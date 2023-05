ComplyAdvantage s'attaque à la fraude aux paiements avec une nouvelle solution fondée sur l'IA





Cette solution de détection de la fraude utilise des algorithmes d'apprentissage automatique innovants pour identifier et prévenir la fraude.

LONDRES, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les criminels n'ont jamais eu autant de moyens de frauder. Ce phénomène a été alimenté par la prolifération de technologies allant de la messagerie instantanée aux nouvelles formes de transfert de fonds, notamment les paiements P2P et en temps réel. C'est pourquoi ComplyAdvantage, leader en détection de la fraude et de la criminalité financière, annonce aujourd'hui le lancement de sa solution de détection de la fraude qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter et prévenir les menaces de fraude liée aux transactions.

« Les fraudeurs sont rapides et ingénieux, toujours à la recherche de nouvelles vulnérabilités à exploiter. C'est pourquoi la fraude est l'un des délits les plus actuels et qui cause des pertes s'élevant à plusieurs milliards d'euros aux consommateurs et aux entreprises », déclare Oliver Furniss, Chef de produit chez ComplyAdvantage. « Les banques et autres établissements financiers ne cessent de rattraper leur retard. La détection des fraudes leur offre un nouveau moyen efficace pour superviser les millions de transactions qu'elles traitent chaque jour et pour stopper les activités criminelles dans leur élan ».

Identifiez et stoppez des scénarios de fraude en temps réel



La solution de détection de la fraude identifie plus de 50 des scénarios de fraude les plus courants auxquels sont confrontés les banques et autres établissements financiers. Ce produit détecte et signale les typologies de fraude, notamment la prise de contrôle de compte (ATO), la fraude aux paiements pré-autorisés (APP), l'identité synthétique et la fraude aux relations. Les fonctionnalités avancées de cette solution permettent également d'identifier des scénarios de fraude, jusque-là non identifiables, et notamment des typologies de fraude qui ne correspondent pas aux scénarios actuels fondés sur des règles prédéfinies par l'établissement concerné.

Ainsi, lorsque les établissements reçoivent une alerte concernant une activité suspecte, cette dernière est accompagnée d'une explication complète, ce qui simplifie le traitement de la transaction. Par exemple, une transaction peut avoir été signalée parce qu'elle fait suite à une tentative de saisie d'un mot de passe qui a échoué ou parce qu'elle a été effectuée à un moment de la journée qui ne correspond pas à la situation géographique du client. Cette caractéristique distingue la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage d'autres solutions du marché.

Holvi, le service bancaire numérique pour les petites entreprises, utilise la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage. Valentina Butera, responsable des opérations LCB et de lutte contre la criminalité financière (AFC) chez Holvi, déclare à ce sujet :

« Le côté pratique des services bancaires numériques profite aussi bien aux clients qu'aux criminels. La technologie évolue rapidement, mais les fraudeurs aussi. C'est pourquoi la décision de choisir la solution de détection de la fraude de ComplyAdvantage a été très facile à prendre. Nous avons immédiatement constaté que cet éditeur s'appuyait sur la dernière technologie d'apprentissage automatique et nous savions que le déploiement serait extrêmement facile ».

Lutter contre la criminalité grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique



Cette solution de détection de la fraude utilise l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique pour surveiller les événements monétaires et non monétaires et rechercher des caractéristiques indiquant de possibles risques. La solution la comprend notamment le regroupement des identités en utilisant des caractéristiques comportementales et personnelles pour identifier les comptes qui sont, par exemple, contrôlés par une seule personne. Elle associe également les événements financiers et non financiers avec le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique, ce qui signifie que des critères comme le lieu et l'heure peuvent être exploités pour identifier les transactions suspectes en temps réel.

« L'intégrité est essentielle au fonctionnement et à la réussite du système financier. Les établissements doivent savoir que les transactions qu'ils facilitent sont légales », poursuit M. Furniss. « Notre solution de détection de la fraude aide les prestataires de paiement, les banques et autres établissements financiers à fournir une première ligne de défense solide, à protéger leurs clients et à réduire les pertes causées par les criminels ».

À propos de ComplyAdvantage

Dans le secteur financier, ComplyAdvantage est la principale source de données et de technologies concernant la détection des risques de criminalité financière fondée sur l'IA. La mission de ComplyAdvantage est de neutraliser le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de corruption et d'autres crimes à caractère financier. Plus de 1000 entreprises dans 75 pays s'appuient sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles traitent grâce à la seule base de données mondiale de personnes et d'entreprises actualisée en temps réel. Chaque jour, ComplyAdvantage identifie activement des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés.

ComplyAdvantage s'appuie sur quatre pôles mondiaux situés à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca (Roumanie) et bénéficie du soutien financier du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers'), d'Index Ventures et de Balderton Capital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur complyadvantage.com/fr.

