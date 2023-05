CSC remporte la médaille d'argent de la Hong Kong Internet Registration Corporation (HKIRC) dans la catégorie Meilleur registraire 2022





CSC, registraire de domaines de niveau entreprise et numéro un mondial de l'atténuation des menaces liées aux domaines et aux systèmes de noms de domaine (DNS), est heureux d'annoncer sa sélection en tant que lauréat du Best Registrar 2022?Silver Award décerné par la Hong Kong Internet Registration Corporation (HKIRC). CSC est fier d'être le seul fournisseur en dehors de Hong Kong à recevoir cette distinction. En 2022, 36 registraires évoluaient à Hong Kong, dont 12 du marché local hongkongais, six d'Asie et 18 de l'international.

Les prix Best Registrar (or, argent et bronze) ont été créés par la HKIRC pour distinguer les registraires .hk qui excellent dans la promotion des efforts d'enregistrement de domaines .hk et .??. C'est la quatrième année consécutive que CSC reçoit ce prix, et l'entreprise est le seul registraire étranger parmi les trois lauréats.

« Je tiens à adresser mes sincères félicitations à CSC pour avoir reçu le prix d'argent pour la promotion du domaine .hk et des services connexes avec une performance remarquable. Son travail exceptionnel a été reconnu et apprécié par le secteur, et nous sommes fiers de compter sur CSC comme partenaire », déclare Ir Wilson Wong, PDG, HKIRC. « Ses stratégies de marketing innovantes et son engagement à fournir un excellent service ont sans aucun doute joué un rôle important dans la croissance et le succès du domaine .hk. Ce prix témoigne de son dévouement et de son travail acharné. Félicitations encore, et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat fructueux avec CSC à l'avenir. »

« CSC est ravi de recevoir ce prix de la part de la HKIRC. En tant que registraire de domaine de niveau entreprise le plus soucieux de la sécurité, nous sommes fiers de garder les portefeuilles de noms de domaine de nos clients dans un environnement sécurisé et conforme », déclare Mark Calandra, président, services de marques numériques, CSC. « CSC dispose d'équipes de service inégalées qui fournissent un service localisé d'envergure mondiale, y compris une équipe dédiée d'experts pour gérer la sécurité. »

Pour en savoir plus sur la sécurité et la gestion des domaines de CSC, visitez cscdbs.com.

À propos de CSC

CSC est le fournisseur de solutions éprouvée de sécurité et de veille des menaces pour le Forbes Global 2000 et le 100 Best Global Brands® en matière de noms de domaine d'entreprise, de système de nom de domaine (DNS), de gestion des certificats numériques, ainsi que de protection des marques numériques et de fraude. À l'heure où les entreprises internationales investissent massivement dans leur infrastructure de sécurité, CSC peut les aider à découvrir les lacunes existantes en matière de cybersécurité et à sécuriser leurs actifs numériques et leurs marques en ligne. En s'appuyant sur la technologie exclusive de CSC, les entreprises peuvent consolider leur infrastructure de sécurité afin de se protéger contre les vecteurs de cybermenace ciblant leurs actifs en ligne et la réputation de leur marque, leur permettant ainsi d'éviter de terribles pertes de revenus et des pénalités financières importantes liées à des politiques comme le règlement général sur la protection des données (RGPD). CSC fournit également une protection de la marque en ligne - la combinaison de la surveillance de la marque en ligne et des activités d'application en adoptant une approche holistique de la protection des actifs numériques, ainsi que des services de protection contre la fraude pour lutter contre le phishing. Basé à Wilmington, dans le Delaware, depuis 1899, CSC possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. CSC est une entreprise mondiale capable d'évoluer partout où se trouvent ses clients grâce à ses experts intervenant dans chaque entreprise cliente. Rendez-vous sur cscdbs.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 mai 2023 à 14:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :