciaux de la STM





MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le mardi 16 mai, des porte-paroles du Syndicat du transport de Montréal (CSN) et de la Fraternité des constables et agents de la paix de la STM (CSN), affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), seront disponibles, en direct de l'édifice Lucien-Saulnier, pour réagir aux propos tenus lors de la plénière de la Société de transport de Montréal (STM).

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Réaction des syndicats CSN de la STM



Où : Édifice Lucien-Saulnier

1er étage 155, rue Notre-Dame Est

Montréal



Quand : Mardi 16 mai 2023, à partir de 15 h 30



Qui : Porte-paroles des syndicats CSN de la STM

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), regroupe plus de 2500 travailleuses et travailleurs d'entretien de la Société de transport de Montréal.

La Fraternité des constables et agents de la paix de la STM, affiliée à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), regroupe plus de 160 travailleuses et travailleurs de la sécurité du public de la Société de transport de Montréal.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.?

16 mai 2023 à 07:00

