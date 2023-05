REPLY : Le Conseil d'administration approuve le Rapport trimestriel en date du 31 mars 2023





Aujourd'hui, le Conseil d'administration de Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] a approuvé les résultats au 31 mars 2023.

Depuis le début de l'année, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 520,6 millions EUR, soit une augmentation de 18,1 % en comparaison avec les données correspondantes pour 2022.

Tous les indicateurs sont positifs pour la période. Au premier trimestre 2023, l'EBITDA s'est élevé à 81,0 millions EUR en comparaison avec 70,9 millions EUR en 2022, représentant 15,6 % du chiffre d'affaires.

De janvier à mars, l'EBIT a atteint 65,6 millions EUR (57,7 millions EUR en 2022), soit 12,6 % du chiffre d'affaires.

De janvier à mars, les bénéfices avant taxes ont été de 62,1 millions EUR (59,4 millions EUR en 2022), représentant 11,9 % du chiffre d'affaires.

La situation financière nette du Group au 31 mars 2023 est également positive affichant 190,7 millions EUR. La situation financière nette au 31 décembre 2022 était positive, s'établissant à 70,6 millions EUR.

« La clôture 2022 sous le signe de la croissance », a déclaré le président Mario Rizzante, « et le démarrage positif de 2023 fournissent une base solide pour développer davantage Reply ; l'objectif est d'en faire de plus en plus un point de référence à la frontière de la technologie, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle, le monde des données, l'Internet des objets (IdO), les plateformes dans le nuage et les nouvelles interfaces de communication. »

M. Mario Rizzante a ajouté : « Ces quelques premiers mois 2023 se sont caractérisés par une croissance exponentielle des nouvelles applications liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle, domaine de prédilection de Reply depuis longtemps qui lui a conferré une position de leader. »

M. Mario Rizzante a conclu en disant : « Plus particulièrement, la diffusion de plus en plus répandue de l'intelligence artificielle dans tous les processus d'entreprise accélère davantage l'évolution, allant des modèles comprenant quelques grandes applications élémentaires aux scénarios basés sur la fragmentation des services et plateformes mondiaux. Ce changement va nécessiter beaucoup de travail pour redéfinir les systèmes et modes de travail, deux domaines dans lesquels Reply investit de manière importante, et en matière de solutions et compétences spécifiques, afin d'apporter un soutien aux sociétés pour ce qui sera la transformation des prochaines années. »

Le directeur responsable de l'établissement des états financiers de la société, M. Giuseppe Veneziano, déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 154-bis de la loi de finances consolidée, que les informations comptables contenues dans le présent communiqué correspondent aux enregistrements figurant dans les registres et livres comptables de la Société.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply met à la disposition des principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique son réseau d'entreprises hautement spécialisées pour les soutenir dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériqueswww.reply.com

15 mai 2023

