Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d'affaires avec l'Afrique





TUNIS, Tunisie, 10 May 2023 / PRN Africa / -- Le gouvernement, les parlementaires, les grandes entreprises et les start-ups du Japon manifestent un intérêt croissant pour investir davantage en Afrique. Alors qu'une délégation du Groupe de la Banque africaine de développement, conduite par son président Akinwumi Adesina, s'est rendue au Japon pour présenter les énormes possibilités d'investissement sur le continent, le Premier ministre japonais Fumio Kishida menait la charge pour son pays en effectuant une tournée dans quatre pays africains.

Au Japon, M. Adesina, accompagné de trois vice-présidents, Kevin Kariuki, Beth Dunford et Solomon Quaynor, et de l'administrateur Takaaki Nomoto, a tenu une série de réunions avec de hauts responsables gouvernementaux, dont le ministre des Finances Shunichi Suzuki, le vice-ministre des Finances Masato Kanda et le directeur général du ministère des Finances Atsushi Mimura.

Ils ont rencontré les dirigeants de grandes entreprises de renommée mondiale telles que Mitsui & Co Ltd, Sumitomo Corporation, Mitsubishi Corporation et Toyota Tsusho Corporation, ainsi que la principale communauté d'affaires du Japon, le Keizai Doyukai, qui rassemble environ 1?500 dirigeants d'entreprises.

Le résultat de cet engagement de haut niveau pourrait se traduire par un rebond des investissements directs étrangers nets du Japon en Afrique, qui atteindraient les niveaux d'avant le Covid-19, soit 10 milliards de dollars contre 6 milliards de dollars en 2021.

Dans ce compte rendu, nous nous focaliserons sur ce que les entreprises recherchent et sur l'allocution prononcée par le président de la banque, M. Adesina.

MITSUI & CO LTD : c'est l'un des plus grands investisseurs en Afrique. Mitsui & co Ltd, dispose de cinq bureaux en Afrique : Ghana, Kenya, Maroc, Mozambique et Afrique du Sud.

La société a investi au Mozambique, en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigéria et en Ouganda.

TOYOTA TSUSHO CORPORATION : elle compte parmi les entreprises japonaises les plus actives en Afrique. Elle est présente dans les 54 pays et ses activités couvrent les secteurs de l'automobile, des produits pharmaceutiques, des boissons et de l'énergie. Elle emploie environ 22?000 personnes sur l'ensemble du continent.

MITSUBISHI CORPORATION : La société est présente dans 11 pays d'Afrique : Algérie, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Kenya, Maroc, Nigéria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie et Tunisie. Elle a investi dans les secteurs des ressources minérales et métalliques, de l'automobile et de la mobilité, du gaz naturel, de l'industrie alimentaire et des solutions énergétiques.

SUMITOMO CORPORATION

Une autre grande société japonaise de commerce général, Sumitomo Corporation, qui investit dans les ressources minérales, l'énergie, la chimie et l'électronique, l'immobilier, les médias et le numérique, les transports et la construction, est désireuse d'étendre ses activités sur le continent.

Sumitomo a des bureaux en Algérie, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, à Madagascar, au Maroc, au Mozambique, en Tanzanie et en Afrique du Sud.

Tables rondes

Au cours de cette visite, la délégation de la banque a tenu des tables rondes avec neuf entreprises et fonds de capital-risque japonais opérant en Afrique. Les discussions ont porté sur les nouvelles technologies liées à l'énergie et à la décarbonisation, telles que l'énergie solaire de nouvelle génération, l'hydrogène/l'ammoniac, les batteries de stockage ainsi que la manière dont la technologie et l'innovation japonaises peuvent contribuer à résoudre les problèmes sociaux en Afrique. À cette occasion, le vice-président de la banque chargé de l'Électricité, de l'Énergie, du Changement climatique et de la Croissance verte, M. Kevin Kariuki, a fait une présentation.

Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation a investi dans des projets de production d'énergie thermique et hydroélectrique dans 10 pays.

Hitachi Energy est un autre leader mondial de la technologie ayant réalisé d'importants investissements dans la production d'énergie renouvelable, y compris l'hydrogène. L'entreprise est présente dans plus de 20 pays, avec des pôles d'activité majeurs au Caire et à Johannesburg.

Kawasaki Heavy Industries Ltd, fabricant de motos, d'équipements pour l'aérospatiale et la défense, de robots, de turbines à gaz et d'autres produits industriels.

Tsubame BHB Co., Ltd. est une start-up engagée dans la production d'engrais verts à base d'ammoniac pour les petits exploitants agricoles en Afrique.

NEC Corporation a commencé à opérer en Afrique en 1963 en fournissant les technologies nécessaires à la mise en place de systèmes d'identification nationale et d'authentification biométrique en Afrique du Sud, et en installant des infrastructures de télécommunications telles que le câble sous-marin de 6?200 kilomètres entre l'Angola et le Brésil.

La deuxième session a réuni des entrepreneurs et des investisseurs japonais intéressés par le secteur de l'agriculture.

Des sociétés de capital-risque y ont participé soulignant le rôle important que jouent les start-ups dans le développement en Afrique. Deux présentations ont été faites au cours de cette session, par la vice-présidente chargée de l'Agriculture et du Développement humain et social, Beth Dunford, et par son collègue chargé du Secteur privé, de l'Infrastructure et de l'Industrialisation, Solomon Quaynor.

Kepple Africa Ventures, lancé en Afrique en 2018, est le plus grand fonds de capital-risque japonais basé au Nigéria et au Kenya, avec plus de 100 entreprises en portefeuille. Il gère actuellement le fonds Verod-Kepple Africa Ventures de 100 millions de dollars. Il a également facilité le co-investissement de grandes entreprises japonaises (telles que Toyota Tsusho Corporation, M3 et Yamaha) dans 15 start-ups africaines.

Degas Limited est une start-up d'Intelligence artificielle, implantée au Japon et au Ghana, qui finance directement plus de 15?000 petits exploitants agricoles en leur fournissant des intrants agricoles, des connaissances en agronomie et en numérisant les chaînes de valeur.

Uncovered Fund, créé en 2019 à Tokyo, a investi dans 26 start-ups africaines, en particulier celles qui fournissent des services financiers essentiels à la vie quotidienne et aux activités économiques, à la promotion des ventes des magasins de détail, à la logistique dans la distribution et l'approvisionnement et au transport urbain. Elle est implantée en Égypte, au Nigéria, au Kenya et en Afrique du Sud.

Les tables rondes ont conduit au Forum de cocréation de l'écosystème d'investissement Japon-Afrique, qui a été organisé conjointement par la banque, Keizai Doyukai et le Programme des Nations unies pour le développement. Keizai Doyukai est une organisation privée, non partisane et à but non lucratif qui rassemble environ 1?500 cadres dirigeants de quelque 1?000 entreprises.

L'Asia Africa Investment & Consulting (AAIC) vise à investir dans des entreprises à croissance rapide en matière de soins de santé en Afrique. Entre autres activités, elle réalise des investissements et gère des entreprises agroalimentaires au Rwanda par l'intermédiaire de la Rwanda Nuts Company.

Les activités de la Sasakawa Africa Association remontent à 36 ans, lorsqu'elle a été créée par le philanthrope japonais Ryoichi Sasakawa, le lauréat du prix Nobel, Norman Borlaug et l'ancien président américain Jimmy Carter.

L'association se focalise sur l'agriculture et plus particulièrement sur le développement des petits exploitants agricoles dans 12 pays d'Afrique subsaharienne. Le président Makoto Kitanaka a évoqué l'utilisation croissante de la technologie dans les opérations de l'association.

L'université de Tokyo investit dans des start-ups, dont plus de 400 sont déjà opérationnelles. Wassha, l'une des start-ups associées à l'université de Tokyo, a développé une activité de service d'électricité pour atteindre les populations des zones rurales de Tanzanie qui n'ont pas accès à l'électricité. Les bénéficiaires louent des lanternes LED qui sont proposées sur la base d'un système de paiement en fonction de la consommation.

Teruo Fujii, président de l'université de Tokyo, et M. Adesina ont discuté des possibilités de collaboration entre leurs deux institutions, notamment la possibilité d'établir un programme conjoint Japon-Afrique sur l'entrepreneuriat. Ce programme rassemblerait des fonds de capital-risque, créerait des entreprises communes et mettrait en place un programme d'échange de personnel entre l'université de Tokyo et certaines universités en Afrique.

Les deux dirigeants ont également évoqué la possibilité d'une collaboration entre l'École de pharmacologie de l'université et la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique, basée au Rwanda.

La délégation de la banque a également eu des réunions avec la Japan Bank for International Cooperation et l'Agence japonaise de coopération international(le lien est externe), qui ont signé un accord de financement de 350 millions de dollars avec la banque pour soutenir le secteur privé en Afrique.

Avant de quitter le Japon, M. Adesina a rencontré les représentants diplomatiques de plus de 30 pays africains. Il leur a fait part des réalisations de la banque au cours des sept dernières années et de la nécessité urgente d'attirer davantage d'investissements directs étrangers en Afrique.

À l'issue de cette visite de cinq jours visant à présenter les énormes opportunités d'investissement qu'offre l'Afrique, le message était clair : la porte et la voie vers l'Afrique sont grandes ouvertes pour les investisseurs japonais?!

SOURCE Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

15 mai 2023 à 10:49

