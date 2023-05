La Fondation Michaëlle Jean publie la Déclaration d'Halifax - un plan d'action collectif et solidaire pour de vrais changements.





OTTAWA, ON, le 16 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la communauté noire du Canada vit un moment historique - la publication de la Déclaration d'Halifax pour l'éradication de la discrimination raciale.

La Déclaration d'Halifax est le premier constat collectif sur le fait d'être un Noir.e au Canada aujourd'hui et sur les solutions, aux plans politique, juridique, de la recherche et des investissements, nécessaires à l'avènement d'un vrai changement à l'avantage de la communauté noire ainsi que de chaque Canadien.ne.

Le Canada bénéficie d'une chance historique de panser les blessures de l'histoire et cette Déclaration, elle-même historique, marque le rapprochement des membres de la communauté noire du Canada en vue de se faire entendre collectivement et de demander des changements. La Déclaration fait état de la réalité et collige les solutions pratiques et réalistes que les Noirs.es au Canada ont déjà identifiées, demandées et exigées, souvent depuis maintenant fort longtemps. Notre travail se poursuivra jusqu'à ce que les solutions soient réalisées.

- La très honorable Michaëlle Jean

La Déclaration est publiée pour marquer la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) proclamée par l'ONU et elle s'articule autour des trois mêmes thèmes suivants : la reconnaissance, la justice et le développement.

On prévoit que la population noire du Canada fera plus que doubler d'ici 2040, pour atteindre 3 millions de personnes. Provenant de partout au monde ou nés au Canada de familles établies depuis des générations, nous les Canadiens de race noire enrichissent le tissu social de ce pays. Des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) aux arts, des sports aux affaires, des salles de conférence aux salles de classe, des gouvernants aux simples citoyens, les voix des dirigeants noirs s'élèvent. Nos demandes de reconnaissance, de justice et de développement se font entendre unanimement, avec détermination et puissance. Notre temps est venu. L'avenir du Canada sera aussi noir.

- El Jones, poète, professeur et activiste

Les contributions à la Déclaration ont été recueillies sur une période de six ans grâce aux Sommets pancanadiens des communautés noires, tenus en personne ou virtuellement, organisés par la Fondation Michaëlle Jean ; ces contributions ont été validées par un sondage national réalisé grâce au soutien du Réseau pour l'avancement des communautés noires et du Fonds de prospérité pour l'avancement des communautés noires. La Déclaration tire son nom du dernier Sommet pancanadien des communautés noires qui s'est tenu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 2022.

Comme première étape de la réalisation des demandes énoncées dans la Déclaration, la Fondation Michaëlle Jean lancera un programme d'autonomisation des jeunes au cours des prochaines semaines.

Le prochain Sommet pancanadien des communautés noires se tiendra à Montréal en 2024 et marquera la fin de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par l'ONU.

À propos de la Fondation Michaëlle Jean

La Fondation Michaëlle Jean est née des actions entreprises à la suite des initiatives citoyennes gérées par des jeunes dans l'ensemble du Canada pendant le quinquennat de la très honorable Michaëlle Jean à titre de 27ième Gouverneur général du Canada, avec l'engagement indéfectible de son époux, Jean-Daniel Lafond, réalisateur, philosophe et écrivain. Créée en 2011, la Fondation est un organisme national de bienfaisance au modèle d'intervention unique, fondé sur le changement social, le dialogue, l'innovation, l'éducation et l'entrepreneuriat créatif et social afin de permettre aux jeunes de l'ensemble du pays qui souffrent d'exclusion de vaincre leur isolement.

FICHE D'INFORMATIONS

1. Sur le thème de la reconnaissance

« En 2021, 1,5 million de personnes au Canada ont déclaré être noires. La population noire représente actuellement 4,3 % de la population totale du Canada et 16,1 % de la population racisée. »1

2. Sur le thème de la justice

« Les personnes de race noire sont surreprésentées dans les prisons canadiennes, où elles comptent pour 8 % de la population carcérale, alors qu'elles ne composent que 4 % de l'ensemble de la population. » 2

« Selon les données de l'Enquête sociale générale - Identité sociale de 2020, 58 % des personnes noires âgées de 15 ans et plus ont déclaré avoir subi de la discrimination au cours des cinq années ayant précédé la pandémie de COVID-19. Près de 50 % des personnes noires ont déclaré avoir subi de la discrimination fondée sur la race ou la couleur de la peau et 27 % en ont subi en raison de leur appartenance ethnique ou culturelle. » 3

« En 2018, la police canadienne a traité 283 incidents criminels motivés par la haine contre les Noirs. Cela représente 36 % des crimes haineux à l'égard de la race ou de l'origine ethnique et 16 % de la totalité des crimes haineux commis en 2018. »4

2.2. Justice et éducation

« Des recherches indiquent que les étudiants noirs au Canada sont également confrontés à de multiples défis dans les systèmes scolaires, lesquels sont mal outillés pour répondre à leurs besoins sur le plan du développement, ainsi que sur le plan éducatif et émotionnel. Les étudiants noirs sont plus susceptibles d'être orientés vers des programmes non universitaires, de faire l'objet de pratiques disciplinaires injustes et d'abandonner l'école (ou d'en être renvoyés). » 4

« Combinés à des formes de discrimination structurelle et institutionnelle, les obstacles à l'éducation créent des iniquités dans le secteur de l'emploi pour les personnes noires au Canada. Des données du Recensement du Canada de 2016 montrent que le taux de chômage de la population noire était environ deux fois plus élevé que celui du reste de la population (Do, 2020). Cet écart est demeuré stable même en tenant compte des niveaux de scolarité. De fait, parmi les titulaires d'un diplôme d'études postsecondaires, le taux de chômage de la population noire était beaucoup plus élevé que celui observé dans le reste de la population (9,2 % et 5,3 %, respectivement) (Do, 2020). »5

2.3. Justice et emploi

« En 2021, les travailleuses noires évoluaient principalement dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale. En effet, 33,8 % d'entre elles occupaient un emploi dans ce secteur, soit 11,3 points de pourcentage de plus que le reste de la population féminine occupée (22,5 %). Chez les immigrantes, cet écart était encore plus important; 37,9 % des immigrantes noires travaillaient dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale, comparativement à 21,6 % des autres immigrantes. »6

2.4. Justice et logement

« En 2021, un peu moins du tiers de la population noire (25,9 % ou 400 240 personnes) vivait dans un logement de taille non convenable, c'est-à-dire que leur logement possédait trop peu de chambres à coucher pour la taille et la composition de leur ménage, selon les exigences de la Norme nationale d'occupation. En comparaison, 9,7 % de l'ensemble de la population canadienne vivait dans un logement de taille non convenable en 2021. » 7

« En 2018, les besoins impérieux en matière de logement de la population noire étaient plus élevés (15,1 %) que ceux de l'ensemble de la population canadienne (9,0 %). Par conséquent, environ 200 000 (197 500) personnes noires éprouvaient des besoins impérieux en matière de logement. On dit d'un ménage qu'il éprouve des besoins impérieux en matière de logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes de qualité, de taille et d'abordabilité et s'il devait débourser 30 % et plus de son revenu total avant impôt pour payer le loyer médian d'un autre logement acceptable (répondant aux trois normes d'occupation) situé dans sa localité. »8

3. Développement

3.1. Développement, mobilisation politique et démocratique

« [...] les personnes racialisées représentent 10,4 % des administrateurs au Canada, allant de 4,5 % dans les entreprises à 14,6 % dans les universités et les collèges, en plus de mettre en évidence l'importante sous-représentation des Noirs au sein des conseils d'administration. » 9

« Parmi les personnes en emploi, une proportion comparable d'hommes noirs et d'hommes n'appartenant pas à une minorité visible travaillaient dans les métiers, le transport et la machinerie (27,5 % comparativement à 27,4 %), ainsi que dans les sciences naturelles et appliquées (12,0 % comparativement à 11,9 %). Les hommes noirs étaient environ 40 % moins susceptibles de travailler en gestion que les hommes n'appartenant pas à une minorité visible (6,3 % comparativement à 11,3 %). » 10

« Les femmes noires en emploi étaient également sous-représentées dans les professions de gestion (4,3 %) comparativement aux femmes n'appartenant pas à une minorité visible (6,9 %). » 11

« Certains groupes de population doivent faire face à des obstacles plus importants que d'autres au chapitre du travail autonome et de l'entrepreneuriat et sont plus concentrés dans des secteurs ou des professions où ce type de travail est moins courant. Dans l'ensemble, en janvier 2021, les Canadiens noirs en emploi (9,1 %) étaient moins susceptibles d'être des travailleurs autonomes que les Canadiens n'appartenant pas à une minorité visible (13,6 %). Parallèlement, le taux de travail autonome chez les hommes noirs (12,0 %) était près du double de celui observé chez les femmes noires (6,1 %). » 12

Parmi les personnes noires, 81 % ont déclaré avoir voté aux élections fédérales, comparativement à 87 % pour l'ensemble des Canadiens. Les proportions en ce qui a trait à leur participation aux élections provinciales et municipales étaient plus faibles, soit respectivement 71 % comparé à 85 % pour l'ensemble des Canadiens et 58 % comparé à 71 % pour l'ensemble des Canadiens. 13

La population noire est sous-représentée à la Chambre des Communes. On y dénombre présentement 9 députés de race noire, ce qui ne représente qu'environ 2,6 % des sièges, alors que la population de race noire compte pour 4,3 % de la population. 14

16 mai 2023 à 06:00

