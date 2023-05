Abidjan ? vers la mise en place d'un mécanisme national de reconnaissance des compétences des travailleurs migrants en Côte d'Ivoire





ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 10 May 2023 / PRN Africa / -- Le Ministère d'Etat des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, organise, en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique (Bureau pour l'Afrique du Nord) l'Atelier final pour la mise en place d'un mécanisme national de reconnaissance des compétences des travailleurs migrants en Côte d'Ivoire du 11 au 12 mai 2023 à Abidjan.

Organisée avec la participation d'une cinquantaine de participants en provenance des ministères sectoriels, d'institutions gouvernementales en charge de l'emploi et des questions migratoires, du secteur privé et de la société civile, cette rencontre a pour objectif de discuter et proposer, en concertation avec les partenaires techniques, une feuille de route pour la mise en place d'un mécanisme national impliquant pour la reconnaissance des compétences des travailleurs migrants.

La migration est une question transversale pour le développement durable directement liée aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Le projet de la CEA porte en particulier sur l'ODD 8 (travail décent et croissance), l'ODD 1 (mettre fin à la pauvreté), l'ODD 10 (réduire les inégalités) et ODD 4 (éducation de qualité pour tous).

SOURCE Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

15 mai 2023 à 11:49

