Réponse aux réfugiés soudanais : Education Cannot Wait annonce une subvention de 3 millions de dollars américains en marge d'une mission de haut vol au Tchad





N'DJAMENA, Tchad, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Après la mission de terrain de haut vol menée par l'organisation Education Cannot Wait (ECW) avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (le HCR) à la frontière entre le Tchad et le Soudan, où 60 000 réfugiés sont arrivés récemment, la directrice exécutive de ECW, Yasmine Sherif, a annoncé qu'une subvention de 3 millions de dollars américains serait accordée en guise de première réponse d'urgence.

Ce financement permettra aux jeunes filles et aux jeunes garçons réfugiés d'accéder à des environnements d'apprentissage sûrs et protégés et apportera un soutien aux communautés qui les accueillent. Cette nouvelle subvention porte le total des investissements de ECW au Tchad à plus de 41 millions de dollars américains.

Depuis que le conflit a éclaté au Soudan le 15 avril, plus de 200 000 personnes ont franchi les frontières vers la République centrafricaine, le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Le HCR estime que ce nombre pourrait atteindre 860 000 personnes en raison de l'escalade du conflit.

Près de 70 % des demandeurs d'asile préenregistrés sont des enfants. Privés d'un environnement d'apprentissage sûr et protégé, ils sont exposés à des risques accrus de mariage d'enfants, de violence sexuelle, d'exploitation, de famine, d'enrôlement dans des groupes armés et d'attaques.

« Il est impératif de fournir un accès immédiat à l'éducation aux enfants et aux adolescents qui se rendent dans les pays voisins pour fuir le conflit brutal qui sévit au Soudan. Cette crise pourrait se prolonger et le filet de sécurité qu'est l'éducation est crucial pour leur donner les moyens d'agir, les protéger et leur garantir un avenir meilleur », a déclaré Sherif.

La nouvelle subvention en faveur d'une « première intervention d'urgence » de 12 mois, sera mise en oeuvre par le HCR et ses partenaires, en étroite coordination avec le gouvernement du Tchad.

« J'invite nos partenaires à soutenir le gouvernement du Tchad pour que les réfugiés soudanais fuyant le conflit armé jouissent du droit fondamental à l'éducation, lequel contribue également à renforcer la protection, la résilience et la cohésion sociale au sein des communautés. Ce faisant, nous opérationnalisons la Stratégie Éducation 2030, qui promeut la pleine inclusion des réfugiés dans le système éducatif tchadien », a indiqué Mme Guemdje Liliane, secrétaire d'État au ministère de l'Éducation.

Selon Laura Lo Castro, représentante du HCR au Tchad : « Nous devons agir maintenant et de manière collective afin de soutenir le gouvernement tchadien dans sa réponse d'urgence à la demande d'éducation afin de permettre aux enfants de jouir du droit à l'éducation et de les protéger contre les différents risques ».

Cette nouvelle subvention est la première contribution de ECW au Plan de réponse régional interagences pour les réfugiés de 445 millions de dollars lancé par le HCR et 134 partenaires pour faire face à la crise régionale des réfugiés soudanais en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud. ECW travaille avec ses partenaires en vue de mobiliser d'autres soutiens à cet appel.

15 mai 2023 à 13:34

