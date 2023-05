La Starlight Private Global Real Assets Trust publie ses résultats du premier trimestre de l'année 2023





Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Starlight Private Global Real Assets Trust (la « Fiducie »), a annoncé aujourd'hui les états financiers de la Fiducie pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2023.

FAITS SAILLANTS DU T1 2023

Placements de portefeuille

Au 31 mars 2023 (« T1 2023 »), la Fiducie avait un investissement de 1 358 938 $ (31 décembre 2022 ? 2 242 003 $ dans la Starlight Global Real Assets LP et la Starlight Global Infrastructure LP (« Société en commandite de portefeuille ») et 32 308 786 $ dans six placements privés (31 décembre 2022 ? 33 672 086 $) (le « Portefeuille privé » et collectivement le « Portefeuille »). La Société en commandite de portefeuille comptait 55 placements d'une valeur marchande de 1 154 004 $ dans des titres immobiliers et d'infrastructure mondiaux cotés en Bourse.

Le portefeuille d'investissement de la Société en commandite de portefeuille demeure liquide et la Fiducie ne prévoit aucun problème pour répondre aux besoins de liquidité de la Société en commandite de portefeuille ou de la Fiducie.

Distributions

Au 31 mars 2023, le Fonds a déclaré une distribution de 0,1546 $ par part de série A, une distribution de 0,1523 $ par part de série F et une distribution de 0,1575 $ par part de série I.

Rachat trimestriel de parts

Le 31 mars 2023, 65 275 parts de série F ont été rachetées dans le cadre du rachat trimestriel à une valeur liquidative (VL) de 11,3484 $ pour un produit total de 740 767 $.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET DES OPÉRATIONS

Au 31 mars 2023 Au 31 décembre 2022 Actifs courants 34 796 912$ 37 798 802 $ Passifs courants 1 351 711 1 570 788 Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables par série Série A 24 595 26 140 Série F 33 419 460 36 200 680 Série I 1 146 1 194 33 445 201 $ 36 228 014 $

ANALYSE DU RENDEMENT FINANCIER

Le rendement financier et les résultats d'exploitation de la Fiducie pour les périodes de trois mois terminées le 31 mars 2023 et 2022 sont résumés ci-dessous :

Période de trois mois terminée le 31 mars 2023 Période de trois mois terminée le 31 mars 2022 Gain (perte) de placement (1 385 231) $ 911 560 $ Dépenses (187 908) (174 638) Revenu de placement net (perte) (1 573 139) 736 922 Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (1 573 139) $ 736 922 $

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment les énoncés concernant les perspectives des activités et des résultats d'exploitation de la Fiducie. Les énoncés prospectifs (« EP ») sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre le rendement financier, la situation financière et les flux de trésorerie de la Fiducie à certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates, et de présenter des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les EP impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses ne soient pas correctes et que les objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne soient pas atteints. Les EP sont des énoncés de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent, ou qui contiennent des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « croire » ou « estimer », ou d'autres expressions similaires. Les énoncés qui se projettent dans le temps ou qui comprennent des éléments autres que des informations historiques sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans les EP. Les EP ne sont pas des garanties de performances futures et sont par nature basées sur de nombreuses hypothèses.

Les informations contenues dans les EP sont basées sur certaines hypothèses importantes appliquées pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, y compris la perception par la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres considérations jugées appropriées dans les circonstances. Bien que les EP contenues dans le présent document soient basées sur ce que Starlight Capital estime être des hypothèses raisonnables, Starlight Capital ne peut être certain que les résultats réels seront conformes à ces EP. Le lecteur est prié de considérer les EP avec attention et de ne pas accorder une confiance excessive aux EP.

Les énoncés prospectifs ne concernent que des événements ou des informations à la date à laquelle les énoncés sont faits dans ce communiqué de presse. À moins que la loi applicable ne l'exige, il n'y a pas d'intention ou d'obligation de mettre à jour ou de réviser les EP, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les énoncés sont faits ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

Au sujet de la Starlight Private Global Real Assets Trust

L'objectif de placement de la Fiducie est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces stables et une plus-value du capital à long terme au moyen d'une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures.

Les états financiers intermédiaires condensés non audités de la Fiducie, les notes y afférentes et le rapport de gestion pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2023, peuvent être consultés sur le site Web de Starlight Capital à l'adresse www.starlightcapital.com ou www.sedar.com.

Au sujet de Starlight Capital et Starlight Investments

Starlight Capital est une société canadienne indépendante de gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard $. Nous gérons des investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale à 100 % de Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, avec plus de 360 employés et 25 milliards $ d'actifs sous gestion. Il s'agit d'une société privée qui possède, développe et gère plus de 77 000 appartements multi-résidentiels et plus de 8 millions de pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightcapital.com et rejoignez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/starlightcapital/.

