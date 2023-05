Q4 Inc. annonce de solides résultats pour le premier trimestre 2023





Q4 Inc. (TSX:QFOR) (« Q4 » ou la « Société »), une plateforme d'accès aux marchés de capitaux de premier plan, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2023. QFOR déclare en USD et conformément aux normes internationales d'information financière (« IFRS »).

« Je suis fier de la capacité de l'équipe à continuer de générer une croissance organique au premier trimestre, malgré l'activité en demi-teinte des marchés de capitaux », déclare Darrell Heaps, fondateur et CEO. « Plus de la moitié de nos commandes ont été des prolongements avec des clients existants qui continuent d'ajouter de nouveaux modules à leur pile Q4, tels que l'analyse d'engagement, la CRM et les extensions ESG. Le résultat approfondit nos relations avec nos clients, stimule la fidélité et étend les marges. »

Faits saillants financiers du premier trimestre 2023

Chiffre d'affaires de 14,5 millions USD, en hausse de 4 %, contre 13,9 millions USD au T1 2022 ;

Revenu récurrent annuel 1 en hausse de 5,3 % en glissement annuel, à 55,6 millions USD ;

en hausse de 5,3 % en glissement annuel, à 55,6 millions USD ; ARPA en hausse de 11 % en glissement annuel à 20 411 USD, principalement en raison des clients existants ajoutant de nouveaux abonnements ;

Marge brute en hausse 802 points de base en glissement annuel à 65,4 % ;

EBITDA ajusté 2 de (4,5) millions USD, soit une amélioration de 37 % par rapport aux (7,1) millions USD du T1 2022 ;

de (4,5) millions USD, soit une amélioration de 37 % par rapport aux (7,1) millions USD du T1 2022 ; Perte nette de (7,1) millions USD, soit (0,18) USD par action ; et

Au 31 mars 2023, la Société disposait de 46,3 millions USD en liquidité disponible, y compris 23,8 millions USD en trésorerie et équivalents de trésorerie, et d'une facilité de crédit non utilisée de 22,5 millions USD.

« Nous avons terminé le premier trimestre avec une marge brute conforme aux prévisions, atteignant 65,4 % », déclare Darrell Heaps. « Cet accomplissement découle du succès de notre exécution sur plusieurs initiatives, y compris notre plateforme d'événements virtuels, nos contrats de données fixes, l'adoption de l'application de gestion Web sur Capital Connect et la mise en place de nos opérations en Amérique latine. Ces changements structurels sont permanents et durables et auront une incidence pérenne sur la poursuite de l'expansion de la marge brute durant le reste de l'année, pour terminer 2023 aux alentours de 75 %. »

Points saillants opérationnels

Plus de 1 800 clients et agences actifs sur la plateforme Q4 Capital Connect au T1, acquérant ainsi des perspectives uniques tout en améliorant le workflow ;

Lancement de la suite Engagement Analytics, un outil innovant d'analyse comparative et de ciblage des investisseurs s'appuyant sur des millions d'interactions avec les investisseurs ;

Intégration de l'IA générative à l'ensemble de nos produits, données exclusives et analyses en temps réel ;

CRM améliorée avec l'intégration de la messagerie électronique et une nouvelle application mobile, offrant des fonctionnalités étendues qui renforceront les stratégies de sensibilisation pour les professionnels des relations avec les investisseurs ;

Plus de 100 000 nouveaux comptes Q4 créés au cours du premier trimestre, en hausse de plus de 50 % depuis fin 2022. À ce jour, plus de 286 000 investisseurs se sont inscrits pour ce service de plateforme ;

Plus de 16 millions d'investisseurs uniques ont accédé au réseau de sites consacrés aux relations avec les investisseurs de Q4 chaque mois au cours du trimestre ; et

Annonce d'un partenariat avec Novisto qui permettra aux entreprises d'élaborer leur récit ESG, qui sera livré via la plateforme innovante de Q4, fournissant aux clients une solution de gestion des données ESG pour optimiser leurs rapports de durabilité.

« Dans l'ensemble de l'activité, nous continuons à tirer de multiples leviers pour accélérer la création d'une croissance rentable », déclare Donna de Winter, directrice financière. « Nous avons pris des mesures délibérées pour réduire considérablement nos dépenses d'exploitation, améliorant ainsi notre visibilité en vue d'un EBITDA positif et d'une trésorerie positive en 2023. »

En particulier, la Société accélère la mise en oeuvre des actions stratégiques suivantes :

Poursuite de l'expansion des ventes et du marketing, axée sur l'introduction de l'analyse des données et l'optimisation de la CRM pour les clients existants à l'échelle mondiale ;

Expansion des opérations en Amérique latine, en alignant les capacités de livraison mondiales en vue d'une collaboration optimale avec les clients ; et

La technologie a permis la mise à l'échelle de nos offres de base, ce qui permet de réduire la main-d'oeuvre.

Ces mesures devraient diminuer les charges d'exploitation annuelles d'au moins 6,0 millions USD, avec des améliorations attendues au T2 et qui devraient se poursuivre tout au long de la seconde moitié de 2023.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

La Société a renouvelé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPCNA ») le 29 mars, offrant une flexibilité pour racheter jusqu'à 2 134 343 actions au cours des douze prochains mois. Durant la précédente OPCNA, qui s'est terminée au premier trimestre, la Société a racheté et annulé 379 400 actions à un prix moyen de 2,52 USD.

Informations relatives à la webdiffusion

Q4 organise une webdiffusion pour parler des résultats financiers de la Société à 9h30 ET le lundi 15 mai 2023. Les participants peuvent s'inscrire à l'avance ou accéder à la webdiffusion en direct à l'adresse https://events.q4inc.com/attendee/223412388. Des documents complémentaires seront disponibles au moins 15 minutes avant le début de l'événement. Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site investors.q4inc.com peu après la fin de l'événement.

Les questions du public seront prises en temps réel via la plateforme de Q4. Les investisseurs peuvent également poser leurs questions à l'avance en envoyant un courriel à [email protected] ou via notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs. Nous ferons le maximum pour répondre à vos questions, soit pendant la webdiffusion si le temps imparti le permet, soit peu de temps après. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre Société.

Les états financiers intermédiaires consolidés non vérifiés de Q4, et le rapport de gestion relatifs au trimestre clos le 31 mars 2023 seront disponibles sur le site Internet de Q4 consacré aux relations avec les investisseurs et déposés auprès de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Résultats du premier trimestre 2023

Sélection de données financières

Chiffre d'affaires Trimestre clos au 31 mars 2023 2022 Variation Variation (en milliers USD) $ $ $ % Plateforme de marchés de capitaux 13 182 12 864 318 2,5% Services de la plateforme 1 298 1 063 235 22,1% Autres 19 18 1 Chiffre d'affaires total 14 499 13 945 554 4,0% Bénéfice brut 9 486 8 006 1 480 18,5% Pourcentage du chiffre d'affaires total 65,4% 57,4%

Indicateurs de performance clés

31 mars 2023 31 mars 2022 Variation Variation (en USD) $ $ $ % Revenu annuel récurrent (en millions) $ 55,6 $ 52,8 $ 2,8 5,3% Revenu récurrent moyen par compte $ 20 411 $ 18 404 $ 2 007 10,9%

Résultats d'exploitation

Le tableau suivant présente notre état consolidé de la perte nette et de la perte globale pour le trimestre clos aux 31 mars 2023 et 2022 :

Trimestre clos au 31 mars 2023 2022 (en milliers USD) $ $ Chiffre d'affaires 14 499 13 945 Coût direct des ventes 5 013 5 939 Bénéfice brut 9 486 8 006 Charges d'exploitation Ventes et marketing 4 880 5 144 R&D 4 299 4 130 Frais généraux et administratifs 5 526 5 771 Dépréciation et amortissement 941 901 Perte (gain) de change 7 (597) Autres charges 324 280 Total des charges d'exploitation 15 977 15 629 Perte d'exploitation (6 491) (7 623) Charges financières 12 21 Produits financiers (92) (3) Perte de valeur 634 ? Gain sur instruments financiers dérivés ? (1 104) Perte avant impôts sur les bénéfices (7 045) (6 537) Impôts sur les bénéfices 53 60 Perte nette (7 098) (6 597) Autres éléments du résultat (de la perte) global(e) Gain (perte) de change sur activités à l'étranger 22 (11) Perte nette et perte globale (7 076) (6 608) Perte de base et diluée par action (0,18) (0,17) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation ? de base et dilué 39 919 39 624

Informations bilancielles clés

31 mars 2023 31 décembre 2022 Variation Variation (en milliers USD) $ $ $ % Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 589 21 536 $(9 947) (46,2)% Investissements à court terme 12 222 7 607 4 615 60,7% Total de l'actif 67 402 73 832 (6 430) (8,7)% Total du passif 29 574 29 459 115 0,4% Total du passif à long terme 9 181 8 210 971 11,8%

Mesures non IFRS et rapprochement des mesures non IFRS

Ce communiqué de presse fait référence à certaines mesures financières non IFRS, y compris les indicateurs de performance clés utilisés par la direction et généralement utilisés par nos concurrents avec des modèles d'affaires de type logiciel-service (SaaS). Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et elles n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Elles ne sont donc pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont toutefois fournies à titre d'information supplémentaire en complément de ces mesures financières IFRS et permettent de mieux comprendre nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Aussi, ces mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut à l'analyse de nos informations financières présentées selon les normes IFRS. Ces mesures financières non IFRS et indicateurs sectoriels sont utilisés pour présenter aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et de nos liquidités, et ainsi mettre en évidence les tendances dans nos activités qui pourraient ne pas transparaître en s'appuyant uniquement sur les mesures financières IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures financières non conformes aux IFRS et des indicateurs sectoriels pour évaluer des sociétés comparables. La direction utilise par ailleurs des mesures financières non IFRS et des indicateurs sectoriels afin de faciliter la comparaison des performances d'exploitation d'une période à l'autre, la préparation des budgets et des prévisions d'exploitation annuels, et de déterminer les composantes de la rémunération des dirigeants.

EBITDA et EBITDA ajusté

Nous définissons l'EBITDA comme étant la perte nette, corrigée des dépréciations et amortissements, des charges financières, des produits financiers et des impôts sur les bénéfices. L'EBITDA ajusté est une donnée supplémentaire utilisée par la direction pour évaluer nos performances financières et opérationnelles, indépendamment des méthodes de financement ou de la structure du capital. L'EBITDA ajusté représente l'EBITDA corrigé des éléments suivants : rémunération en actions, (gain)/perte de change non réalisé(e), (gain)/perte sur instruments financiers dérivés, frais d'indemnités de départ et connexes, perte de valeur, frais de gestion et autres coûts. Nous pensons que l'EBITDA et l'EBITDA ajusté, deux mesures financières non IFRS, sont utiles pour évaluer nos flux de trésorerie d'exploitation, car ils éliminent les effets des charges hors trésorerie et des éléments ponctuels ou non récurrents enregistrés dans les états de la perte nette et de la perte globale. Les définitions de l'EBITDA et de l'EBITDA ajusté de la Société peuvent différer des mesures d'autres sociétés portant un nom similaire. Le tableau suivant rapproche l'EBITDA ajusté de la perte nette pour les périodes indiquées.

Trimestre clos au 31 mars 2023 2022 (en milliers USD) $ $ Perte nette (7 098 ) (6 597 ) Dépréciation et amortissement 941 901 Charges financières(1) 12 21 Produits financiers (92 ) (3 ) Impôts sur les bénéfices 53 60 EBITDA (6 184 ) (5 618 ) Autres ajustements Frais de rémunération en actions(2) 426 148 (Gain) perte de change non réalisé(e)(3) 7 (597 ) (Gain) sur instruments financiers dérivés(4) ? (1 104 ) Perte de valeur 634 ? Frais d'indemnités de départ et connexes(5) 447 ? Frais de gestion et autres coûts(6) 212 22 EBITDA ajusté (4 458 ) (7 149 ) Perte d'EBITDA par action (0,15 ) (0,14 ) Perte d'EBITDA ajusté par action (0,11 ) (0,18 )

Note: (1) Les charges financières sont principalement liées aux intérêts et à l'accroissement des passifs financiers. (2) La rémunération en actions comprend des dépenses hors trésorerie comptabilisées dans le cadre de l'émission d'options en vertu de notre Legacy Equity Incentive Plan (« LEIP ») pour certains de nos employés et administrateurs. Les options attribuées dans le cadre du LEIP sont devenues des options dans le cadre de notre Omnibus Equity Incentive Plan (le « Plan Omnibus ») dans le cadre de l'introduction en bourse en 2021. Ce montant inclut également les unités d'actions restreintes (« RSU »), les unités d'actions liées à la performance (PSU) et les unités d'actions différées (« DSU ») octroyées en vertu du Plan Omnibus. (3) Ces ajustements représentent la variation de la valeur des transactions libellées en devises étrangères qui sont enregistrées dans les états financiers avant le règlement des factures. (4) Ces ajustements sont des ajustements de juste valeur liés aux bons de souscription en circulation. (5) Représente les frais d'indemnité de départ et connexes compris dans le rapport de gestion et d'autres dépenses. (6) Ces dépenses concernent les honoraires professionnels, de consultation, de conseil et d'autres frais qui ne sont pas récurrents.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible représente le flux de trésorerie généré par (utilisé pour) les activités d'exploitation, déduction faite des acquisitions d'immobilisations corporelles. Nous utilisons le flux de trésorerie disponible, une mesure financière non IFRS, pour évaluer le montant des liquidités disponibles pour le versement de dividendes, le remboursement de la dette et d'autres activités d'investissement et de financement. Nous estimons que ces informations sont utiles à certains investisseurs et analystes pour évaluer la performance de la Société pour ce qui concerne la capacité de sa trésorerie d'exploitation à faire face à des sorties de fonds non discrétionnaires. Les tableaux suivants présentent un rapprochement de notre flux de trésorerie généré par (utilisé pour) les activités d'exploitation avec le flux de trésorerie disponible :

Trimestre clos au 31 mars 2023 2022 (en milliers USD) $ $ Flux de trésorerie généré par (utilisé pour) les activités d'exploitation (5 957) (7 592) Dépenses en immobilisations corporelles (42) (279) Flux de trésorerie disponible (5 999) (7 871)

Indicateurs de performance clés

Le présent communiqué de presse fait également référence au revenu récurrent annuel (« ARR ») et au revenu récurrent annuel par compte (« ARPA »), qui sont des indicateurs de performance clés que nous utilisons pour nous aider à évaluer la Société, mesurer nos performances, identifier les tendances qui ont une incidence sur nos activités, élaborer des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques. Il se peut que nos indicateurs de performance clés soient calculés différemment des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d'autres sociétés. Les définitions de ces indicateurs de performance clés figurent à la rubrique « Key Performance Indicators » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos aux 31 mars 2023 et 2022.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « informations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation d'une terminologie telle que « s'attendre à », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention de », « viser », « planifier », « estimer », « budget », « estimation », « prévision », « prévoir », « proche de », « cible » ou des versions négatives de celui-ci et des expressions similaires.

Ces informations prospectives se rapportent à nos perspectives financières futures et à nos événements ou résultats prévus et comprennent, sans s'y limiter, des renseignements concernant : la situation financière de la Société, les résultats financiers, la stratégie d'affaires, la performance, les accomplissements, les stratégies de croissance; les budgets, les opérations et les impôts de la Société ; les jugements et estimations ayant une incidence sur nos états financiers ; le marché sur lequel la Société opère ; les tendances de l'industrie et la position concurrentielle de la Société ; l'expansion des offres de produits de la Société ; les tendances des dépenses de R&D et des dépenses générales et administratives, chacune en pourcentage des revenus ; les diminutions prévues des ventes et du marketing et des activités de R&D ; le calendrier et le rythme de réalisation de la rentabilité ; et les attentes concernant la croissance de la clientèle, des revenus et du potentiel de génération de revenus de la Société.

Les informations prospectives se basent sur certaines hypothèses, attentes et projections et analyses faites par la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés et raisonnables dans les circonstances actuelles. Malgré un processus minutieux de préparation et d'examen des informations prospectives, rien ne garantit que les hypothèses, les attentes, les estimations et les hypothèses sous-jacentes s'avéreront correctes. Parmi les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives contenues dans ce rapport de gestion figurent : notre capacité à continuer d'investir dans des infrastructures pour soutenir notre croissance et la reconnaissance de notre marque ; notre capacité à continuer de maintenir et d'améliorer notre infrastructure technologique et les fonctionnalités de notre plateforme ; notre capacité à développer et à mettre en oeuvre de nouvelles offres de produits ; notre capacité à exploiter les opportunités de croissance et à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance ; notre capacité à augmenter notre part de marché et à pénétrer de nouvelles zones géographiques ; le marché potentiel total pour nos produits ; notre capacité à retenir le personnel clé ; notre capacité à entretenir nos relations clients actuelles et à poursuivre l'expansion de l'utilisation de notre plateforme et de nos produits par nos clients ; notre capacité à maintenir nos relations actuelles, dans des conditions similaires, avec nos prestataires de services, nos fournisseurs, nos partenaires de distribution et autres tiers actuels ; notre capacité à maintenir et à étendre notre portée géographique ; notre capacité à exécuter nos plans d'expansion ; notre capacité à obtenir, ou non, des financements à des conditions acceptables ; l'incidence de la concurrence ; les changements et les tendances dans notre secteur d'activité ou dans l'économie mondiale ; les changements dans les lois, règles, réglementations et normes mondiales ; et la possibilité que les risques et incertitudes mentionnés ci-dessous ne se matérialisent pas.

Compte tenu de ces risques ou incertitudes, les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment aux informations prospectives, y compris les perspectives financières. Toute information prospective contenue dans le présent rapport de gestion n'est valable qu'à la date de la déclaration en question, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de l'une de ces déclarations pour refléter des événements ou des développements futurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les comparaisons des résultats pour les périodes actuelles et les périodes antérieures ne sont pas destinées à exprimer des tendances ou des indications futures de performance future, à moins qu'elles ne soient expressément exprimées en tant que telles, et doivent être considérées uniquement comme des données historiques. Les opinions, estimations ou hypothèses mentionnées ci-dessus sont décrites plus en détail dans la section « Summary of Factors Affecting our Performance » et doivent être examinées attentivement par les investisseurs potentiels.

Des informations supplémentaires concernant Q4 sont disponibles sur SEDAR, sous le profil de la Société, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la plus importante plateforme d'accès aux marchés des capitaux. Elle transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et interagir efficacement les uns avec les autres.

La plateforme de Q4 facilite les interactions sur les marchés de capitaux grâce à des produits pour sites Internet destinés aux relations avec les investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses de l'engagement, une gestion des relations client pour les relations avec les investisseurs, des analyses des actionnaires et des marchés, de la veille et des outils ESG. La plateforme de Q4 est la seule plateforme holistique pour les marchés de capitaux qui favorise les relations de manière numérique, analyse l'impact et cible le bon engagement pour aider les sociétés publiques à travailler plus rapidement et de façon plus intelligente.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Basé à Toronto, Q4 dispose également de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.q4inc.com.

1 Le revenu annuel récurrent ou « ARR » est un indicateur de performance clé. Consulter la rubrique « Key Performance Indicators »

2 L'EBITDA ajusté est une mesure non IFRS. Consulter la rubrique « Non-IFRS Measures and Reconciliation of Non-IFRS Measures »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

