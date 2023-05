Cameroun : le barrage Nachtigal soutenu par le guichet du secteur privé de la Banque africaine de développement entre bientôt en service





TUNIS, Tunisie, 15 May 2023 / PRN Africa / -- D'un coût de 1,2 milliard d'euros, le barrage hydroélectrique de Nachtigal, au Cameroun, amorce sa dernière phase de construction. Entamés en 2019, les travaux s'achèveront en 2024.

Le projet, porté par la société camerounaise Nachtigal Hydro Power Company, dans laquelle STOA, un fonds à impact qui investit dans les énergies et les infrastructures a pris 10 % de participation, a été soutenu par Électricité de France, Africa50, la Société financière internationale - filiale de la Banque mondiale pour le secteur privé - et l'État du Cameroun. La Banque africaine de développement, via son guichet destiné au secteur privé, a apporté un prêt senior de 130 millions d'euros.

Construit à 65 kilomètres au nord-est de Yaoundé, la capitale camerounaise, sur les rives du fleuve Sanaga au niveau des chutes de Nachtigal, près du village éponyme, le barrage commence à avoir fière allure. Les travaux du lot de la ligne de transport ainsi que ceux du lot de la cité d'exploitation sont totalement achevés. Ceux de génie civil sont réalisés à 84,3 % et l'électromécanique, l'ensemble des équipements de la centrale, à 81,1 %.

« Dans le lot du génie civil, les travaux du barrage principal tirent à leur fin. Les travaux de mise en oeuvre du béton compacté au rouleau, se sont achevés il y a un mois, le 29 mars dernier », explique Rokhaya Diop Diallo, responsable du projet à la Banque africaine de développement. « En ce qui concerne le lot électromécanique, une nouvelle étape a été franchie le 10 février dernier, avec l'installation du croisillon supérieur dans le puits alternateur du groupe 1. Ces deux étapes importantes rapprochent les partenaires du projet vers l'objectif de mise en eau du barrage en juillet 2023, pour une mise en service du premier groupe en fin 2023. La mise en service des autres suivra, courant 2024 », détaille l'experte.

Le projet Nachtigal se veut aussi porteur d'une forte ambition dans les domaines sociaux et environnementaux. En effet, de nouvelles activités économiques ont été développées dans la retenue d'eau telles qu'une unité industrielle d'extraction du sable de rivière, et un potentiel de pêche accru dans la retenue.

En outre, les agriculteurs dont les activités étaient situées sur l'emprise du barrage et de la cité d'exploitation ont eu droit à des terres de substitution, après avoir donné leur accord à l'issue de larges concertations. Quant aux agriculteurs dont les superficies affectées par le projet excédaient 1000 m2, ils ont reçu des semences et plants améliorés et bénéficient d'un accompagnement par des ingénieurs agronomes.

Enfin, un plan d'action de développement local visant à accompagner l'économie et renforcer les infrastructures locales a été mis en oeuvre pour renforcer la capacité d'accueil du flux de travailleurs que génère le projet et améliorer la qualité de vie des populations environnantes. Le centre médical de l'arrondissement de Batchenga a été réhabilité, un service des urgences a été mis en place et l'hôpital du district d'Obala a été équipé.

À sa mise en service en 2024, le barrage produira 420 mégawatts ? de quoi satisfaire jusqu'à 30 % des besoins d'électricité du Cameroun, qui vont croissants. Il permettra aussi au pays de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de près de 850 kilotonnes équivalent CO2 (kteq de CO2) chaque année.

Cette infrastructure démontre la capacité du secteur privé à participer à des projets verts importants en Afrique pour faire face aux effets des changements climatiques, dont le continent est la première victime, alors même qu'il émet moins de 3 % des gaz à effet de serre dans le monde.

Du 23 au 27 mai 2023, le Groupe de la Banque africaine de développement tient ses Assemblées annuelles dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. L'événement sera consacré à des échanges sur la mobilisation des financements privés pour des projets propres de ce genre. En effet, ces Assemblées ont pour thème : « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». Ce sont à la fois la 58e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et la 49e réunion du Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque.

SOURCE Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

15 mai 2023 à 10:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :