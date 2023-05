Lancement de campagne de prévention au tabagisme chez les jeunes âgé.es de 11 à 15 ans : La face cachée de la cigarette





MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) lance la campagne « La face cachée de la cigarette », une campagne annuelle de prévention à l'initiation du tabagisme chez les jeunes de 11 à 15 ans. Comme l'âge moyen d'initiation au tabac se situe à 13,3 ans, ce groupe constitue celui qui est le plus à risque de s'initier aux produits du tabac.

Les objectifs de la campagne sont de prévenir l'initiation au tabagisme et d'informer les jeunes sur les méfaits ainsi qu'à éveiller leur sens critique face aux produits du tabac. Le tout, dans un souci de transformer la norme sociale.

Le concept découle de l'importance qu'accordent les jeunes à leur apparence physique et comment celle-ci pourrait être affectée par une consommation tabagique excessive et à long terme. Nous avons donc utilisé la popularité des filtres qui métamorphosent sur TikTok afin de démontrer les conséquences que l'utilisation de la cigarette pourrait occasionner sur le visage et sur les cheveux des jeunes de manière exagérée. Nous vous invitons à faire l'essai du filtre juste ici .

En effet, lors des dernières études auprès de la clientèle ciblée, les participants ont particulièrement apprécié l'idée de montrer les conséquences sur l'apparence physique des fumeurs plutôt que de focaliser sur les problèmes de santé.

La campagne sera déployée à la télévision, en affichage, sur le web et les médias sociaux ainsi que dans les établissements d'enseignement secondaire, les établissements de santé et de services sociaux et leurs partenaires locaux jusqu'au 12 juin.

Pour visionner la vidéo publicitaire, cliquez ici.

À propos du RSEQ

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la réussite éducative ainsi qu'au développement de la personne par la promotion de la santé, la pratique du sport et de l'activité physique en milieu étudiant.

